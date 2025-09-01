ETV Bharat / entertainment

धनुष को लेकर ये थी 'निशानची' के निर्देशक अनुराग कश्यप की सोच, इस डायरेक्टर ने कैसे बदला नजरिया, जानें

अनुराग कश्यप अपनी अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया की फिल्म निशानची की तैयारी में जुटे हैं.

हैदराबाद: सिनेमा अक्सर बड़े फैसलों से बदलता है और ऐसा ही एक फैसला फिल्ममेकर अनुराग कश्यप पर गहरी छाप छोड़ गया. तमिल डायरेक्टर बाला, जो अपनी रॉ और बेबाक कहानियों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक बार धनुष को ऐसे रोल में कास्ट किया जो आम सोच से बिलकुल अलग था. बता दें कि उस वक्त धनुष को अक्सर एक अलग किस्म के हीरो के रूप में देखा जाता था, लेकिन बाला के यकीन ने उनके असली हुनर को सामने लाया और उस तरह से उनकी कमजोरी और गहराई दोनों एक साथ देखने मिली.

हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में कश्यप ने बताया कि इस कास्टिंग ने उनकी फिल्ममेकिंग की सोच बदल दी. उन्होंने माना कि बाला की फिल्म में धनुष को देखकर उन्हें 'स्टार' और 'हीरो' की परिभाषा पर दोबारा सोचने का मौका मिला. उनके लिए ये साबित हुआ कि असलीपन और परफॉर्मेंस, चमक-धमक या परंपराओं से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं.

खुद हिंदी सिनेमा में सीमाओं को तोड़ने के लिए पहचाने जाने वाले कश्यप ने माना कि बाला के इस बेखौफ फैसले ने उनकी सोच को और बड़ा किया और कास्टिंग के हुनर के प्रति उनका सम्मान और गहरा कर दिया.

हाल की बात करें तो, अनुराग कश्यप अपनी अमेजन MGM स्टूडियोज इंडिया की फिल्म निशानची की तैयारी में जुटे हैं. अजय राय और रंजन सिंह के प्रोडक्शन हाउस जार पिक्चर्स के बैनर तले बनी यह फिल्म, फ्लिप फिल्म्स के साथ एसोसिएशन में बनाई गई है. लंबे समय से इंतजार की जा रही इस थियेट्रिकल रिलीज में डेब्यू कर रहे ऐश्वर्य ठाकरे डबल रोल में नजर आएंगे.

उनके साथ वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब और कुमुद मिश्रा भी अहम किरदार निभा रहे हैं. फिल्म को प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल और अनुराग कश्यप ने मिलकर लिखा है. एक्शन, ह्यूमर और ड्रामा से भरपूर यह मसाला एंटरटेनर 19 सितंबर 2025 को पूरे भारत के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

