हैदराबाद : वॉर 2 का इंतजार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के फैंस को बेसब्री से है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है और अब बस रिलीज में एक हफ्ता ही बचा है. यशराज स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 छठी फिल्म है, जो अपने घराने की सबसे कमाऊ फिल्म 'पठान' का रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत रखती है. वॉर 2 देश ही नहीं दुनियाभर में चर्चित हो रही है. इसको देखने की सबसे बड़ी वजह में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर का पहली बार साथ में आना हैं, जो इसकी कमाई में सबसे अहम कारण माना जाएगा. वॉर 2 थिएटर में जाने के लिए तैयार है, इससे पहले हम बात करेंगे उन पांच कारणों की जिसकी दम पर वॉर 2 आमिर खान की दंगल के बाद बॉलीवुड की दो सबसे कमाऊ फिल्म पठान और जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है.





1. ऋतिक रोशन-जूनियर NTR की धमाकेदार जोड़ी

वॉर 2 को लेकर सबसे बड़ी एक्साइटमेंट यह है कि इसमें बॉलीवुड से ऋतिक रोशन और साउथ सिनेमा से जूनियर एनटीआर की एक्शनफुल फ्रेश जोड़ी नजर आएगी, जो हिंदी के साथ-साथ साउथ ऑडियंस को भी थिएटर में खीचेंगी. इससे फिल्म को बड़ी ओपनिंग मिलने की उम्मीद है.



2. यशराज फिल्म्स का स्पाई यूनिवर्स

एक था टाइगर से शुरू हुआ यशराज फिल्म्स का स्पाई सिनेमैटिक यूनिवर्स अब तक हिट चल रहा है. ऐसे में दर्शक को बैनर से बड़ी उम्मीदें है कि उनके साथ धोखा नहीं करेगा. एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 स्पाई यूनिवर्स की सफल फिल्में हैं. ऐसे में वॉर की इन सभी फिल्मों से ज्यादा कमाने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म वॉर 2 में सलमान खान, शाहरुख खान और आलिया भट्ट तीनों में से किसी का भी कैमियो दिख सकता है, जो फिल्म की कमाई में चार चांद लगा सकता है.





3. मास एक्शन और VFX

यशराज फिल्म्स ने रोमांटिक फिल्मों से अलग अब एक्शन फिल्मों पर भी अपनी तगड़ी पकड़ बना ली है. ऐसे में बैनर ने वीएफएक्स पर भी शानदार काम किया है. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म वॉर 2 में वीएफएक्स और एक्शन सीक्वेंस पर 350 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्चा आया है. बता दें, फिल्म का कुल बजट 400 से 450 करोड़ रुपये है.





5. हॉलीडे वीकेंड

फिल्म वॉर 2 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 14 अगस्त को रिलीज होने जा रही है. फिल्म गुरुवार को रिलीज होगी. ऐसे में वॉर को चार दिनों का हॉलीवडे वीकेंड मिलेगा, जिसमें 15 अगस्त पर सबसे ज्यादा कमाई होने वाली है. फेस्टिवल सीजन में रिलीज हो रही वॉर 2 को लेकर कहा जा सकता है कि ऋतिक रोशन अपनी पहली 500 करोड़ी फिल्म दर्ज कराने जा रहे हैं.

बता दें, पठान ने 1000 करोड़ रुपये और जवान ने 1100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. ऐसे में वॉर 2 को इसका रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना पडे़गा.