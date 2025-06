ETV Bharat / entertainment

हाउसफुल 5 X रिव्यू: अक्षय की कॉमेडी और 2 शॉकिंग क्लाईमेक्स देख चकराया दर्शकों का सिर, फिल्म को मिली इतनी रेटिंग - HOUSEFULL 5 X REVIEW

हाउसफुल 5 एक्स रिव्यू ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 6, 2025 at 10:48 AM IST | Updated : June 6, 2025 at 11:14 AM IST 4 Min Read

हैदराबाद: अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 साल की मोस्ट अवेटेड रिलीज में से एक है. आखिरकार इस सफल फ्रेंचाईजी की पांचवीं किस्त आ चुकी है जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे.तरुण मनसुखानी द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित हाउसफुल 5 में अक्षय और रितेश देशमुख हैं जो शुरुआत से ही फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं. इस फ्रेंचाइजी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया है और अब इसकी पांचवीं किस्त 6 जून को रिलीज हो चुकी है और फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने इसके रिव्यू सोशल मीडिया पर शेयर कर दिए हैं. तो अगर आप भी इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार ये रिव्यू जरूर पढ़ लें. 'हाउसफुल 5' एक्स रिव्यू' अक्षय कुमार और रितेश देशमुख के अलावा हाउसफुल 5 में अभिषेक बच्चन, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ, सोनम बाजवा, फरदीन खान, नाना पाटेकर, नरगिस फाखरी,जैकलीन फर्नांडीज जैसे कलाकार भी शामिल हैं.फिल्म में नाना पाटेकर एक अरबपति की भूमिका में हैं, जबकि अक्षय, रितेश और अभिषेक अमीर आदमी के उत्तराधिकारी बनने के लिए धोखेबाज़ बनते हैं. लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब नाना पाटेकर की हत्या कर दी जाती है और तीन आरोपी के नाम सामने आते हैं. अब मुख्य आरोपी की खोज में कई मोड़ आते हैं जिसे कॉमेडी के धागों में पिरोया गया है. वहीं दिलचस्प बात ये है कि मेकर्स ने इस फिल्म में दो क्लाईमैक्स डाले हैं. 'हाउसफुल 5' का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले दर्शकों ने ट्विटर पर फिल्म के रिव्यू शेयर किए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'फिल्म अच्छी तरह से शुरू होती है और जो वादा करती है. वह पूरा करती है -कॉमेडी, थ्रिलर और ड्रामा.दूसरा भाग भी मजेदार है और यही मायने रखता है'. एक अन्य यूजर ने लिखा, 'हाउसफुल 5 शानदार, अक्षय कुमार की कॉमेडी एक धमाकेदार कलाकारों की टोली और खूब हंसी, शानदार गाने और दिल को छू लेने वाली मसाला ट्रीट के साथ-साथ ढेर सारे सरप्राइज लेकर आती है'.

एक ने लिखा, 'एक पागलपन भरा मनोरंजन जो आपको अपनी सीट पर बैठकर हंसने, चिल्लाने, सीटी बजाने और ताली बजाने पर मजबूर कर देगा. अक्षय कुमार की कॉमेडी टाइमिंग और वनलाइनर्स बेहतरीन हैं और उन्होंने इस फिल्म के लिए अपना बेस्ट दिया है. रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन दोनों ने ही शानदार परफॉर्म किया है. संजय दत्त के किरदार में एक सस्पेंस है जो क्लाईमैक्स में सामने आएगा'. एक दर्शक ने लिखा, 'शानदार, अक्षय कुमार की कॉमिक टाइमिंग, टैलेंटेड कलाकारों की टुकड़ी के साथ, लगातार हंसी, ड्रामा, शानदार गाने और दिल को छूने वाली मसाला फिल्मों के साथ-साथ ढेर सारे सरप्राइज लेकर आती है'. एक यूजर ने इसे 4 स्टार दिए और लिखा, 'कॉमेडी और सस्पेंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, यह निश्चित रुप से फ्रेंचाइजी की सबसे अच्छी फिल्म है. बिल्कुल वैसी जैसा फैंस इस फ्रेंचाइजी से उम्मीद रखते हैं. पैसा वसूल फिल्म'. एक यूजर ने कहा कि फिल्म से ज्यादा उम्मीदें ना लगाएं, 'पहला भाग फ्रेंचाइजी के अनुसार अच्छी शुरुआत, कुछ डायलॉग मजेदार हैं और थ्रिलिंग स्टोरी भी है लेकिन प्लॉट से ज्यादा उम्मीदें ना रखें. यह एक बार देखने लायक है..केवल कई सितारों को एक साथ देखने के लिए..एंजॉय करें'. फिल्म में होंगे दो क्लाईमैक्स इस बीच निर्माता साजिद नाडियाडवाला ने पुष्टि की है कि 'हाउसफुल 5' में दो अलग-अलग क्लाइमैक्स होंगे. उन्होंने एक इंटरव्यू बताया कि, 'मैं पिछले 30 सालों से इस विचार पर विचार कर रहा था, कैसे एक ऐसी थ्रिलर बनाई जाए जिसमें एक एक्स फैक्टर हो जो दर्शकों को थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी लंबे समय तक बात करने पर मजबूर कर दे. इसलिए मैं एक ऐसी कहानी लेकर आया, जिसमें हर थिएटर में एक अलग हत्यारा होगा. इसलिए अगर आप इसे गेयटी में देखते हैं, तो इसमें एक हत्यारा होगा. अगर आप इसे गैलेक्सी में देखते हैं, तो कोई और होगा. पीवीआर स्क्रीन नंबर 4 में, आपको एक अलग हत्यारा दिखाई देगा, और पीवीआर स्क्रीन नंबर 5 में, एक और. ऐसा लगता है कि हर बार जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको एक अलग क्लाईमैक्स मिलेगा'. यह भी पढ़ें: अक्षय कुमार की बिगेस्ट ओपनर बनेगी 'हाउसफुल 5'? रिलीज से पहले 'खिलाड़ी' की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी पर डालें एक नजर - AKSHAY KUMAR HIGHEST GROSSING MOVIE

