हैदराबाद: ब्लॉकबस्टर फिल्म द केरल स्टोरी से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली अभिनेत्री अदा शर्मा अब क्राइम थ्रिलर हातक में एक बिल्कुल नए और दमदार अंदाज में नजर आने वाली हैं. सोमवार को फिल्म का पहला पोस्टर जारी किया गया था, जिसने सोशल मीडिया पर तुरंत सुर्खियाँ बटोर लीं.

पोस्टर में अदा शर्मा अपने किरदार शिवरंजनी आचार्य के रूप में दिखाई दे रही हैं।. ट्रेंच कोट, सूट और कैप पहने हुए हाथ में बंदूक थामे उनका यह लुक फिल्म के तीखे और सख़्त मिजाज को दर्शाता है. टैगलाइन “वन हाइस्ट, नो मर्सी” इस ओर इशारा करती है कि फिल्म एक्शन और सस्पेंस से भरपूर होगी.

फिल्म को लेकर अदा शर्मा ने कहा, 'हातक का हिस्सा बनना मेरे लिए बेहद रोमांचक है, अजय सर एक जाने-माने विज्ञापन फिल्ममेकर हैं और यह उनकी पहली फीचर फिल्म है, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने अपनी दृष्टि इतनी स्पष्टता से साझा की, तो मैं तुरंत इस प्रोजेक्ट से जुड़ गई, मुझे खुशी है कि द केरल स्टोरी, सनफ्लॉवर 2 और रीता सन्याल के बाद निर्देशक मुझे इतने अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण किरदारों में देख रहे हैं'.

इस फिल्म का निर्देशन और लेखन अजय के शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक विज्ञापन जगत में अपनी पहचान बनाई है. यह उनकी पहली फीचर फिल्म होगी. हातक का निर्माण 8 पिक्चर्स के बैनर तले हो रहा है. यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और एक कच्ची, दमदार व यथार्थपरक कहानी पेश करने का दावा करती है.

निर्देशक अजय के शर्मा ने कहा, 'हातक केवल एक हाइस्ट फिल्म नहीं है, यह ताकत, नैतिकता और इंसानी फैसलों की कीमत पर सवाल उठाती है, मेरा प्रयास है कि असली घटनाओं से प्रेरित इस कहानी को दर्शकों तक सबसे ईमानदार और तीखे अंदाज़ में पहुंचाया जाए, अदा शर्मा ने शिवरंजनी आचार्य के रूप में जिस गहनता और ऊर्जा के साथ अभिनय किया है, वह मेरे विजन से पूरी तरह मेल खाता है'.

फिल्म की शूटिंग राजस्थान और उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों में स्टार्ट-टू-फिनिश शेड्यूल में की जाएगी. मेकर्स ने 2026 में बड़े पैमाने पर थिएट्रिकल रिलीज की योजना बनाई है.

अदा शर्मा की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अजय के शर्मा के महत्वाकांक्षी निर्देशन के साथ हातक आने वाले समय की सबसे बहुप्रतीक्षित क्राइम थ्रिलर के रूप में सामने आ रही है. जारी पोस्टर से ही यह साफ हो गया है कि फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और उच्च स्तर का सिनेमाई रोमांच देखने को मिलेगा.