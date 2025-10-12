ETV Bharat / entertainment

फिल्मफेयर 2025: शाहरुख-काजोल ने स्टेज पर लगाया रोमांस का तड़का, 'DDLJ' और 'कुछ कुछ होता है' के सुनहरे दिनों की दिलाई याद

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 से शाहरुख खान और काजोल की कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें यह जोड़ी अपने सुपरहिट गानों को रिएक्रिएट करते दिखी है.

शाहरुख-काजोल (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 12, 2025 at 12:21 PM IST

हैदराबाद: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान 18 साल के बाद फिल्म मेकर करण जौहर के साथ फिल्मफेयर अवार्ड्स में बतौर होस्ट वापसी की. यह किसी यादगार पल से कम नहीं था. शनिवार, 11 अक्टूबर की रात अहमदाबाद में 70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स का आयोजन हुआ, जिसमें 'लापता लेडीज' ने 13 अवॉर्ड्स के साथ बाजी मारी. हालांकि, सोशल मीडिया पर जिस चीज ने लोगों का ध्यान खींचा है, वो है- शाहरुख खान और उनकी सबसे अच्छी दोस्त काजोल के बीच का एक प्यारा सा पल.

70वें फिल्मफेयर अवार्ड्स में जब काजोल अवॉर्ड देने के लिए स्टेज पर पहुंचीं, तो स्टेज को सूरजमुखी और बैकअप डांसरों से भर दिया गया. इसके बाद शाहरुख भी पहुंचे. ऑनस्क्रीन की इस सुपरहिट जोड़ी की फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (डीडीएलजे) का मशहूर गाना 'तुझे देखा तो ये जाना सनम' जब बजा, तो लोगों का दिल गदगद हो उठा.

शाहरुख और काजोल ने गाने पर डांस किया. अंत में उन्होंने घुटनों के बल बैठकर काजोल को गुलाब का फूल दिया, इस तरह उन्होंने फिल्म के एक मशहूर सीन को दोहराया. इसके बाद दोनों ने अपनी फिल्म 'कुछ कुछ होता है' के गाने 'ये लड़की है दीवानी' को रिएक्रिएट किया. फिल्म के निर्देशक और कार्यक्रम के होस्ट करण जौहर ने भी उनका उत्साहवर्धन किया.

इस जोड़ी ने गाने पर परफॉर्म करके सभी को 'कुछ कुछ होता है' के सुनहरे दिनों की याद दिला दी. अपनी केमिस्ट्री से, शाहरुख और काजोल ने फैंस को याद दिलाया कि 1998 में पहली बार दिल जीतने के सालों बाद भी, राहुल और अंजलि आज भी बॉलीवुड के इतिहास में एक खास जगह क्यों रखते हैं.

दोनों ब्लैक कलर के आउटफिट में कमाल के लग रहे थे. शाहरुख ने क्लासिक ब्लैक टक्सीडो पहना था, जबकि काजोल ने एक खूबसूरत काली साड़ी पहनी थी. इसके बाद, इस फिल्म के निर्देशक करण जौहर भी मंच पर दोनों के साथ शामिल हुए. तीनों एक-दूसरे को गले लगाते हुए नजर आए.

