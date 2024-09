ETV Bharat / entertainment

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ रुपये कमाने में थकी थलापति विजय की 'गोट', हफ्तेभर में हुआ इतना कलेक्शन - GOAT box office Week 1 collection

By ETV Bharat Entertainment Team

हैदराबाद : थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म GOAT (The Greatest of All Time) ने बॉक्स ऑफिस पर एक हफ्ता पूरा कर लिया है. फिल्म गोट बीती 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी. फिल्म गोट ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन कुछ ही अंतर से इंडिया में 200 करोड़ रुपये कमाने से चूक गई है. गोट ने अपने पहले हफ्ते में कितना कलेक्शन किया है और फिल्म ने सातवें दिन कितनी कमाई की है . आइए जानते हैं.

गॉट की 7वें दिन की कमाई

बता दें, गोट ने वर्ल्डवाइड 126 करोड़ रुपये से खाता खोला था. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 7वें दिन इंडिया में 8 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. गोट का यह अब का सबसे कम दैनिक कलेक्शन है, वहीं, वीकेंड पर फिल्म की कमाई में तेजी आ सकती है. गोट का कुल घरेलू नेट कलेक्शन 170.75 करोड़ रुपये का हो गया है.

इंडिया में गोट की डे वाइज कमाई

डे 1- 44 करोड़ रुपये

डे 2 - 25.5 करोड़ रुपये

डे 3- 33.5 करोड़ रुपये