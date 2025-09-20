ETV Bharat / entertainment

ऑस्कर गई 'होमबाउंड', नीरज घायवान के कितने करीब है फिल्म?, डायरेक्टर ने जाति और धर्म पर कसा तंज

फिल्म की कहानी में आगे दिखाया गया है कि कोविड 19 के दौरान लगे लॉकडाउन में उन्हें मजबूरन सैकड़ों किमी पैदल चलकर घर जाना पड़ा. विक्की कौशल स्टारर फिल्म 'मसान' के बाद घायवान की यह दूसरी फिल्म है, जिसे विश्वपटल पर इतना प्यार मिला है. वहीं, धर्मा प्रोडक्शन ने हॉलीवुड फिल्म निर्माता मार्टिन स्कॉर्सेसे की भी तारीफ की है, जो गुडफेलल, टैक्सी ड्राइवर और रैगिंग बुल जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. मार्टिन फिल्म होमबाउंड के एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसूर हैं और उन्होंने भी फिल्म की पूरी टीम को बधाई दी है.

ऑस्कर 2026 के लिए चुने जाने पर 'होमबाउंड' की टीम की खुशी सातवें आसमान पर है. इसमें डायरेक्टर नीरज घायवान ने इंस्टाग्राम पोस्ट जारी कर लिखा है, OMG, यह हकीकत है'. बता दें, फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर कैटगरी के लिए ऑस्कर भेजा गया है. वहीं, एक्टर विशाल जेठवा लिखते हैं, 'थैंक्यू भगवान'. होमबाउंड में नीरज घायवान के खुद के कई निजी अनुभव भी हैं. यह फिल्म न्यूयॉर्क टाइम्स के एक आर्टिकल से ली गई है, जो साल 2020 में छपा था. फिल्म की कहानी दो गरीब लड़के मोहम्मद शोएब (ईशान खट्टर) और चंदन कुमार (विशाल जेठवा) पर बेस्ड है, जो खुद का एक स्टेटस बनाना चाहते हैं और गरीबी के दलदल से खुद को बाहर निकालने की कोशिश में हैं. यह दोनों बचपन के दोस्त हैं और दोनों ही पुलिस ऑफिसर बनना चाहते है और सोचते हैं कि इस नौकरी से उन्हें वो सम्मान मिलेगा जो उन्हें समाज में कभी नहीं मिला है.

98वें एकेडमी अवार्ड्स 2026 के लिए भारत से नीरज घायवान की ड्रामा फिल्म 'होमबाउंड' को चुना गया है. इस बार ऑस्कर अवार्ड (2026) के लिए भारत से इकलौती फिल्म 'होमबाउंड' को भेजा गया है. 24 फिल्मों में से 'होमबाउंड' का चयन हुआ है. बीती 19 सितंबर को कोलकाता में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया की जूरी ने 'होमबाउंड' को ऑस्कर के लिए बेस्ट माना. 13 मेंबर वाली इस जूरी की अध्यक्षता एन चंद्रा ने की थी. 'होमबाउंड' पहले ही इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खूब तारीफ बटोर चुकी है. पहले इसे कान्स फिल्म फेस्टिवल में भी इसे सराहा गया था और फिर टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में 2 हजार दर्शकों ने इसके लिए कई मिनटों तक खूब तालियां बजाई थी. अब फिल्म ऑस्कर 2026 में अपना जवला दिखाने के लिए तैयार है. 'होमबाउंड' को नीरज घायवान ने लिखा और डायरेक्ट किया है. फिल्म की अहम स्टारकास्ट में विशाल जेठवा, ईशान खट्टर, जाह्नवी कपूर और रीमा शेख हैं.

होमबाउंड की कहानी कश्मीरी पत्रकार बशारत पीर के न्यूयॉर्क टाइम्स 2020 के आर्टिकल 'टेकिंग अमृत होम' (अब इसका शीर्षक ए फ्रेंडशिप, ए पैनडेमिक एंड ए डेथ बिसाइड द हाईवे) से प्रेरित है . यह सूरत के दो युवा प्रवासी कामगारों की कहानी है, जो मार्च 2020 में कोविड-19 लॉकडाउन में फंस गए थे. महामारी के दौरान, धर्मा प्रोडक्शंस के एक निर्माता द्वारा इसकी सिफारिश किए जाने के बाद, इसकी कहानी ने घायवान को अट्रैक्ट किया. इसके बाद, धर्मा प्रोडक्शंस ने द न्यूयॉर्क टाइम्स से अधिकार खरीदे और कहानी पर काम करना शुरू किया, जिसमें कहानी की हकीकत को बनाए रखते हुए दोनों लड़कों की पिछली कहानियों को काल्पनिक तरह से पेश किया गया. फ्रांसीसी निर्माता मेलिटा टोस्कान डू प्लांटियर ने मार्टिन स्कोर्सेसे को इसके कार्यकारी निर्माता के तौर पर पेश किया. स्कोर्सेसे ने घायवान की फिल्म की कहानी तैयार करने में भी मदद की और बाद में एडिटिंग प्रोसेस के दौरान फिल्म के तीन अलग-अलग कट देखे.

फिल्म के ऑस्कर जाने पर क्या बोले डायरेक्टर?

ऑस्कर के लिए चुने जाने पर डायरेक्टर ने कहा, 'मैं बेहद सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि होमबाउंड को ऑस्कर जा रही है, हमारे देश और हमारे लोगों के प्रति प्रेम, यह उस घर का सार पेश करती है, जिसे हम सभी साझा करते हैं, अपनी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाना और सिनेमा के सबसे बड़े वैश्विक मंचों में से एक पर भारत का प्रतिनिधित्व करना, विनम्र होने के साथ-साथ गर्व की बात भी है, और इसके लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं'. फिल्म की कहानी आधुनिक भारत के पेचीदा राजनीतिक और सामाजिक चेहरे को भी सामने लाती है. साथ ही दो युवक, जिसमें एक मुसलमान तो दूसरा दलित, उनके बीच के अटूट और विश्वास के रिश्ते को दर्शाती है. यह कहानी बताती है कि कैसे दलित अपना पूरा नाम इस समाज में बताने से कतराता है, ताकि लोग उसे लेकर अलग धारण ना बना लें, जबकि मोहम्मद अपने धर्म के चलते बार-बार अपमानित होता है और दुबई जाने की सोचता.

होमबाउंड डायरेक्टर के कितने करीब?

घायवान ने कान्स फिल्म फेस्टिवल में फिल्म के प्रीमियर के बाद बोला था, जाति और धर्म लोगों को दबाती है, ये उन्हें नाकाम बनाने की एक साजिश है, अगर मानवता के लिहाज से किसी की बात सुन लेगें तो क्या हो जाएगा. बता दें, साल 2015 में घायवान की फिल्म मसाम में भी कास्ट सिस्टम पर खुलकर बात की गई थी. इसलिए 'होमबाउंड' डायरेक्टर नीरज घायवान के दिल के बहुत करीब है, या कहें कि यह उनका एक निजी प्रोजेक्ट है, इसमें उनका सफर और संघर्ष दोनों नजर आता है, हालांकि यह फिल्म एक एडेप्शन है, लेकिन इसमें उनकी जिदंगी के निजी अनुभव भी हैं.

इस कहानी में डायरेक्टर ने विशेषाधिकार की बारीकियों को समाज के सामने लाने की कोशिश की है. इंटरव्यू में बोलते हुए घायवान ने कहा, 'मैं एक दलित घर में पला-बढ़ा, लड़का होने के नाते मुझे बहुत लाड़-प्यार मिला, जिसके लिए मुझे बाद में बहुत शर्मिंदगी हुई कि मुझे तरजीह दी गई, मैं इस फिल्म के जरिए खुद को उजागर करना चाहता था, इसलिए एक सीन है जो दिखाता है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद, आप अभी भी पुरुष होने का विशेषाधिकार रखते हैं, अगर आप दुनिया भर में घूमें और किसी भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक, लोगों के किसी भी समूह या समुदाय को देखें, तो आपको पता है कि एक चीज क्या समान है? वह है पितृसत्ता, पितृसत्ता सभी विचारधाराओं, सभी समुदायों को हर जगह एकजुट करती है'.

ऑस्कर के लिए 'होमबाउंड' ने मारी बाजी

आपको बता दें, इस साल 24 भारतीय फिल्मों में से सिर्फ 'होमबाउंड' को ऑस्कर जाने का मौका मिला है. इस लिस्ट में मराठी फिल्म साबर बोंडा भी शामिल थी, जिसकी कहानी में महाराष्ट्र के दो ग्रामीण पुरुषों के बीच के रिश्ते को दिखाया गया है और इस फिल्म को आलोचकों ने खूब सराहा था. वहीं, विवेक अग्निहोत्री की हालिया रिलीज फिल्म द बंगाल फाइल्स भी इन 24 फिल्मों में शामिल थीं. गौरतलब है कि इंडियन सिनेमा बीते 7 दशकों से ऑस्कर के लिए फिल्में भेज रहा है, लेकिन आज तक 'बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी' में जीत नहीं मिली है और इस कैटेगरी के लिए 'होमबाउंड' से पहले अभी तक तीन फिल्में मदर इंडिया (1957), सलाम बॉम्बे (1988) और लगान (2001) जा चुकी हैं. अब भारत को उम्मीद है कि 'होमबाउंड' इस कैटेगरी में देश को पहला ऑस्कर दिलाए.

होमबाउंड आगामी 26 सितंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है.