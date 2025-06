ETV Bharat / entertainment

'सितारे जमीन पर' और 'कुबेर' का खेल बिगाड़ेगी 'हाउसफुल 5'?, मेकर्स ने चली चाल, टिकट पर दिया बाय 1 गेट 1 ऑफर - HOUSEFULL 5

Published : June 19, 2025 at 12:15 PM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

हैदराबाद: आमिर खान की 'सितारे जमीन पर' और धनुष की 'कुबेर' 20 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. वहीं 'हाउसफुल 5' पहले से ही 6 जून से सिनेमाघरों में चल रही है. अक्षय कुमार की यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल रही है. लेकिन यह तो तय है कि आमिर और धनुष की फिल्में रिलीज होने के बाद इसके कलेक्शन पर असर जरूर पड़ेगा. इसीलिए दोनों फिल्मों की रिलीज से पहले मेकर्स ने बड़ा दांव खेला है.

मेकर्स ने खेला बड़ा दांव

20 जून को 'सितारे जमीन पर' और 'कुबेर' के सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले हाउसफुल 5 के मेकर्स ने बड़ा दांव खेलते हुए फिल्म की टिकट की कीमत आधी कर दी है. अब दर्शक एक टिकट के पैसे में दो टिकट खरीद सकते हैं (Buy One Get One Free). मेकर्स ने ऑफिशियल सोशल मीडिया पेज पर इसका अनाउंसमेंट करते हुए लिखा, 'ये पागलपंती का हाउसफुल है, HOUSEFULL5 कोड यूज करें और पाएं 2 टिकट एक टिकट के प्राइज में'.