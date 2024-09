ETV Bharat / entertainment

थलापति विजय की 'गोट' ने 200 करोड़ी क्लब में की एंट्री, ऐसा करने वाली कॉलीवुड की तीसरी फिल्म बनी - GOAT box office Day 11

Published : Sep 16, 2024, 10:14 AM IST

By ETV Bharat Entertainment Team

हैदराबाद : साउथ सुपरस्टार थलापति विजय की एक्शन थ्रिलर फिल्म GOAT (The Greatest of All Time) के बॉक्स ऑफिस ने बॉक्स ऑफिस पर अपने 11 दिन पूरे कर लिए हैं. विजय के करियर सेकेंड लास्टा फिल्म 'गोट' बीती 5 सितंबर को वर्ल्डवाइड रिलीज हुई थी. फिल्म गोट ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पहले ही पार कर लिया है. अब डॉमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 200 करोड़ के क्लब में एंट्री कर ली है. ऐसा कर विजय की फिल्म गोट कॉलीवुड की तीसरी फिल्म बन गई है.

सैकनिल्क के अनुसार, वेंकट प्रभु के डायरेक्शन में बनी फिल्म गोट ने तमिलनाडु में 143.50 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है. यह 8 दिनों का कलेक्शन है और अब फिल्म ने अगले तीन दिनों में 150 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा छू लिया है. वहीं, बॉक्स ऑफिस पर कोई कम्पीटिशन ना होने के चलते दूसरे शनिवार को 100 फीसदी की बढ़त ली और 13.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. इसके बाद तमिलननाडू में फिल्म का कुल कलेक्शन 164 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, सभी भाषाओं में फिल्म का कुल नेट घरेलू कलेक्शन 212.50 करोड़ रुपये हो गया है.

200 करोड़ी क्लब में शामिल

इससे पहले विजय की करियर की पिछली फिल्म लियो ( 215 करोड़) और मणिरत्मन की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन पार्ट 1 (213 करोड़ रुपये) का कलेक्शन किया था. अब गोट तमिल सिनेमा की 200 करोड़ी क्लब में शामिल होने वाली तीसरी फिल्म बन गई है.

इंडिया में गोट की डे वाइज कमाई

डे 1- 44 करोड़ रुपये

डे 2 - 25.5 करोड़ रुपये

डे 3- 33.5 करोड़ रुपये

डे 4- 34 करोड़ रुपये