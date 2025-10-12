ETV Bharat / entertainment

फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025: जब 'जिगरा' को मिला ब्लैक लेडी का सम्मान, भावुक हुईं आलिया, कहा- काश मैं...

हैदराबाद: फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक बार फिर बाजी मारी हैं. उन्होंने अपनी फिल्म ‘जिगरा’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है. इस जीत से एक्ट्रेस बेहद खुश हैं. उन्होंने अपनी यह खुशीं अपने फैंस के साथ साझा की है. उन्होंने 'जिगरा' की कुछ बीटीएस तस्वीरें साझा करते हुए एक भावुक नोट साझा किया है. इतना ही नहीं, एक्ट्रेस ने इस जीत के साथ एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है. 12 अक्टूबर को आलिया भट्ट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 'जिगरा' के सेट से कुछ अनदेखी तस्वीरें शेयर की और इसे एक भावुक नोट के साथ जोड़ा. आलिया ने इसे साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, 'यह फिल्म हमेशा मेरे दिल के सबसे करीब रहेगी. सिर्फ उस कहानी के लिए नहीं जो हमने सुनाई, बल्कि उन लोगों के लिए भी जिन्होंने इसे जीवंत किया.' 'गंगूबाई काठियावाड़ी' एक्ट्रेस ने जिगरा टीम की शुक्रिया अदा करते हुए नोट में आगे लिखा है, वासन बाला, इसे जिस तरह से आपने देखा, उसके लिए शुक्रिया. वेदांग रैना, विवेक गोम्बर, मनोज पाहवा, राहुल रवींद्रन, युवराज विज्जन, धीर हीरा हर फ्रेम में आपने जो ईमानदारी दिखाई, उसके लिए शुक्रिया. इस सम्मान के लिए फिल्मफेयर का और इस फिल्म में अपना एक अंश ढूंढ़ने वाले सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया.' बता दें आलिया भट्ट किसी वजह से इस साल के फिल्मफेयर अवॉर्ड्स में शामिल नहीं हो पाई थी. इस खास पल को मिस करते हुए आलिया ने नोट में आगे लिखा है, 'काश मैं उस पल को खुद वहां होती, लेकिन मेरा दिल फिर भी खुशी से भरा हुआ है. करण जौहर, धर्मा मूवीज, ग्रिश और इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस का इस फिल्म के लिए एक साथ आना वाकई एक चक्र पूरा करने जैसा लगा. मैं हमेशा अपनी असल जिंदगी की जिगरा शाहीन भट्ट का शुक्रगुजार रहूंगी, जिन्होंने इस सब के दौरान मेरा धैर्य बनाए रखा.'