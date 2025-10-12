ETV Bharat / entertainment

फिल्मफेयर 2025: शाहरुख-काजोल ने स्टेज पर लगाया रोमांस का तड़का, 'DDLJ' और 'कुछ कुछ होता है' के सुनहरे दिनों की दिलाई याद

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 18 साल के बाद फिल्म मेकर करण जौहर के साथ फिल्मफेयर अवार्ड्स में बतौर होस्ट वापसी की. यह किसी यादगार पल से कम नहीं था. शनिवार, 11 अक्टूबर की रात अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें 'लापता लेडीज' ने 13 अवॉर्ड्स के साथ बाजी मारी. हालांकि, सोशल मीडिया पर जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है- शाहरुख खान और उनकी सबसे अच्छी दोस्त काजोल के बीच का एक प्यारा सा पल.

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में जब काजोल अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचीं, तो स्टेज को सूरजमुखी और बैकअप डांसरों से भर दिया गया. इसके बाद शाहरुख भी पहुंचे. ऑनस्क्रीन की इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) का मशहूर गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' जब बजा, तो लोगों का दिल गदगद हो उठा.

शाहरुख और काजोल ने गाने पर डांस किया. अंत में उन्होंने घुटनों के बल बैठकर काजोल को गुलाब का फूल दिया, इस तरह उन्होंने फिल्म के एक मशहूर सीन को दोहराया. इसके बाद दोनों ने अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'ये लड़की है दीवानी' को रिएक्रिएट किया. फिल्म के निर्देशक और कार्यक्रम के होस्ट करण जौहर ने भी उनका उत्साहवर्धन किया.