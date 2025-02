ETV Bharat / entertainment

समय रैना ( ANI )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : Feb 13, 2025, 7:18 AM IST

हैदराबाद: 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के एक भद्दे कमेंट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया है. इस मामले में रणवीर इलाहाबादिया और शो में जज के तौर पर शामिल कॉमेडियन समय रैना समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. बढ़ते मामले को देखते हुए जहां रणवीर ने तुरंत एक वीडियो पोस्ट कर लोगों से माफी मांगी, वहीं लगभग 4 दिनों के बाद समय रैना अपनी चुप्पी तोड़ते हुए अपना पक्ष रखा है. स्टैंड-अप कॉमेडियन ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक बयान शेयर किया है और कहा कि उन्होंने अपने चैनल से शो के सभी वीडियो हटा दिए हैं और अधिकारियों के साथ 'पूरी तरह से सहयोग' कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य लोगों को एंटरटेन करना. समय रैना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा है, 'जो कुछ भी हो रहा है, वह मेरे लिए बहुत ज्यादा है. मैंने अपने चैनल से इंडियाज गॉट लेटेंट के सभी वीडियो हटा दिए हैं. मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहा है और वो है- लोगों को हंसाना और उन्हें अच्छा समय देना. मैं सभी एजेंसियों के साथ पूरा कॉपरेट करूंगा ताकि यह इन्योर हो सके कि उनकी इंक्वायरी पूरी करह से फेयर हो. थैंक्यू.'