'तू मेरी पूरी कहानी' का उदयपुर में प्रीमियर, लंबे अरसे बाद दिखी महेश भट्ट-अनु मलिक की जोड़ी

इस मौके पर फिल्म के प्रोड्यूसर महेश भट्ट ने कहा कि हम नए टैलेंट की तलाश में निकलते हैं, जो चुनौतियों के बीच भी जुनून को संजोए रखते हैं. उन्होंने अनु मलिक और सुहृता दास की मेहनत और ईमानदारी की सराहना की. उन्होंने कहा कि मैंने कई दशकों तक सिनेमा को जिया है. जब डॉ. अजय मुर्डिया जैसे निर्माता समाज को सकारात्मक राह दिखाने का जज्बा लेकर आते हैं तो सिनेमा का उद्देश्य और भी पवित्र हो जाता है. अनु मलिक ने महेश भट्ट के साथ अपने जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि भट्ट साहब और उनका रिश्ता 'फिर तेरी कहानी याद आई' से शुरू हुआ था. लंबे समय बाद फिर से महेश भट्ट के साथ काम करना किसी उत्सव से कम नहीं है.

उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर के समाजसेवी और फिल्म निर्माता बने डॉ. अजय मुर्डिया की नई मूवी 'तू मेरी पूरी कहानी' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. इसमें महेश भट्ट और उनकी शिष्या डायरेक्टर सुहृता दास नए चेहरों के साथ एक लव स्टोरी लेकर आई हैं. उदयपुर में भव्य प्रीमियर आयोजित किया गया, जिसमें फिल्म जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं. यह डॉ. अजय मुर्डिया की दूसरी मूवी है.

डॉ. अजय मुर्डिया ने कहा कि लोग कहते हैं कि फिल्में बिगाड़ती हैं, लेकिन मैं मानता हूूं कि फिल्में इंसानों को सुधार भी सकती हैं. सिनेमा समाज को सकारात्मक राह दिखाने का सबसे प्रभावी जरिया है. पिछले साल 'तुमको मेरी कसम' का प्रीमियर भी उदयपुर में किया था, तब भी बहुत प्यार मिला था. उनकी आगामी फिल्मों की सूची भी बेहद रोचक है. इसमें 'तेरा यार हूं मैं', 'तैराकी', 'कंबोजा', 'वीराट', 'रण' और 'जापान' आदि शामिल है.

लंबे अरसे बाद भट्ट-मलिक की जोड़ी : यह प्रीमियर इसलिए भी चर्चा में रहा, क्योंकि फिल्म के क्रिएटर महेश भट्ट और संगीतकार अनु मलिक लंबे समय बाद साथ आए हैं. इस म्यूजकिल डुओ के कमबैक ने दर्शकों और संगीतप्रेमियों को एक पुरानी याद दिला दी. फिल्म के गानों को कार्यक्रम में खूब सराहा गया और उपस्थित दर्शकों ने अनु मलिक की धुनों पर तालियां बजाकर स्वागत किया. प्रीमियर में मौजूद सिनेप्रेमियों, पत्रकारों और मेहमानों ने फिल्म की कहानी और प्रस्तुतिकरण की जमकर तारीफ की. कई दर्शकों ने कहा कि यह फिल्म समाज में रिश्तों और संवेदनाओं पर एक गहरी छाप छोड़ती है.

फिल्म की कहानी : इस नई फिल्म की कहानी एक लड़की की है, जो एक्ट्रेस बनना चाहती है और इसमें उसका परिवार साथ नहीं देता. फिर वो एक लड़के से मिलती है, जो सिंगर है. दोनों को प्यार होता है, लेकिन आगे चलकर लड़की को अपने सपने और प्यार में से किसी एक को चुनना होता है. फिल्म का संगीत अनु मलिक ने दिया है. पीवीआर, सेलिब्रेशन मॉल में हुए इस आयोजन में बॉलीवुड के दिग्गज महेश भट्ट और अनु मलिक की मौजूदगी ने माहौल को और खास बना दिया.

फिल्म की पूरी स्टारकास्ट भी उपस्थित रही और वहां शामिल हुए हर एक की नजर इस मूवी को लेकर थी. निर्माता डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा निर्मित और डॉ. अजय मुर्डिया व विक्रम भट्ट की प्रस्तुति में बनी यह फिल्म 26 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. मीडिया से बातचीत में महेश भट्ट ने राजस्थान से भी अपना रिश्ता बताया और अपनी पुरानी यादों को ताजा किया.