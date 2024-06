ETV Bharat / entertainment

पवन सिंह की बायोपिक फिल्म 'पावर स्टार' का फर्स्ट लुक हुआ लॉन्च, एक्टर की रियल और रील लाइफ पर बनी है फिल्म - First Look Of Power Star

Published : Jun 23, 2024, 1:46 PM IST

पावर स्टार का फर्स्ट लुक ( ETV Bharat )

पटना: भोजपुरी सिनेमा में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्टार के जीवन पर आधारित बायोपिक फिल्म में खुद उसी एक्टर ने अपना किरदार जिया है. जी हां यह भोजपुरी सिनेमा में पहली बार है जब पॉवर स्टार पवन सिंह फिल्म में खुद अपनी भूमिका निभा रहे हैं. इस फिल्म में पवन सिंह और सुपरस्टार ऐक्ट्रेस मधु शर्मा की लाजवाब जोड़ी दर्शकों का फुल इंटरटेन करने वाली है. पावर स्टार का फर्स्ट लुक आउट: पवन सिंह और ऐक्ट्रेस मधु की जोड़ी इससे पहले भी कई फिल्मों में एक साथ नजर आ चुकी हैं. जब भी पवन सिंह और मधु शर्मा ने एक साथ स्क्रीन शेयर किया हैं, तो उनकी जोड़ी सभी खूब पसंद की गई है. एक बार फिर वे एक साथ बहुचर्चित फिल्म 'पावर स्टार' लेकर आ रहे हैं, जिसका फर्स्ट लुक सोशल मीडिया पर जारी किया गया है. पावर स्टार का फर्स्ट लुक टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिसियल इंस्टाग्राम एकाउंट से रिलीज किया गया है. अट्रैक्टिव और शानदार फर्स्ट लुक: फिल्म के इस फर्स्ट लुक में पवन सिंह काफी हैंडसम नजर आ रहे हैं. पोस्टर में दिखाया गया है कि पवन सिंह फुल टीशर्ट और जींस पहने हुए गुस्से में खड़े हैं. उनके आगे दो आदमी अपना चेहरा ढके हुए है. बैक ग्राउंड में रात के अंधेरे को लाईट का उजाला चीरता हुआ दिख रहा है. कुल मिलाकर पॉवर स्टार फिल्म का यह फर्स्ट लुक काफी अट्रैक्टिव और शानदार बनाया गया है. हाई बजट है ये फिल्म: सूत्रों की माने तो फिल्म पवन सिंह की लाइफ स्टाइल पर बनी है, रीयल लाइफ में जैसे पवन सिंह हैं, वैसे ही इस फिल्म में उनकी कहानी देखने को मिलेगी. इस फिल्म की शूटिंग के समय से ही लोग अब पवन सिंह का नाम न लेकर उन्हें पावर स्टार ही बुलाने लगे हैं. इस फिल्म के निर्माण में निर्माता मधु शर्मा और समीर आफताब ने दिल खोलकर खर्च किया है. फिल्म डालेगा भोजपुरी सिनेमा का ग्राफ पर असर: उनका उद्देश्य इस फिल्म से पैसा कमाना नहीं बल्कि सबको एक अच्छी फिल्म दिखाना है. उन्होंने बड़ा रिस्क इसीलिए भी लिया है ताकि भोजपुरी सिनेमा का ग्राफ और आगे बढ़ें. वहीं फिल्म निर्देशक फिरोज खान की बात करें तो उन्होंने इस फिल्म का कमाल का डायरेक्शन किया है. उनकी और पवन सिंह की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने पवन सिंह की लाइफ स्टाइल को बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट किया है. जल्द रिलीज होगा फिल्म का म्यूजिक: बता दें कि मैड्ज मूवीज बैनर के तले बिग स्केल पर बनाई गई भोजपुरी फिल्म 'पावर स्टार' के प्रोड्यूसर मधु शर्मा और समीर आफताब हैं. जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन फिल्म का निर्माण किया है. इस फिल्म के निर्देशन की कमान निर्देशक फिरोज खान ने संभाली है. इस फिल्म के स्टार कास्ट में पवन सिंह, मधु शर्मा, पीयूष सुहाने, मनोज सिंह 'टाइगर', प्रकाश जैस, युगांत पांडे और कई कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म का म्यूजिक बहुत जल्द टाइम्स म्यूजिक भोजपुरी पर रिलीज होने वाला हैं. पढ़ें-'इंसाफ के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे', औरंगाबाद छात्रा मौत मामले में बोले पवन सिंह- 'सीएम नीतीश से करेंगे मुलाकात' - Pawan Singh