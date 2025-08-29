ETV Bharat / entertainment

तलाक की अफवाहों के बीच गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा, फैंस बोले- वाह हीरो नंबर 1 - GOVINDA

गोविंदा ने क्रीम रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ है और सुनीता को लाल और क्रीम रंग की ड्रेस में देखा जा रहा है.

Govinda and Ssunita Ahuja dance together
गणेश विसर्जन पर पत्नी संग जमकर नाचे गोविंदा (IANS)
Published : August 29, 2025 at 10:23 AM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड स्टार्स में इस वक्त गणेश चतुर्थी की धूम है. पहले गणपति विराजमान पर स्टार्स ने जश्न मनाया था और अब बप्पा की विदाई पर स्टार्स के बीच जश्न देखने को मिल रहा है. इस बीच हीरो नंबर 1 स्टार गोविंदा ने अपनी पत्नी सुनीता आहूजा और अपनी फैमिली के साथ बप्पा को विदाई दी है. तलाक की अफवाहों के बीच गोविंदा और सुनीता ने एक बार फिर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है. इससे पहले सुनीता ने कहा था कि भगवान भी गोविंदा को उनसे अलग नहीं कर सकता है.

बप्पा की विदाई पर नाचे गोविंदा-सुनीता

वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि गोविंदा ने क्रीम रंग का कुर्ता पायजामा पहना हुआ है और सुनीता को लाल और क्रीम रंग की ड्रेस में देखा जा रहा है. गोविंदा और सुनीता के बच्चे भी यहां दिख रहे हैं. गोविंदा के बेटे हर्षवर्धन ने बप्पा को अपनी गोद में लिया हुआ है और कार में बैठकर उनका विसर्जन करने ले जा रहे हैं. इधर, गोविंदा और सुनीता बप्पा की विदाई पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं. गोविंदा और सुनीता के इस वीडियो से साफ पता चलता है कपल के बीच सबकुछ ठीक हैं. इस वीडियो पर कपल के फैंस के भी कमेंट्स आ रहे हैं.

लोगों ने लुटाया कपल पर प्यार

बप्पी की विदाई पर गोविंदा और सुनीता के डांस पर एक फैन ने लिखा है, लोग बेवजह इनकी तलाक की गलत खबरें उड़ा रहे हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, कितनी प्यारी जोड़ी है'. तीसरे फैन ने लिखा है, पता नहीं लोगों को क्या मिलता है किसी के बारे में झूठी खबर फैलाने में'. बता दें. बीते कुछ समय से गोविंदा और सुनीता को लेकर कहा जा रहा है कि उनका तलाक होने जा रहा है, हालांकि गोविंदा के वकील ने ऐसी सभी खबरों को झूठा बताया है. बता दें, गोविंदा और सुनीता की शादी को 38 साल हो चुके हैं, कपल ने 1987 में शादी रचाई थी और इस शादी से उन्हें दो बच्चे भी हैं.

