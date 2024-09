ETV Bharat / entertainment

बॉक्स ऑफिस पर पांचवें दिन धड़ाम हुई 'थलापति' विजय की GOAT, पहले सोमवार आधी हुई कमाई - GOAT box office day 5

हैदराबाद : थलापति विजय स्टारर एक्शन ड्रामा फिल्म GOAT (The Greatest Of All Time) ने बॉक्स ऑफिस पर अपने पांच दिन पूरे कर लिए हैं. फिल्म बीती 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी. फिल्म 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के करीब है. फिल्म गोट अभी मंडे टेस्ट से गुजरी है. गोट ने अपने पहले सोमवार कितना कलेक्श किया है और फिल्म का इन पांच दिनों में कुल कितना कलेक्शन हो गया है आइए जानते हैं.

पांचवें दिन की कमाई

बता दें, गोट ने रविवार (चौथे दिन) सभी भाषाओं में 34 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. अब फिल्म की कमाई 50 फीसदी तक नीचे गिर गई है. फिल्म गोट ने अपने पहले सोमवार महज 14 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. लेकिन गोट के पास इस शुक्रवार तक अपनी कमाई को बढ़ाने का समय है और फिर अगले शुक्रवार से थिएटर्स में आने वाली नई फिल्मों से उसकी कमाई पर बड़ा असर पड़ेगा.