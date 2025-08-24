ETV Bharat / entertainment

गणेश चतुर्थी 2025: सुबह की आरती से विसर्जन तक, हिंदी, मराठी, तेलुगु के सबसे आइकोनिक सॉन्ग, सुनकर थिरक उठेंगे आप

सुबह की आरती से लेकर ऊर्जा से भरपूर विसर्जन तक, इस गणेश चतुर्थी पर हम लेकर आए हैं सबसे आइकोनिक गानों की लिस्ट. यहां देखें...

Ganesh Chaturthi 2025
गणेश चतुर्थी 2025 स्पेशल (IANS/Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 24, 2025 at 1:57 PM IST

हैदराबाद: फिल्म इंडस्ट्री ने अक्सर भारतीय त्यौहार की भावना को दर्शाने के लिए दमदार गानों और एनर्जेटिक डांस का सहारा लिया है. शिवरात्रि हो, सावन हो, होली हो, ईद या फिर गणेश पूजा, इन सभी के लिए हिंदी सिनेमा ने एक से बढ़कर एक गाने बनाए है. सुबह की आरती हो या फिर ऊर्जा से भरपूर विसर्जन जुलूस, ये गाने लोगों को एक साथ लाते हैं और त्यौहार के माहौल को और भी बेहतर बना देते हैं. चूंकि, इन दिनों देश में गणेश चतुर्थी का माहौल छाया हुआ है, इसलिए हम आपके लिए इस खास त्यौहार को मनाने के लिए सबसे आइकोनिक गाने लेकर आए हैं.

'बप्पा मोरया रे...'
एक गाना जो हर किसी को जरूर सुनाई देता है, वो है 'बप्पा मोरया रे...'. यह एक मराठी गाना है. दशकों से प्रेमियों के दिलों में बसा यह गाना जन कवि स्वर्गीय हरेंद्र जाधव का लिखा गया था और मधुकर पाठक ने इसे संगीतबद्ध किया था. मशहूर लोकगायक प्रल्हाद शिंदे की आवाज से इस गाने ने लोगों के दिलों में एक खास स्थान बना रखा है.

जय श्री गणेश
इस गणेश चतुर्थी टाइम्स म्यूजिक एक नया गाना लेकर आया है, जिसका टाइटल 'जय श्री गणेश'है. गणपति उत्सव के मौके पर मेकर्स ने 'जय श्री गणेश' का आधिकारिक वीडियो जारी किया है, जिसे शंकर महादेवन, सिद्धार्थ महादेवन और शिवम महादेवन ने गाया है. केदार पंडित द्वारा संगीत और नचिकेत जोग ने बोल लिखे हैं.

भारत का गणेश
तेलुगु एंटरटेनमेंट इंड्स्ट्री के मशूहर गायक राहुल सिप्लिगुंज ने इस गणेश चतुर्थी के मौके पर नया गाना लेकर आए हैं. इस गाने का नाम 'भारत का गणेश' है. इस गाने का बीट, धुन लिरिक्स काफी एनर्जेटिक है. इस गाने को सुनकर हर किसी के कदम थिरक उठेंगे.

साड्डा दिल वी तू
2013 में रिलीज हुई एबीसीडी: एनीबडी कैन डांस का गाना 'साड्डा दिल वी तू' गणपति को समर्पित एक आधुनिक और उत्साह से भरपूर गाना है. इस गाने में हिप-हॉप बीट्स और भक्तिमय उत्साह दोनों ही है. यह गाने की धुन रूह खड़ा कर देते हैं. इस गाने के गायक हार्ड कौर, कंपोजर सचिन जिगर और गीतकार मयूर पुरी है.

देवा श्री गणेशा
2012 की सुपरहिट फिल्म 'अग्निपथ'का मशहूर गाना 'देवा श्री गणेशा' आपको एक झांकी, पंडाल और विजर्सन में सुनने को मिलेगा. अजय गोगावले की आवाज में गाया गया यह एक ऊर्जावान और प्रभावशाली गाना है, जो भगवान गणेश की भव्यता को बखूबी दर्शाता है. ऋतिक रोशन का ज़बरदस्त अभिनय और तेज धुनें इसे आरती या विसर्जन के दौरान ज़रूर सुनने लायक बनाती हैं.

गजानन
बाजीराव मस्तानी (2015) का 'गजानन' एक ऊर्जावान गाना है. यह आध्यात्मिक रूप से ओतप्रोत आरती, मन को झकझोर देने वाली है. इसे अक्सर गणेश स्थापना के दौरान बजाया जाता है. इस गाने के गायक सुखविंदर सिंह हैं. जबकि संगीत श्रेयस पुराणिक और गीतकार प्रशांत इंगोले हैं.

शेंदुर लाल चढ़ायो
साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'वास्तव' से 'शेंदुर लाल चढायो' आज ही गणपति उत्सव में जान डाल देता है. गणेश चतुर्थी का एक गान (एंथम) माना जाने वाला यह गीत अक्सर गणेश जी के आगमन और विसर्जन के दौरान बजाया जाता है. रवींद्र साठे की आवाज में गाया गया यह गाना और संजय दत्त का भावपूर्ण अभिनय इसके प्रभाव को और बढ़ा देता है.

