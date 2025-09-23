ETV Bharat / entertainment

'हक' टीजर रिलीज, शाहबानो बेगम की सच्ची कहानी पर फिल्म, छाए यामी गौतम और इमरान हाशमी

टीजर शाजिया नाम के किरदार की दुनिया की एक दिलचस्प झलक दिखाता है, जो दर्द, अन्याय, सम्मान के लिए एक अटूट संघर्ष से भरी है.

HAQ Official Teaser
'हक' टीजर रिलीज, (Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 3:46 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: यामी गौतम धर और इमरान हाशमी की आने वाली फिल्म 'हक' का टीजर आखिरकार आज 23 सितंबर को रिलीज हो गया है और यह अभिनेत्री से एक और यादगार अभिनय का वादा करता है, जिन्होंने हमेशा ऐसे किरदार चुने हैं जिन्होंने साबित किया है कि वह भारतीय सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अदाकारा क्यों हैं. धारा 370 और मस्ती से भरपूर धूम धाम के बाद, यामी अब शाह बानो का किरदार निभा रही हैं, एक ऐसी महिला जिसने भारत में तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी.

टीजर शाजिया नाम के किरदार की दुनिया की एक दिलचस्प झलक दिखाता है, जो दर्द, अन्याय और सम्मान के लिए एक अटूट संघर्ष से भरी है. यामी गौतम ने उस उथल-पुथल को अद्भुत तीव्रता से दर्शाया है, उनके हाव-भाव महिलाओं द्वारा झेले जाने वाले मौन संघर्षों को बयां करते हैं. टीजर का एक दृश्य, जिसमें यामी की आँखें नम हैं, फिर भी उनमें दृढ़ संकल्प है, निश्चित रूप से सभी के लिए चर्चा का विषय बन जाएगा.

हक में यामी का लुक प्रभावशाली और प्रभावशाली है, हर फ्रेम में एक महिला की आवाज का वजन झलकता है जो सुनने की मांग कर रही है और टीजर के आखिरी दृश्य में ही पता चलता है कि यामी को अपनी पीढ़ी की सबसे मज़बूत अभिनेत्रियों में से एक क्यों माना जाता है, जो सिर्फ़ ग्लैमर और इंडस्ट्री के मानदंडों से परे, दमदार और सार्थक दोनों तरह के किरदार चुनती हैं.

उनकी कच्ची भावनाएं और दृढ़ विश्वास एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, एक ऐसी कहानी की ओर इशारा करते हैं जो बातचीत को गति देगी, हम अनुच्छेद 370 से उबर नहीं पाए थे, और अब हम एक और के साथ हैं, जिसे दर्शक 'राष्ट्रीय पुरस्कार योग्य' अभिनय और फिल्म कह रहे हैं. यहां तक ​​कि फिल्म के निर्देशक ने भी कहा - 'वह अपने प्रदर्शन से पूरे देश में हलचल मचा देंगी'.

