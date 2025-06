ETV Bharat / entertainment

'केसरी चैप्टर 2' के मेकर्स के खिलाफ पश्चिम बंगाल में FIR दर्ज, ममता बनर्जी ने की निंदा, जानें क्या है मामला - KESARI CHAPTER 2

केसरी चैप्टर 2 ( Film Poster )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 19, 2025 at 7:31 AM IST | Updated : June 19, 2025 at 9:06 AM IST 3 Min Read

कोलकाता: जियो हॉटस्टार पर वर्तमान में स्ट्रीम हो रही फिल्म 'केसरी चैप्टर 2' के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि यह पश्चिम बंगाल के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करती है. तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) का कहना है कि फिल्म में देश के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को गलत तरीके से पेश किया गया है और ऐसा करना उन क्रांतिकारियों का अपमान है. इस सीन पर मचा बवाल नबापल्ली, सेक्टर IV के निवासी रणजीत बिस्वास ने शिकायत दर्ज कराई है कि फिल्म में मुजफ्फरपुर षडयंत्र मामले से संबंधित एक कोर्ट रूम के सीन के दौरान क्रांतिकारी खुदीराम बोस और बरिंद्र कुमार घोष को गलत तरीके से पेश किया गया है. बिस्वास की शिकायत के अनुसार, फिल्म में उन्हें अमृतसर के 'खुदीराम सिंह' और 'बीरेंद्र कुमार' के रूप में दिखाया गया है. पुलिस में मामला दर्ज बिस्वास ने आरोप लगाया कि इस तरह से क्रांतिकारी के नाम गलत पेश करना, जबकि उन्हें फांसी दी गई थी उनका अपमान है. उन्होंने आगे आरोप लगाया कि ये चीजें गलत सूचना फैलाती हैं और लड़ाई-झगड़े को बढ़ावा देती है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (जानबूझकर अपमान), 353 (1) (सी) (सार्वजनिक शरारत), और 353 (2) (गलत बयान या सूचना प्रसारित करना) के तहत मामला दर्ज किया है.

ममता बनर्जी ने क्या कहा? इस मामले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्माताओं पर आरोप लगाया कि वे बीजेपी के साथ मिलकर राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं. हालांकि उन्होंने किसी फिल्म का नाम लिए बिना ये बात कही. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के नाम के साथ इस तरह का बदलाव सही नहीं है. हम इसकी निंदा करते हैं. वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कई फीचर फिल्मों में किरदार ने नाम बदल दिए जाते हैं इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं हैं. हम सभी जानते हैं कि टीएमसी ने हमारे क्रांतिकारियों को कितना सम्मान दिया है. 'केसरी चैप्टर 2' में अक्षय कुमार ने लीड रोल प्ले किया है, फिल्म में उनके साथ आर माधवन और अनन्या पांडे भी अहम रोल में हैं. यह फिल्म अमृतसर के जलियांवाला बाग घटना पर आधारित है जिसे करण सिंह त्यागी ने निर्देशित किया है. फिल्म 18 अप्रैल 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. अब फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर देखने के लिए अवेलेबल है. यह भी पढ़ें: 'सितारे जमीन पर' के सेट पर जब अचानक पहुंचे शाहरुख खान, सभी हुए हैरान, 2 मिनट 38 सेकंड के वीडियो में देखें क्या-क्या हुआ - SRK ON SITARE ZAMEEN PAR SET

