Good Bad Ugly X Review: अजित कुमार की एनर्जी और एक्शन से इंप्रेस हुए फैंस, जानें एक्शन ड्रामा में कहां रह गई कमी - GOOD BAD UGLY X REVIEW

गुड बैड अग्ली ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 10, 2025 at 7:55 AM IST | Updated : April 10, 2025 at 9:06 AM IST 3 Min Read

हैदराबाद: अजित कुमार द्वारा स्टारर तमिल एक्शन ड्रामा 'गुड बैड अग्ली' 10 अप्रैल, 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हुई. आदिक रविचंद्रन द्वारा निर्देशित और मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित फिल्म में अजित ने एके की भूमिका निभाई है, जो एक क्राइम बॉस और एक्स क्रिमिनल है और अपने बेटे के अपहरण के बाद फिर से अपराध करने पर मजबूर हो जाता है. अजित के अलावा इस फिल्म में तृषा कृष्णन, अर्जुन दास, सुनील, जैकी श्रॉफ, सयाजी शिंदे, टीनू आनंद, प्रिया प्रकाश वरियर, प्रभु, प्रसन्ना, योगी बाबू, रघु राम, रेडिन किंग्सले, राहुल देव, उषा उत्थुप और शाइन टॉम चाको शामिल हैं. दर्शकों ने 'गुड बैड अग्ली' पर दिया रिव्यू आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'गुड बैड अग्ली' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. अब रिलीज होने के बाद दर्शकों ने एक्स पर फिल्म को लेकर अपने रिव्यू और फीडबैक शेयर किए हैं. आइए जानें दर्शकों को कैसी लगी अजित कुमार की एक्शन ड्रामा. फर्स्ट हाफ की तारीफ की एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ शानदार था, जिसमें शानदार फाइट सीन, स्लो मोशन वॉक थी लेकिन स्टोरी और इमोशन की कमी रह गई'. एक ने लिखा, 'फर्स्ट हाफ फैंस के लिए एक जबरदस्त ट्रीट है, अजीत के करियर का बेस्ट इंट्रो और टाइटल कार्ड, मजा आ गया'. एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, 'फैंस के लिए गुड, जो न्यूट्रल हैं उनके लिए बैड और जो हैटर्स हैं उनके लिए अग्ली'. एक ने लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ सॉलिड है लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत के बाद कुछ खास नहीं'. एक ने एक्स पर लिखा, 'गुड बैड अग्ली, मास इंटरवल, फर्स्ट हाफ ब्लास्ट'. क्रिस्टोफर कनगराज ने अजित कुमार की फिल्म के बारे में लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है, एनर्जेटिक एके, ये सब बिल्डअप, स्लो मोशन वॉक और एक्शन सीक्वेंस के बारे में हैं. फैंस के लिए जबरदस्त ट्रीट है. लेकिन कोई स्टोरी और इमोशन वहीं है'. 'गुड बैड अग्ली' में अजित कुमार, तृषा कृष्णन, उषा उत्थुप, राहुल देव, रेडिन किंग्सले, रघु राम प्रदीप काबरा, हैरी जोश, बी.एस. अविनाश (केजीएफ फेम), योगी बाबू, प्रसन्ना, प्रभु, प्रिया प्रकाश वारियर, सिमरन, टीनू आनंद, सयाजी शिंदे, जैकी श्रॉफ, सुनील और अर्जुन दास जैसे स्टार-स्टडेड कास्ट हैं. आदिक रविचंद्रन द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार का संगीत शामिल है. यह भी पढ़ें: अजीत कुमार की फिल्म रिलीज होने से पहले गिरा एक्टर का 250 फीट का कट आउट, जान बचाकर भागे लोग - AJITH KUMAR

Last Updated : April 10, 2025 at 9:06 AM IST