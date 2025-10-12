ETV Bharat / entertainment

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: जब 'जिगरा' को मिला ब्लैक लेडी का सम्मान, भावुक हुईं आलिया, कहा- काश मैं...

आलिया भट्ट ने 'जिगरा' के लिए ब्लैक लेडी का खिताब जीता है. इस जीत पर उन्होंने एक दिल छू लेने वाला नोट साझा किया है.

Alia Bhatt
आलिया भट्ट (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 12, 2025 at 4:15 PM IST

हैदराबाद: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक बार फिर बाजी मारी हैं. उन्होंने अपनी फिल्म ‘जिगरा’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है. इस जीत से एक्ट्रेस बेहद खुश हैं. उन्होंने अपनी यह खुशीं अपने फैंस के साथ साझा की है. उन्होंने 'जिगरा' की कुछ बीटीएस तस्वीरें साझा करते हुए एक भावुक नोट साझा किया है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने इस जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है.

12 अक्टूबर को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'जिगरा' के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की और इसे एक भावुक नोट के साथ जोड़ा. आलिया ने इसे साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'यह फिल्म हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी. सिर्फ उस कहानी के लिए नहीं जो हमने सुनाई, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसे जीवंत किया.'

'गंगूबाई काठियावाड़ी' एक्ट्रेस ने जिगरा टीम की शुक्रिया अदा करते हुए नोट में आगे लिखा है, वासन बाला, इसे जिस तरह से आपने देखा, उसके लिए शुक्रिया. वेदांग रैना, विवेक गोम्बर, मनोज पाहवा, राहुल रवींद्रन, युवराज विज्जन, धीर हीरा हर फ्रेम में आपने जो ईमानदारी दिखाई, उसके लिए शुक्रिया. इस सम्मान के लिए फिल्मफेयर का और इस फिल्म में अपना एक अंश ढूंढ़ने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया.'

बता दें आलिया भट्ट किसी वजह से इस साल के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में शामिल नहीं हो पाई थी. इस खास पल को मिस करते हुए आलिया ने नोट में आगे लिखा है, 'काश मैं उस पल को खुद वहां होती, लेकिन मेरा दिल फिर भी खुशी से भरा हुआ है. करण जौहर, धर्मा मूवीज, ग्रिश और इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस का इस फिल्म के लिए एक साथ आना वाकई एक चक्र पूरा करने जैसा लगा. मैं हमेशा अपनी असल जिंदगी की जिगरा शाहीन भट्ट का शुक्रगुजार रहूंगी, जिन्होंने इस सब के दौरान मेरा धैर्य बनाए रखा.'

आलिया ने अपने नोट का अंत 'जिगरा' के गाने की एक लाइन के साथ की है. उन्होंने नोट के आखिरी में लिखा है, फिलहाल, मैं बस इतना ही कह सकती हूं कि "तारा ना इससे, या छांव खो जावे. तेनु संग रखना".'

आलिया ने बनाया नया रिकॉर्ड
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 'जिगरा' की इस जीत के बाद, आलिया की झोली में अब बेस्ट एक्ट्रेस के 6 अवॉर्ड्स हो गए हैं. इससे पहले उन्होंने 'उड़ता पंजाब', 'राजी', 'गली बॉय', 'गंगूबाई काठियावाड़ी' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के लिए यह खिताब जीते थे. यह उनकी लगातार तीसरी जीत भी है. इसी के साथ आलिया भट्ट सबसे ज्यादा बेस्ट एक्ट्रेस का अवॉर्ड जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मीना कुमारी के पास यह रिकॉर्ड सबसे लंबे समय तक रहा, जब उन्होंने 1966 में काजल के लिए इसी कैटेगरी में अपना चौथा अवॉर्ड जीता था. 1979 में नूतन ने 'मैं तुलसी तेरे आंगन की' के लिए अपनी पांचवीं जीत के साथ यह रिकॉर्ड तोड़ा. बाद में, काजोल ने 2011 में अपनी पांचवीं जीत (माई नेम इज खान) के साथ उनकी बराबरी की.

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 के विजेताओं के नाम
इस साल के फिल्मफेयर के विजेताओं में अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और कार्तिक आर्यन शामिल थे, जिन्हें क्रमशः 'आई वांट टू टॉक, 'जिगरा' और 'चंदू चैंपियन' में उनके अभिनय के लिए बेस्ट एक्टर का खिताब मिला. नितांशी गोयल को 'लापता लेडीज' में उनके अभिनय के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर (महिला) का अवॉर्ड मिला.

लक्ष्य ने 'किल' में अपनी भूमिका के लिए बेस्ट डेब्यू एक्टर (पुरुष) का अवॉर्ड जीता, और कुणाल खेमू और आदित्य सुहास जम्भाले को क्रमशः उनकी फिल्मों 'मडगांव एक्सप्रेसट और 'आर्टिकल 370' के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब मिला है.

