ETV Bharat / entertainment

लोकेशन देख बोले प्रोड्यूसर विनोद बच्चन- कमाल है कोटा, करेंगे दो फिल्मों की शूटिंग

बॉलीवुड प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने दस्यु से सुंदरी मुन्नी मिश्रा और शादी में जरूर आना पार्ट-2 की शूटिंग कोटा में करने का ऐलान किया.

Producer Vinod Bachchan visited the shooting location
प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने देखी शूटिंग लोकेशन (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 8, 2025 at 1:39 PM IST

3 Min Read

कोटा: तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, जिगरिया, शादी में जरूर आना और गिन्नी वेड्स सनी जैसी बॉलीवुड फिल्म बना चुके प्रोड्यूसर विनोद बच्चन आगामी फिल्म की शूटिंग की लोकेशन तलाशने कोटा आए. उन्हें कोटा और बूंदी में कई लोकेशन पसंद आई. कोटा में शूटिंग लोकेशन देखने के बाद बोले, देश के बड़े प्रोड्यूसर को एक बार कोटा जरूर देखना चाहिए. हम देश विदेश में शूटिंग करते हैं और कोटा उससे कम नहीं है. उन्होंने कोटा के लिए टैगलाइन दी, 'ऐतिहासिक, प्राकृतिक और आधुनिकता का संगम, कमाल है कोटा'. लगातार दो दिन कोटा और बूंदी में लोकेशन देखने के बाद ऐलान किया कि दस्यु से सुंदरी मुन्नी मिश्रा और शादी में जरूर आना पार्ट-2 कोटा में शूट करेंगे.

प्रोड्यूसर विनोद बच्चन ने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें कोटा देखने का न्योता दिया था. कहा था कि आप देश-विदेश में कई जगह शूटिंग करते हैं, लेकिन एक बार कोटा की लोकेशन भी देखें. इसमें हमने सिटी पार्क, रिवरफ्रंट, सेवन वंडर, गरडिया महादेव, चंबल नदी, गढ़ पैलेस, अभेड़ा महल के साथ बूंदी के पैलेस और जैतसागर झील सहित कई स्थल देखें.

प्रोड्यूसर विनोद बच्चन कोटा के लिए बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: सिलीसेढ़ झील ने लगाए अलवर के पर्यटन को पंख, अब प्री-वेडिंग फोटोशूट, पार्टी के लिए बनी पहली पसंद

भारत में कोटा अद्भुत : बच्चन ने कहा कि भारत में कोटा अद्भुत है. समझ नहीं पा रहा हूं कि कोटा अभी तक भारत में जयपुर, उदयपुर और जोधपुर जैसा फेमस क्यों नहीं हुआ? यहां सब कुछ है. हजारों साल पुरानी बिल्डिंग है. वादा करता हूं कि कोटा को ऐसे शूट करूंगा, जैसी आपने बहुत सारी फिल्में देखी होगी. हम कोटा को इंटरनेशनल लेवल पर प्रजेंट करेंगे. अब फिल्में ओटीटी के जरिए देखी जाती है. वहां कोटा को पहुंचाऊंगा. अब गन्नी वेड्स सनी-2 जल्दी रिलीज होगी. कोटा में शादी में जरूर पार्ट-2 शूट करेंगे. इसके अलावा दस्यु सुंदरी मुन्नी मिश्रा डकैत की इंटरेस्टिंग स्टोरी पर आधारित फिल्म होगी. कोटा में कम से कम 2 फिल्म प्लान करूंगा.

हर प्रोड्यूसर को कोटा आना चाहिए: प्रोड्यूसर बच्चन ने कहा कि हिंदुस्तान के हर प्रोड्यूसर को कोटा आना चाहिए. खुद कोटा देखेगा तो जरूर यहां शूटिंग करेगा. स्पीकर बिरला के ओएसडी राजेश गोयल ने कहा कि कोटा में पहले फिल्मों की शूटिंग हुई, लेकिन कुछ पार्ट यहां और अन्य दूसरी जगह शूट किए गए. कोटा में कभी पूरी फिल्म शूट नहीं हुई. प्रयास है कि पूरी फिल्म ही कोटा में शूट हो. इसीलिए विनोद बच्चन और उनकी टीम को कोटा दिखाया है. कोटा को पर्यटन सिटी के रूप में विकसित कराने के लिए अभियान चला रहे कोटा व्यापार महासंघ के महासचिव अशोक माहेश्वरी और उनकी टीम साथ थी.

For All Latest Updates

TAGGED:

कोटा आए प्रोड्यूसर विनोद बच्चनLOK SABHA SPEAKER OM BIRLA INVITEDSAW THE LOCATION IN KOTA AND BUNDIMANY LOCATIONS OF KOTA WERE LIKEDSHOOTING LOCATION IN KOTA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

BJP कार्यशाला में पीएम मोदी की टिफिन बैठक, लीक से हटकर सोच और स्वच्छता पर जोर, दिए निर्देश

कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने जीएसटी सुधारों का किया स्वागत

अश्विन माह 2025: पितृ-पक्ष से लेकर नवरात्रि और दशहरा, मनाएं जाएंगे ये त्योहार, डालें एक नजर

रेबीज एक जानलेवा वायरल बीमारी है, ऐसे पहचान सकते हैं शुरुआती लक्षण, देरी हुई तो बचना मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.