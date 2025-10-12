ETV Bharat / entertainment

'वो तब की बात है ये अब...', 7वीं ब्लैक लेडी जीतने पर काजोल ने 'किंग ऑफ रोमांस' संग शेयर किया 'मोस्ट एपिक थ्रोब्रैक' मोमेंट

काजोल ने रविवार को शाहरुख खान के साथ एक थ्रोबैक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें दोनों ब्लैक लेडी का खिताब लिए नजर आ रहे हैं.

Kajol Shah Rukh Khan
काजोल-शाहरुख खान (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 12, 2025 at 2:23 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: काजोल और शाहरुख खान 11 अक्टूबर को अहमदाबाद के ईकेए एरिना में आयोजित फिल्मफेयर अवॉर्ड्स समारोह में फिर से साथ नजर आए. दिलचस्प बात यह है कि इस में दोनों को सिने आइकॉन अवॉर्ड्स से सम्मानित किया गया. रविवार 12 अक्टूबर को, काजोल ने दो तस्वीरें साझा कीं, एक थ्रोबैक और दूसरी उस पल को रीक्रिएट करते हुए. दोनों तस्वीरों में वह और शाहरुख ब्लैक लेडी को हाथ में लिए नजर आ रही हैं.

काजोल ने अपना 7वां फिल्मफेयर अवॉर्ड जीता और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए उन्होंने अपने इंस्टाफैम पर शाहरुख खान के साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की. यह तस्वीर तब की है, जब उन्होंने 1995 में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के लिए अपना पहला ब्लैक लेडी अवॉर्ड जीता था.

12 अक्टूबर को काजोल ने अपने इंस्टाग्राम पर शाहरुख खान के साथ दो तस्वीरें शेयर की और कैप्शन में लिखा है, 'वो तब की बात है. ये अब है... अब तक का सबसे यादगार थ्रोबैक. मेरी सातवीं ब्लैक लेडी के लिए फिल्मफेयर का शुक्रिया.'

काजोल और शाहरुख दोनों को एक ही फिल्म के लिए फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि दो मौकों पर- एक 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' और दूसरा 'कुछ कुछ होता है' के लिए.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अनुपम खेर ने शाहरुख खान, काजोल और करण जौहर को अवॉर्ड दिया. अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें वह शाहरुख, काजोल, करण जौहर और होस्ट मनीष पॉल के साथ मंच पर दिखाई दे रहे हैं. वह काजोल और शाहरुख को अवॉर्ड देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

काजोल और शाहरुख ने सदाबहार गाना 'लड़की बड़ी अनजानी है' पर परफॉर्म करके दर्शकों को 'कुछ कुछ होता है' के पुराने दिनों की याद दिला दी. उनकी दिलकश मुस्कान और केमिस्ट्री ने फैंस को याद दिलाया कि 1998 में अपनी पहली फिल्म के दशकों बाद भी राहुल और अंजलि आज भी क्यों लोगों के दिलों में जिंदा हैं.

इस साल के फिल्मफेयर के विजेताओं में अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और कार्तिक आर्यन शामिल थे, जिन्हें क्रमशः 'आई वांट टू टॉक, 'जिगरा' और 'चंदू चैंपियन' में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला. नितांशी गोयल को 'लापता लेडीज' में उनके अभिनय के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर (महिला) का अवॉर्ड मिला.

लक्ष्य ने 'किल' में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर (पुरुष) का अवॉर्ड जीता, और कुणाल खेमू और आदित्य सुहास जम्भाले को क्रमशः उनकी फिल्मों 'मडगांव एक्सप्रेसट और 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब मिला है.

