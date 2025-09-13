ETV Bharat / entertainment

'कांतारा: चैप्टर 1' की शानदार दुनिया को आकार देने के लिए होम्बले फिल्म्स ने देश भर से जोड़े मजदूर, पढ़ें डिटेल्स

'कांतारा: चैप्टर 1' ( Poster )

Published : September 13, 2025

हैदराबाद: होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' जनता द्वारा सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है. साल ​2022 में आई 'कांतारा' बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट बनकर सबसे बड़ी स्लीपर हिट बनकर उभरी, जिसे बाद इस प्रीक्वल से दर्शकों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं. ​यह फिल्म 'कांतारा' की दुनिया को बड़े पैमाने पर पेश करने के लिए तैयार है, जिसके लिए कारीगरों और क्रू के मेंबर्स ने अलग-अलग राज्यों से आकर फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने में अपना ख़ास योगदान दिया है. ​'कांतारा: चैप्टर 1' बिना किसी शक इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी से लेकर इसके कास्ट और इसके पैमाने तक, सब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है. ऐसे में, ​एक ही सोच के साथ, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल और बाकी जगहों से कारीगर और क्रू के मेंबर्स आए. हर कारीगर और क्रू मेंबर ने फिल्म की पुरानी दुनिया को फिर से जिंदा करने के लिए अपनी खासियत का कमाल दिखाया. बता दें कि यह कदम एक पहाड़ी की चोटी पर एक बहुत बड़े मंदिर के सेट को आकर देने के लिए उठाया गया था. मेकर्स यह चाहते थे कि यह मंदिर का सेट लंबे समय तक रहे और दशकों तक इसे देखा जाए. अब इसके लिए उन्हें भारत भर के लोगों की ज़रूरत थी, ताकि वे इस कला को बनाने में अपना योगदान दे सकें.