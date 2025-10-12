ETV Bharat / entertainment

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 विनर्स लिस्ट: 'लापता लेडीज' और 'किल' ने गाड़ा झंडा, अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट को मिला बड़ा सम्मान

Published : October 12, 2025 at 10:51 AM IST

हैदराबाद: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स का 70वां संस्करण 11 अक्टूबर 2025 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित ईकेए एरिना में आयोजित हुआ. सितारों के लिए यह एक यादगार रात थी. इस समारोह की मेजबानी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और मशहूर फिल्म मेकर करण जौहर की जोड़ी ने की. यह जोड़ी 18 साल बाद फिल्म फेयर के मंच पर लौटी. इस जोड़ी ने 2007 में पुरस्कार समारोह की मेजबानी करने के बाद इस साल फिल्मफेयर की मेजबानी की.

उनके साथ मनीष पॉल भी थे जिन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग से मेजबानी के अनुभव को और भी बेहतर बना दिया. इस समारोह मे फिल्मी दुनिया के बड़े-बड़े सितारे में शामिल हुए थे. अक्षय कुमार, सिद्धार्थ चतुर्वेदी, कृति सेनन और फिल्म जगत के अन्य कलाकारों ने इस समारोह में परफॉर्मेंस दिया, जिससे यह दिन और भी यादगार बन गई.

फिल्म जगत की टॉप टैलेंटेड कलाकारों को प्रतिष्ठित ब्लैक लेडी अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया, जो भारतीय सिनेमा में प्रतिष्ठा और उपलब्धि का प्रतीक है. इस अवॉर्ड्स समारोह में फिल्म मेकर किरण राव की 'लापता लेडीज' और 'किल' का बोलबाला रहा. 'लापता लेडीज' की झोली में जहां 4 अवॉर्ड्स आए, वहीं, 'किल' ने 5 अवॉर्ड्स अपने नाम किए. गुजरात पर्यटन के साथ 70वें हुंडई फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की पूरी लिस्ट इस प्रकार है...

बेस्ट फिल्म

लापता लेडीज

बेस्ट डायरेक्टर

किरण राव (लापता लेडीज)

बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)

आई वॉन्ट टू टॉक (शूजीत सरकार)

बेस्ट एक्टर (मेल)

अभिषेक बच्चन (आई वॉन्ट टू टॉक)

कार्तिक आर्यन (चंदू चैंपियन)

बेस्ट एक्टर (क्रिटिक्स)

राजकुमार राव (श्रीकांत)

बेस्ट एक्टर (फीमेल)

आलिया भट्ट (जिगरा)

बेस्ट एक्ट्रेस (क्रिटिक्स)

प्रतिभा रांता (लापता लेडीज)

सपोर्टिंग एक्टर (मेल)

रवि किशन (लापता लेडीज)

सपोर्टिंग एक्टर (फीमेल)

छाया कदम (लापता लेडीज)

बेस्ट म्यूजिक एल्बम

राम संपत (लापता लेडीज)