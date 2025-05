ETV Bharat / entertainment

'हिट 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1: 'सारिपोधा सानिवारम' को दी मात, नानी की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बनी शैलेश कोलानू की एक्शन थ्रिलर

हैदराबाद: क्या नानी की 'हिट 3' ने बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन शानदार कमाई की है? नानी सैलेश कोलानू की 'हिटवर्स' के तीसरे भाग 'हिट 3' के साथ 1 मई को बड़े पर्दे पर उतरे हैं. इस फिल्म में वह एक हिंसक और अनदेखा एक्शन अवतार में नजर आए है. फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली है और तेलुगु के सुपरस्टार नानी को उनके अभिनय के लिए सराहा गया है. इतना ही नहीं 'हिट 3' का प्रदर्शन भी काफी शानदार रहा है. तेलुगु स्टार नानी की 'हिट 3' 1 मई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. फिल्म को उसकी कहानी, स्क्रीनप्ले, बैकग्राउंड स्कोर के लिए दर्शकों और समीक्षकों से मिली-जुली समीक्षाएं मिली है. फिल्म में नानी ने एक पुलिस ऑफिसर अर्जुन सरकार आईपीएस के रूप में अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए लोगों से खूब वाहवाही हासिल की है. फैंस और समीक्षकों ने नानी के प्रयासों और अर्जुन सरकार की भूमिका में ढलने के तरीके के लिए उनकी प्रशंसा कर रहे हैं.

'हिट 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1

'हिट: द थर्ड केस' के बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन अच्छा प्रदर्शन की है. सैकनिल्क के अनुसार, नानी की 'हिट 3' अपने शुरुआती शो से लगभग 3.92 रुपये कमाए. 1 मई शाम 8 बजे तक 'हिट 3' ने सभी भाषाओं में अपने पहले दिन भारत में लगभग 15.69 करोड़ की कमाई की है. नानी की 32वीं फिल्म के रूप में 'हिट 3' फिल्म को जम्मू और कश्मीर में शूट किया गया था. पहले यह डीवीवी दानय्या के साथ सहयोग करने वाली थी, लेकिन चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हुईं. जब फिल्म पर काम शुरू होने वाला था, तब नानी को लगा कि 'हिट 3' का अर्जुन सरकार एक अच्छी भूमिका है जो उनके लिए उपयुक्त है. इस तरह 'नानी 32', 'हिट 3' बन गई. नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म

आईएमडीबी के मुताबिक, एक्टर नानी की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म 2023 में रिलीज हुई 'दशहरा' है. 'दशहरा' ने रिलीज के पहले दिन दुनियाभर में 38.2 करोड़ रुपये कमाए थे. जबकि, घरेलु बॉक्स ऑफिस पर इसने सभी भाषाओं 23.2 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. भारत में 'सारिपोधा सानिवारम' (2024) को पीछे छोड़ते हुए 'हिट 3' नानी के करियर की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर फिल्म बन गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, 'सारिपोधा सानिवारम' ने ओपनिंग डे पर सभी भाषाओं में 9 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जबकि दुनियाभर में इसने 20.4 करोड़ रुपये कमाए थे. 'हिट 3' क्रू और स्टार कास्ट

'हिट 3' का निर्देशन सैलेश कोलानू ने किया है, जबकि इसके निर्माता वॉल पोस्टर सिनेमा और अनैनिमस प्रोडक्शंस के तहत प्रशांति टिपिरनेनी और नानी हैं. निर्माता के अलावा नानी फिल्म के लीड एक्टर भी हैं. फिल्म में उनको श्रीनिधि शेट्टी के साथ जोड़ा गया है. वहीं, आदिल पाला, राव रमेश, ब्रह्माजी और मगंती श्रीनाथ को-स्टार के तौर पर नजर आए हैं. यह भी पढ़ें: हिट 3 एक्स रिव्यू: नानी की पावरहाउस परफॉर्मेंस फिल्म की जान, जानें स्टोरी और BGM पर क्या है दर्शकों की राय

