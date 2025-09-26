होमबाउंड X रिव्यू: लॉकडाउन में फंसे 2 बेसहारा लड़कों की कहानी, दर्शकों की आंख में आया पानी, बोले- हकीकत में..
सामाजिक परिवेश पर फिल्म बनाने वाले नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड पर दर्शक और क्रिटिक्स का क्या रिव्यू आ रहा है, चलिए जानते हैं.
हैदराबाद: 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के लिए भारत की ओर आधिकारिक तौर पर चुनी गई नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड आज 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म होमाबाउंड जाति, धर्म और पितृसत्ता पर कटाक्ष करती है. नीरज घायवान ने इस मुद्दे पर पहले अपनी फिल्म मसान से सवाल खड़ा किया था. सामाजिक परिवेश पर फिल्म बनाने वाले नीरज घायवान की फिल्म होमबाउंड पर दर्शक और क्रिटिक्स का क्या रिव्यू आ रहा है, चलिए जानते हैं.
#OneWordReview...#Homebound: BRILLIANT.— taran adarsh (@taran_adarsh) September 25, 2025
Rating: ⭐️⭐️⭐⭐️#NeerajGhaywan – the acclaimed director of #Masaan – delivers yet another gem with #Homebound… A powerful story, told with heart, that leaves an unforgettable impression. #HomeboundReview#Homebound is #India's official… pic.twitter.com/tTCOyTG6PQ
होमबाउंड का X रिव्यू
फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने होमबाउंड का रिव्यू कर लिखा है, वन वर्ड रिव्यू, ब्रिलियंटऔर फिल्म को 5 में से 4 रेटिंग दी है, मसान के डायरेक्टर ने एक बार फिर शानदार फिल्म पेश की है, उन्होंने अपनी इस फिल्म अमिट छाप छोड़ी है, फिल्म का लेखन, फिल्म के ट्विस्ट बांधे रखते हैं, जो बिल्कुल रियल लगते हैं, जो आपको गला रूंधा देगी, फिल्म में एक सुर में पिरोया है और शानदार फिल्म बनाई है.
“अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुक़द्दर होता है”#Homebound has travelled across festivals around the world but its true identity lies in its return—its homebound journey back to the motherland.— Neeraj Ghaywan (@ghaywan) September 26, 2025
And for me, it means a long arduous wait over a decade to put out a second… pic.twitter.com/qyLylkMSUq
Neeraj Ghaywan's " homebound" is an excellent film. it refuses to be reduced to its courage alone.— Rahul Desai (@ReelReptile) September 26, 2025
review:https://t.co/Ovh4jy27fX
नीरज घायवान ने फिल्म होमबाउंज की रिलीज के मौके पर लिखा है, अपने ही पानी में पिघल जाना बर्फ का मुकद्दर होता है'. एक ने लिखा है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्में इन सभी सीमाओं को पार कर जाती हैं, और 'होमबाउंड' एक शानदार विजय है'.
Walking out of #Homebound FDFS and I can’t stop thinking of Sudha, Shoaib & Chandan. #JanhviKapoor, #IshaanKhatter, #VishalJethwa you’ve etched them into our hearts 🥹❤️ pic.twitter.com/DtueI9mPbg— Anuj Prajapati (@anujprajapati11) September 26, 2025
The way this film has wrecked me 💔💔💔💔💔💔#Homebound is a very important film and needs to be watched@ghaywan @ishaankhatter Vishal Jehtwa Congratulations on this brilliant film pic.twitter.com/ffCssSXebs— ThatsWhatSheSaid (@zeishahamlani) September 26, 2025
सेंसर बोर्ड और होमबाउंड
होमबाउंड में रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने 11 कट लगाए हैं. इसमें क्रिकेट मैच के एक 77 सेकंड के सीन को काटकर 32 सेकंड का कर दिया है. रिपोर्ट्स की मानें तो समीक्षा कमेटी और सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन पर आपत्ति जताई. फिल्म यू/अ 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ रिलीज हुई है. फिल्म को 12 सितंबर को सेंसर से हरी झंडी मिली थी. और 11 सीन को मोडिफाई कराया है. कई सीन को म्यूट करवा दिया है, 21वें मिनट पर एक संवाद को म्यूट कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा दृश्य डाल दिया गया, साथ ही ‘ज्ञान’ शब्द को भी हटा दिया गया.
Rome wasn’t built in a day, neither was my hate for mdc CBFC.#Homebound pic.twitter.com/Z8J3kqMhe5— 𝐌𝐫 Deep (@SRKzz_Deep) September 26, 2025
#Homebound isn’t just India’s Oscar entry it’s proof that our cinema can be intimate, universal, and unforgettable all at once. #IshaanKhattar , #VishalJethwa & #JanhviKapoor carry that weight beautifully🥹💯 pic.twitter.com/1m0jJapafI— Hunटरर ♂ (@nickhunterr) September 26, 2025
अन्य एडिटिंग में 16 सेकंड का एक हिस्सा, 20 सेकंड का एक शॉट, दो सेकंड का एक संवाद म्यूट करना और सेंसर बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक गुजरती कार के दृश्यों में बदलाव करना शामिल था. इन परिवर्तनों के बाद, फिल्म का अंतिम रनटाइम अब 122 मिनट (2 घंटे और 2 मिनट) हो गया है. बता दें, फिल्म होमबाउंड 15 मार्च 2026 में होने वाले 98वें ऑस्कर अवार्ड के लिए भारत की ओर से गई है और अब 22 जनवरी को पता चलेगा कि फिल्म को इस अवार्ड के लिए नॉमिनेशन मिलता है या नहीं . बता दें, यह फिल्म नवंबर 2025 में ओटीटी पर भी रिलीज होने वाली है.