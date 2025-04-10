हैदराबाद: अजित कुमार द्वारा स्टारर तमिल एक्शन ड्रामा 'गुड बैड अग्ली' 10 अप्रैल, 2025 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हुई. आदिक रविचंद्रन द्वारा निर्देशित और मैथ्री मूवी मेकर्स द्वारा निर्मित फिल्म में अजित ने एके की भूमिका निभाई है, जो एक क्राइम बॉस और एक्स क्रिमिनल है और अपने बेटे के अपहरण के बाद फिर से अपराध करने पर मजबूर हो जाता है. अजित के अलावा इस फिल्म में तृषा कृष्णन, अर्जुन दास, सुनील, जैकी श्रॉफ, सयाजी शिंदे, टीनू आनंद, प्रिया प्रकाश वरियर, प्रभु, प्रसन्ना, योगी बाबू, रघु राम, रेडिन किंग्सले, राहुल देव, उषा उत्थुप और शाइन टॉम चाको शामिल हैं.
दर्शकों ने 'गुड बैड अग्ली' पर दिया रिव्यू
आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'गुड बैड अग्ली' का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था. अब रिलीज होने के बाद दर्शकों ने एक्स पर फिल्म को लेकर अपने रिव्यू और फीडबैक शेयर किए हैं. आइए जानें दर्शकों को कैसी लगी अजित कुमार की एक्शन ड्रामा.
Good Bad Ugly 🐉— Vinayak 🐉 (@vinayak_fx) April 10, 2025
Mass Interval 🛐🥵
First half - 100/10 ⚡ blast#GoodBadUgly #GoodBadUglyFromApril10 #FDFS #AK #Thala #AdhikRavichandran #GVPrakash #sambavam #theatreresponse #interval #FirstHalf #review pic.twitter.com/n0LpPorZWZ
#GoodBadUgly FIRST HALF - A Pure Fans FEAST— Let's X OTT GLOBAL (@LetsXOtt) April 10, 2025
Career Best INTRO & Title Card for AK 💥🔥 . The Placement of song Otha Ruba & @iam_arjundas 's Performance — Top Notch 👏 Worked Well . his Vocals 👌
kicks off with stylish shots and a standout song – a perfect blend leading up… pic.twitter.com/ZvJ33vXNDw
फर्स्ट हाफ की तारीफ की
एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ शानदार था, जिसमें शानदार फाइट सीन, स्लो मोशन वॉक थी लेकिन स्टोरी और इमोशन की कमी रह गई'. एक ने लिखा, 'फर्स्ट हाफ फैंस के लिए एक जबरदस्त ट्रीट है, अजीत के करियर का बेस्ट इंट्रो और टाइटल कार्ड, मजा आ गया'.
#GoodBadUglyreview - Semma movie Thalaivaaaa🥵🥵🥵🔥🔥🔥— Abhiram (@Wolf83343) April 10, 2025
Don’t miss this movie in theaters 🧨🧨#AjithKumar complete domination 🔥🔥#ArjunDas vereee veree level 🥵🥵#AdhikRavichandran thank you man ❤️🔥#GVPrakash Bgm 🤯🥵🥵🧨#Thala #GoodBadUglyFromApril10 #GoodBadUglyFDFS pic.twitter.com/uplSbtg3PR
एक यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा, 'फैंस के लिए गुड, जो न्यूट्रल हैं उनके लिए बैड और जो हैटर्स हैं उनके लिए अग्ली'. एक ने लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ सॉलिड है लेकिन सेकंड हाफ की शुरुआत के बाद कुछ खास नहीं'. एक ने एक्स पर लिखा, 'गुड बैड अग्ली, मास इंटरवल, फर्स्ट हाफ ब्लास्ट'.
Show time #goodbadugly#GoodBadUglyFromApril10 #GoodBadUglyFDFS #thalaAjith #AjithKumar #GoodBadUglyreview pic.twitter.com/iokpikGPmz— #goodbaduglyFDFS (@Raghav_reddy96) April 9, 2025
क्रिस्टोफर कनगराज ने अजित कुमार की फिल्म के बारे में लिखा, 'गुड बैड अग्ली का फर्स्ट हाफ जबरदस्त है, एनर्जेटिक एके, ये सब बिल्डअप, स्लो मोशन वॉक और एक्शन सीक्वेंस के बारे में हैं. फैंस के लिए जबरदस्त ट्रीट है. लेकिन कोई स्टोरी और इमोशन वहीं है'.
#GoodBadUgly - First Half!— Christopher Kanagaraj (@Chrissuccess) April 10, 2025
Energetic AK. Its all about Buildups, Slow Motion Walks & Fights. Treat for Fans. No Story or Emotions.
Interval Block Pakka. Waiting for Red Dragon!
#GoodBadUgly first half done ✅— Abhiram (@Wolf83343) April 10, 2025
Pure fan boy stuff from #AdhikRavichandran 🥵🥵🥵🔥🔥🔥#AjithKumar is f**king back 💥💥💥💥#GoodBadUglyFDFS #GoodBadUglyFromApril10 #Thala #GoodBadUglyreview pic.twitter.com/dXFHTNrsIv
'गुड बैड अग्ली' में अजित कुमार, तृषा कृष्णन, उषा उत्थुप, राहुल देव, रेडिन किंग्सले, रघु राम प्रदीप काबरा, हैरी जोश, बी.एस. अविनाश (केजीएफ फेम), योगी बाबू, प्रसन्ना, प्रभु, प्रिया प्रकाश वारियर, सिमरन, टीनू आनंद, सयाजी शिंदे, जैकी श्रॉफ, सुनील और अर्जुन दास जैसे स्टार-स्टडेड कास्ट हैं. आदिक रविचंद्रन द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में जी.वी. प्रकाश कुमार का संगीत शामिल है.