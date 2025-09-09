पावरफुल रोल्स से लेकर ब्रांड एंडोर्समेंट तक, क्यों है यामी गौतम की सबसे ज्यादा डिमांड?, जानें
यामी भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन कुछ ही एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 9, 2025 at 10:36 AM IST
हैदराबाद: यामी गौतम अब एक ऐसा चेहरा बन गईं हैं जो स्क्रीन पर छा जाती हैं, जो कुछ भी वो करती हैं, उसमें वो अपनी अलग पहचान बना लेती हैं, इस तरह से वह एक ऐसी शख्सियत बन गईं हैं जो हर जगह देखी जा रही हैं. दरअसल, यामी स्क्रीन से लेकर ब्रांड्स तक छाई हुई हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है जो उन्हें ब्रांड्स के लिए सबसे फ्रेंडली चेहरा बना रहा है? तो आपको बता दें कि पिछले कुछ महीनों में हमने यामी को हेल्थ फूड्स, ब्यूटी, क्लोथिंग से लेकर मदरहुड तक के ब्रांड्स में देखा है और इससे यह बात साफ है कि यामी धीरे-धीरे इस स्पेस पर राज कर रही हैं.
यामी भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की उन कुछ ही एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने समय के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई है और खुद को क्रिएटिव पावरहाउस के रूप में सेट किया है. यामी द्वारा चाहे दमदार विषय चुनना हो या मजबूत किरदार निभाना, उन्होंने हमेशा हिम्मत और विश्वास के साथ कदम रखा है और हर फॉर्मेट में अपने प्रोजेक्ट्स को सफलता तक पहुंचाया है. पिछले पांच सालों में यामी चुने गए प्रोजेक्ट्स से लेकर उनके ब्रांड एसोसिएशन्स तक, से यह साबित कर दिया है कि वह सच्ची महिला पावरहाउस हैं, जिसकी ताकत उनके व्यक्तित्व में साफ नजर आती है.
यह जज्बा उनके ब्रांड लैंग्वेज में भी साफ दिखता है, जहां यामी बहुत ही सहजता से अपनी मदरहुड जर्नी को ब्रांड एसोसिएशन्स के साथ जोड़ रही है. पिछले पांच सालों में यामी ब्रांड्स के लिए सबसे भरोसेमंद और फ्रेंडली फेस बनकर उभरी हैं और यह लगातार सफलता उनकी थियेट्रिकल और डिजिटल रिलीज में भी नजर आती है, जहां कामयाबी का बड़ा श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है.
ब्यूटी ब्रांड्स से लेकर फिटनेस फूड ब्रांड्स तक, यहां तक कि मदरहुड ब्रांड एसोसिएशन्स से लेकर मंत्रालय की पहलों तक, यामी हमेशा एक मजबूत आवाज बनकर सामने आई हैं और कैंपेन की कमिटमेंट्स को आगे बढ़ाया है. उनकी अनोखी अपील ही ऐसी है कि ब्रांड्स के लिए उनकी मौजूदगी बेहद असरदार बन जाती है, जहां लोग हर उम्र, जेंडर और सेक्टर से उन्हें पसंद कर रहे हैं.
उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और अपने करियर में जबरदस्त बदलाव लाते हुए अब एक नए दौर में कदम रखा है, जिसे सही मायनों में यामी 2.0 कहा जा सकता है. इस नए सफर में उन्होंने लगातार सफल फिल्मों से यह साबित किया है कि वह कहानी के बीच में खड़ी होकर पूरे नरेटिव को आगे बढ़ाने की ताकत रखती हैं.