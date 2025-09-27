होमबाउंड बॉक्स ऑफिस: भारत से ऑस्कर गई फिल्म ने पहले दिन की कितनी कमाई, यहां जानें
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 10:47 AM IST
हैदराबाद: 98वें ऑस्कर के लिए भारत से इकलौती फिल्म होमबाउंड गई, जो बीती 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म होमबाउंड को नीरज घायवान ने डायरेक्ट किया है. फिल्म अपनी रिलीज का एक दिन पूरा कर चुकी है और फिल्म की पहले दिन की अनुमानित कमाई सामने आ चुकी है.
नीरज घायवान की 'होमबाउंड' की घरेलू बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत मामूली रही. अपने चयन की प्रतिष्ठा और अंतरराष्ट्रीय प्रशंसा के बावजूद, फिल्म अपने पहले दिन केवल 30 लाख रुपये की ही कमाई कर पाई. सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, 'होमबाउंड' सितारों की पिछली फिल्मों की तुलना में उम्मीदों से काफी कम रही.
ईशान की 'धड़क' ने पहले दिन 8.71 करोड़ रुपये की कमाई की थी, जबकि उनकी 'फोन भूत' ने पहले दिन 2.05 करोड़ रुपये कमाए थे. विशाल की 'सलाम वेंकी' ने भी रिलीज के दिन 45 लाख रुपये की कमाई के साथ बेहतर शुरुआत की थी.
इस फिल्म का विश्व प्रीमियर कान फिल्म महोत्सव में हुआ था और बाद में इसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी इसे प्रदर्शित किया गया, जहां इसकी कहानी के लिए इसकी प्रशंसा हुई थी.
पत्रकार बशारत पीर के लेख 'टेकिंग अमृत होम (ए फ्रेंडशिप, ए पैनडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे)' से प्रेरित, यह फिल्म एक मुस्लिम और दलित लड़के के बीच के बंधन पर बात करती है, जो अपने उपनामों से वंचित सम्मान को दोबारा प्राप्त करने की उम्मीद में पुलिस की नौकरी हासिल करने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं.
इसकी वैश्विक अपील को बढ़ाते हुए, हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कॉर्सेसी कार्यकारी निर्माता के रूप में जुड़े हैं, जबकि फिल्म को करण जौहर और अदार पूनावाला द्वारा संयुक्त रूप से समर्थन दिया गया है.