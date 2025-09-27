ETV Bharat / entertainment

होमबाउंड बॉक्स ऑफिस: भारत से ऑस्कर गई फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई, यहां जानें

होमबाउंड बॉक्स ऑफिस डे 1 ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 27, 2025 at 10:47 AM IST 2 Min Read