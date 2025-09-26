ETV Bharat / entertainment

होमबाउंड X रिव्यू: लॉकडाउन में फंसे 2 बेसहारा लड़कों की कहानी, दर्शकों की आंख में आया पानी, बोले- हकीकत में..

सामाजिक परिवेश पर फिल्म बनाने वाले नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड पर दर्शक और क्रिटिक्स का क्या रिव्यू आ रहा है, चलिए जानते हैं.

होमबाउंड X रिव्यू (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 26, 2025 at 2:47 PM IST

Updated : September 26, 2025 at 2:56 PM IST

हैदराबाद: 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की ओर आधिकारिक तौर पर चुनी गई नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड आज 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म होमाबाउंड जाति, धर्म और पितृसत्ता पर कटाक्ष करती है. नीरज घायवान ने इस मुद्दे पर पहले अपनी फिल्म मसान से सवाल खड़ा किया था. सामाजिक परिवेश पर फिल्म बनाने वाले नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड पर दर्शक और क्रिटिक्स का क्या रिव्यू आ रहा है, चलिए जानते हैं.

होमबाउंड का X रिव्यू

फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने होमबाउंड का रिव्यू कर लिखा है, वन वर्ड रिव्यू, ब्रिलियंटऔर फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी है, मसान के डायरेक्टर ने एक बार फिर शानदार फिल्म पेश की है, उन्होंने अपनी इस फिल्म अमिट छाप छोड़ी है, फिल्म का लेखन, फिल्म के ट्विस्ट बांधे रखते हैं, जो बिल्कुल रियल लगते हैं, जो आपको गला रूंधा देगी, फिल्म में एक सुर में पिरोया है और शानदार फिल्म बनाई है.

नीरज घायवान ने फिल्म होमबाउंज की रिलीज के मौके पर लिखा है, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है'. एक ने लिखा है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में इन सभी सीमाओं को पार कर जाती हैं, और 'होमबाउंड' एक शानदार विजय है'.

नीरज घायवान ने फिल्म होमबाउंज की रिलीज के मौके पर लिखा है, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है'. एक ने लिखा है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में इन सभी सीमाओं को पार कर जाती हैं, और 'होमबाउंड' एक शानदार विजय है'. एक अन्य ने लिखा है, इस फिल्म ने मुझे तोड़ दिया है, होमबाउंड एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है और इसे देखना जरूरी है.

सेंसर बोर्ड और होमबाउंड

होमबाउंड में रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने 11 कट लगाए हैं. इसमें क्रिकेट मैच के एक 77 सेकंड के सीन को काटकर 32 सेकंड का कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो समीक्षा कमेटी और सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताई. फिल्म यू/अ 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है. फिल्म को 12 सितंबर को सेंसर से हरी झंडी मिली थी. और 11 सीन को मोडिफाई कराया है. कई सीन को म्यूट करवा दिया है, 21वें मिनट पर एक संवाद को म्यूट कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा दृश्य डाल दिया गया, साथ ही ‘ज्ञान’ शब्द को भी हटा दिया गया.

अन्य एडिटिंग में 16 सेकंड का एक हिस्सा, 20 सेकंड का एक शॉट, दो सेकंड का एक संवाद म्यूट करना और सेंसर बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक गुजरती कार के दृश्यों में बदलाव करना शामिल था. इन परिवर्तनों के बाद, फिल्म का अंतिम रनटाइम अब 122 मिनट (2 घंटे और 2 मिनट) हो गया है. बता दें, फिल्म होमबाउंड 15 मार्च 2026 में होने वाले 98वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से गई है और अब 22 जनवरी को पता चलेगा कि फिल्म को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिलता है या नहीं . बता दें, यह फिल्म नवंबर 2025 में ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है.

