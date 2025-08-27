ETV Bharat / entertainment

गणेश चतुर्थी 2025: बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक, इन सितारों ने फैंस को गणेश उत्सव की दी शुभकामनाएं - GANESH CHATURTHI 2025

आज गणेश चतुर्थी है. इस खास मौके पर बॉलीवुड से साउथ सिनेमा तक के सितारों ने देशवासियों को गणेशोत्सव की शुभकामनाएं दी है.

Akshay Kumar Chiranjeevi t
अक्षय कुमार/चिरंजीवी (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2025 at 10:34 AM IST

2 Min Read

हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, गणपति महोत्सव आज (27 अगस्त) से शुरू हो गया है. गली- महौले हर जगह गणेश उत्सव की ही धूम मची है. इस महोत्सव की खुशी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिली है. सेलेब्स ढोल नगाड़े के साथ बप्पा को अपने घर ले आए. अब वह अपनी खुशी फैंस के साथ बांट रहे हैं. आज, गणेश उत्सव के मौके पर सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने को शुभकामनाएं दी हैं.

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुनील शेट्टी इंस्टाग्राम पर भगवान गणे की तस्वीर अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया है. अक्षय कुमार ने लिखा, 'आप और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की डेढ़ सारी शुभकामनाएं. गणपति बप्पा मोरिया.'

Akshay Kumar
अक्षय कुमार का पोस्ट (Instagram)
kareena kapoor
करीना कपूर का पोस्ट (Instagram)

करीना कपूर खान ने लिखा, "बप्पा के आशीर्वाद से उत्सव हमेशा उज्ज्वल होते हैं। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.' सुनील शेट्टी ने भी अपने फैंस और फॉलोअर्स को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'इस शुभ दिन पर, विघ्नहर्ता हर घर को शांति, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया.'

suniel shetty
सुनील शेट्टी का पोस्ट (Instagram)
Malaika Arora
मलाइका अरोड़ा का पोस्ट (Instagram)
Mahesh babu
महेश बाबू का पोस्ट (Instagram)

चिरंजीवी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए फैंस को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'प्रकृति के अवतार, सभी गणों के स्वामी, सभी मंगलों को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी के आशीर्वाद से. प्रार्थना है कि सभी दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख और शांति से समृद्ध हों. विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं.'

'वॉर 2' स्टार जूनियर एनटीआर ने भी एक्स हैंडल पर लिखा है, 'सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं.' महेश बाबू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गणपति की तस्वीर साझा कर शुभकामनाएं दी हैं.

यह शुभ दिन भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है और लोग 11 दिनों तक ज्ञान के देवता की पूजा करते हैं. कई घरों में गणपति बप्पा का स्वागत भी किया जाता है और डेढ़ दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन और ग्यारह दिनों तक उनकी पूजा की जाती है.

यह भी पढ़ें:

हैदराबाद: भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक, गणपति महोत्सव आज (27 अगस्त) से शुरू हो गया है. गली- महौले हर जगह गणेश उत्सव की ही धूम मची है. इस महोत्सव की खुशी फिल्म इंडस्ट्री में भी देखने को मिली है. सेलेब्स ढोल नगाड़े के साथ बप्पा को अपने घर ले आए. अब वह अपनी खुशी फैंस के साथ बांट रहे हैं. आज, गणेश उत्सव के मौके पर सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए अपने चाहने को शुभकामनाएं दी हैं.

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार, करीना कपूर, सुनील शेट्टी इंस्टाग्राम पर भगवान गणे की तस्वीर अपने-अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया है. अक्षय कुमार ने लिखा, 'आप और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की डेढ़ सारी शुभकामनाएं. गणपति बप्पा मोरिया.'

Akshay Kumar
अक्षय कुमार का पोस्ट (Instagram)
kareena kapoor
करीना कपूर का पोस्ट (Instagram)

करीना कपूर खान ने लिखा, "बप्पा के आशीर्वाद से उत्सव हमेशा उज्ज्वल होते हैं। गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं.' सुनील शेट्टी ने भी अपने फैंस और फॉलोअर्स को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, 'इस शुभ दिन पर, विघ्नहर्ता हर घर को शांति, समृद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दें। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया.'

suniel shetty
सुनील शेट्टी का पोस्ट (Instagram)
Malaika Arora
मलाइका अरोड़ा का पोस्ट (Instagram)
Mahesh babu
महेश बाबू का पोस्ट (Instagram)

चिरंजीवी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट साझा करते हुए फैंस को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है, 'प्रकृति के अवतार, सभी गणों के स्वामी, सभी मंगलों को प्रदान करने वाले श्री गणेश जी के आशीर्वाद से. प्रार्थना है कि सभी दीर्घायु, स्वास्थ्य, सुख और शांति से समृद्ध हों. विनायक चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं.'

'वॉर 2' स्टार जूनियर एनटीआर ने भी एक्स हैंडल पर लिखा है, 'सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं.' महेश बाबू ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर गणपति की तस्वीर साझा कर शुभकामनाएं दी हैं.

यह शुभ दिन भगवान गणेश के आगमन का प्रतीक है और लोग 11 दिनों तक ज्ञान के देवता की पूजा करते हैं. कई घरों में गणपति बप्पा का स्वागत भी किया जाता है और डेढ़ दिन, पांच दिन, छह दिन, सात दिन और ग्यारह दिनों तक उनकी पूजा की जाती है.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

GANESH CHATURTHI 2025CELEBS ON GANESH CHATURTHI 2025GANESH CHATURTHI 2025 WISHESगणेश चतुर्थी 2025GANESH CHATURTHI 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.