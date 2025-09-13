ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' की शानदार दुनिया को आकार देने के लिए होम्बले फिल्म्स ने देश भर से जोड़े मजदूर, पढ़ें डिटेल्स

'कांतारा: चैप्टर 1' एक बेहद अनोखी फिल्म है, जो ऐसे अंदाज से भारतीय संस्कृति को दिखाती है, जिसकी वो असल में हक़दार है.

Hombale Films
'कांतारा: चैप्टर 1' (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 1:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' जनता द्वारा सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साल ​2022 में आई 'कांतारा' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बनकर सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर उभरी, जिसे बाद इस प्रीक्वल से दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. ​यह फिल्म 'कांतारा' की दुनिया को बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए तैयार है, जिसके लिए कारीगरों और क्रू के मेंबर्स ने अलग-अलग राज्यों से आकर फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने में अपना ख़ास योगदान दिया है.

​'कांतारा: चैप्टर 1' बिना किसी शक इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी से लेकर इसके कास्ट और इसके पैमाने तक, सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है.

ऐसे में, ​एक ही सोच के साथ, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों से कारीगर और क्रू के मेंबर्स आए. हर कारीगर और क्रू मेंबर ने फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी खासियत का कमाल दिखाया.

बता दें कि यह कदम एक पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े मंदिर के सेट को आकर देने के लिए उठाया गया था. मेकर्स यह चाहते थे कि यह मंदिर का सेट लंबे समय तक रहे और दशकों तक इसे देखा जाए. अब इसके लिए उन्हें भारत भर के लोगों की ज़रूरत थी, ताकि वे इस कला को बनाने में अपना योगदान दे सकें.

होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' उनकी सबसे एंबिशियस प्रोजेक्ट्स में से एक है. इसके क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप, और प्रोडक्शन डिजाइनर विनेश बांग्लान शामिल हैं, जिन्होंने फ़िल्म के दमदार विज़ुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.

इसके अलावा, होम्बले फिल्म्स 2022 की इस ब्लॉकबस्टर फिल्म की विरासत को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है. मेकर्स ने 'कांतारा: चैप्टर 1' के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट के साथ एक बड़ा वॉर सीक्वेंस तैयार किया है, जिसमें 500 से ज़्यादा कुशल फाइटर्स और 3,000 लोग शामिल हैं.

यह सीक्वेंस 25 एकड़ में फैले एक पूरे शहर में, ऊबड़-खाबड़ इलाके में 45-50 दिनों के दौरान फिल्माया गया था, जो इसे भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़े सीक्वेंसेज में से एक बनाता है.

यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज होगी. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.

फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.

ये भी पढ़ें:

'कांतारा: चैप्टर 1' दिखाएगी दुनिया को इंडियन सिनेमा के एक्शन की ताकत, स्टंट कोरियोग्राफर अर्जुन राज ने बताई ये बातें

For All Latest Updates

TAGGED:

HOMBALE FILMSKANTARA CHAPTER 1KANTARA CHAPTER 1 RELEASEकांतारा चैप्टरKANTARA CHAPTER 1

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

पटना पहुंचते ही विपक्ष पर बरसे जेपी नड्डा, बोले- 'PM मोदी और उनकी मां के अपमान का जनता देगी जवाब'

जंगल में गश्त पर थे वन कर्मी, अचानक सामने आ गए 3 बाघ, जानें फिर क्या हुआ?

SBI का बड़ा ऐलान: करोड़ों ग्राहकों के लिए डिपॉजिट स्कीम में नया बदलाव लागू

रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी दिवस पर हवलदार ईशर सिंह और 21 सिख सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी को किया नमन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.