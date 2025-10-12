फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान
फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की विनर्स लिस्ट सामने आ गई है. इस लिस्ट में 'लापता लेडीज' और 'किल' का बोलबाला रहा है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 12, 2025 at 10:51 AM IST
हैदराबाद: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का 70वां संस्करण 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईकेए एरिना में आयोजित हुआ. सितारों के लिए यह एक यादगार रात थी. इस समारोह की मेजबानी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर की जोड़ी ने की. यह जोड़ी 18 साल बाद फिल्म फेयर के मंच पर लौटी. इस जोड़ी ने 2007 में पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने के बाद इस साल फिल्मफेयर की मेजबानी की.
उनके साथ मनीष पॉल भी थे जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से मेजबानी के अनुभव को और भी बेहतर बना दिया. इस समारोह मे फिल्मी दुनिया के बड़े-बड़े सितारे में शामिल हुए थे. अक्षय कुमार, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कृति सेनन और फिल्म जगत के अन्य कलाकारों ने इस समारोह में परफॉर्मेंस दिया, जिससे यह दिन और भी यादगार बन गई.
फिल्म जगत की टॉप टैलेंटेड कलाकारों को प्रतिष्ठित ब्लैक लेडी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठा और उपलब्धि का प्रतीक है. इस अवॉर्ड्स समारोह में फिल्म मेकर किरण राव की 'लापता लेडीज' और 'किल' का बोलबाला रहा. 'लापता लेडीज' की झोली में जहां 4 अवॉर्ड्स आए, वहीं, 'किल' ने 5 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. गुजरात पर्यटन के साथ 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट इस प्रकार है...
बेस्ट फिल्म
लापता लेडीज
बेस्ट डायरेक्टर
किरण राव (लापता लेडीज)
बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)
आई वॉन्ट टू टॉक (शूजीत सरकार)
बेस्ट एक्टर (मेल)
- अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)
- कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)
बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)
राजकुमार राव (श्रीकांत)
बेस्ट एक्टर (फीमेल)
आलिया भट्ट (जिगरा)
बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)
प्रतिभा रांता (लापता लेडीज)
सपोर्टिंग एक्टर (मेल)
रवि किशन (लापता लेडीज)
सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल)
छाया कदम (लापता लेडीज)
बेस्ट म्यूजिक एल्बम
राम संपत (लापता लेडीज)
बेस्ट लिरिक्स
प्रशांत पांडे (सजनी - लापता लेडीज)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (मेल)
अरिजीत सिंह (सजनी - लापता लेडीज)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
मधुबंती बागची (आज की रात - स्त्री 2)
बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर
- आदित्य सुहास जंभाले (आर्टिकल 370)
- कुणाल खेमू (मडगांव एक्सप्रेस)
बेस्ट डेब्यू मेल
लक्ष्य (किल)
बेस्ट डेब्यू फीमेल
नितांशी गोयल (लापता लेडीज)
लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड
- जीनत अमान
- श्याम बेनेगल (मरणोपरांत)
आर डी बर्मन अवॉर्ड फॉर अपकमिंग टैलेंट इन म्यूजिक
अचिंत ठक्कर (जिगरा, मिस्टर एंड मिसेज माही)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर
राम संपत (लापता लेडीज)
बेस्ट सिनेमैटोग्राफी
रफी महमूद (किल)
बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन
मयूर शर्मा (किल)
बेस्ट कॉस्ट्यूम
दर्शन जालान (लापता लेडीज)
बेस्ट साउंड डिजाइन
सुभाष साहू (किल)
बेस्ट एडिटिंग
शिवकुमार वी. पनिकर (किल)
बेस्ट एक्शन
सीयॉन्ग ओह और परवेज शेख (किल)
बेस्ट वीएफएक्स
रीडिफाइन (मुंज्या)
बेस्ट कोरियोग्राफी
बॉस्को - सीजर (तौबा तौबा - बैड न्यूज)
बेस्ट स्टोरी
आदित्य धर और मोनल ठाकर (आर्टिकल 370)
बेस्ट स्क्रीनप्ले
स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
बेस्ट डायलॉग
स्नेहा देसाई (लापता लेडीज)
एडेप्टेड स्क्रीनप्ले
रितेश शाह और तुषार शीतल जैन (आई वॉन्ट टू टॉक)