पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें

Published : September 9, 2025 at 10:36 AM IST

हैदराबाद: यामी गौतम अब एक ऐसा चेहरा बन गईं हैं जो स्क्रीन पर छा जाती हैं, जो कुछ भी वो करती हैं, उसमें वो अपनी अलग पहचान बना लेती हैं, इस तरह से वह एक ऐसी शख्सियत बन गईं हैं जो हर जगह देखी जा रही हैं. दरअसल, यामी स्क्रीन से लेकर ब्रांड्स तक छाई हुई हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो उन्हें ब्रांड्स के लिए सबसे फ्रेंडली चेहरा बना रहा है? तो आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हमने यामी को हेल्थ फूड्स, ब्यूटी, क्लोथिंग से लेकर मदरहुड तक के ब्रांड्स में देखा है और इससे यह बात साफ है कि यामी धीरे-धीरे इस स्पेस पर राज कर रही हैं. यामी भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन कुछ ही एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है और खुद को क्रिएटिव पावरहाउस के रूप में सेट किया है. यामी द्वारा चाहे दमदार विषय चुनना हो या मजबूत किरदार निभाना, उन्होंने हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ कदम रखा है और हर फॉर्मेट में अपने प्रोजेक्ट्स को सफलता तक पहुंचाया है. पिछले पांच सालों में यामी चुने गए प्रोजेक्ट्स से लेकर उनके ब्रांड एसोसिएशन्स तक, से यह साबित कर दिया है कि वह सच्ची महिला पावरहाउस हैं, जिसकी ताकत उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आती है.