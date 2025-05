ETV Bharat / entertainment

'उरी' से 'छावा' तक, विक्की कौशल की सबसे कमाऊ फिल्में, 10 साल के करियर में दीं इतनी सुपरहिट

छावा/उरी ( Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 16, 2025 at 1:21 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 2:18 PM IST

हैदराबाद: बी-टाउन के हैंडसम एक्टर में से एक विक्की कौशल 16 मई को 37 साल के हो गए. 2015 में फिल्म 'मसान' से अपने अभिनय की शुरुआत करने वाले इस एक्टर ने पहले ही कई फिल्मों में अपने एक्टिंग स्किल को साबित किया है. रोमांटिक से लेकर हिस्टोरिकल पीरियड ड्रामा तक की फिल्मों में अपने काम के लिए मशहूर एक्टर विक्की कौशल को कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है, जिसमें एक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और तीन फिल्मफेयर पुरस्कार शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अपने लगभग 10 साल के फिल्मी करियर में विक्की कौशल ने 10 से ज्यादा फिल्में की हैं, जिसमें कई फिल्मों ने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. आइए आज कैटरीना कैफ के स्टार पति विक्की कौशल के जन्मदिन पर उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों पर एक नजर डालें... छावा

2025 की हिस्टोरिकल पीरियड एक्शन फिल्म 'छावा' विक्की कौशल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 'छावा' में विक्की कौशल ने महान स्वतंत्रता सेनानी शिवाजी के बेटे और मराठा साम्राज्य के दूसरे राजा 'छत्रपति संभाजी' की भूमिका निभाई है. यह फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. सैकनिल्क के मुताबिक, विक्की कौशल की 'छावा' ने दुनियाभर में 807.88 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. जबकि, घरेलू बॉक्स ऑफिस पर इसने कुल 601.54 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक

'छावा' के बाद विक्की कौशल के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 2019 में रिलीज हुई 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' हैं. आदित्य धर की निर्देशित फिल्म में विक्की कौशल के साथ यामी गौतम अहम भूमिका में थी.

यह फिल्म 2016 में कश्मीर के उरी में हुए आतंकी हमले पर आधारित हैं. सैकनिल्क के मुताबिक, 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' ने भारत में 244.14 करोड़ रुपये और दुनियाभर में 341.75 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया है. यह विक्की कौशल की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक हैं. राजी

साल 2018 में विक्की कौशल बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट के साथ मेघना गुलजार की निर्देशित फिल्म 'राजी' में नजर आए थे. यह फिल्म एक ऐसी महिला की कहानी है, जो 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की जासूसी करने के लिए पाकिस्तानी सेना अधिकारी से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही. सैकनिल्क के मुताबिक, 'राजी' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर 195 करोड़ रुपये की कमाई की, जबकि इसने भारत में 123.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. सैम बहादुर

2023 में विक्की कौशल एक बार फिर निर्देशक मेघना गुलजार के साथ 'सैम बहादुर' के लिए जुड़े. यह विक्की के करियर की एक और उल्लेखनीय फिल्म 2023 की बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फिल्म थी. मेघना गुलजार निर्देशित फिल्म में विक्की कौशल ने भारत के पहले फील्ड मार्शल 'सैम मानेकशॉ' की बायोपिक में उनकी मुख्य भूमिका निभाई. हालांकि, यह फिल्म भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा नहीं छू पाई, लेकिन यह दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर सेंचुरी लगाने में सफल रही. सैकनिल्क के मुताबिक, 'सैम बहादुर' ने भारत में 93.95 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने 130.3 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जरा हटके जरा बचके

'सैम बहादुर' से पहले 2023 में ही विक्की कौशल कॉमेडी रोमाटिंक फिल्म 'जरा हटके जरा बचके' में नजर आए थे. इस फिल्म में वह सारा अली खान के साथ रोमांस करते दिखे थे. इस फिल्म को लक्ष्मण उतेकर ने निर्देशित किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई.सैकनिल्क रिपोर्ट के मुताबिक, 'जरा हटके जरा बचके' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 88.35 करोड़ और दुनियाभर में 116 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. बैड न्यूज

विक्की कौशल आनंद तिवारी निर्देशित 2024 की कॉमेडी फिल्म 'बैड न्यूज' में दिखाई दिए थे. फिल्म में विक्की कौशल के साथ तृप्ति डिमरी और एमी विर्क भी थे. इस फिल्म में विक्की कौशल ने अखिल चड्ढा का किरदार निभाया था. कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क के मुताबिक, 'बैड न्यूज' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 64.51 करोड़ रुपये कमाए, जबकि दुनियाभर में इसने 113.75 करोड़ का बिजनेस किया था. यह भी पढ़ें: 2 महीने बाद भी थिएटर में दहाड़ रही विक्की कौशल की 'छावा', भारत में 600 करोड़ कमाने वाली बनी तीसरी फिल्म

