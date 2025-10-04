'फिल्ममेकर्स को शर्म आनी चाहिए', 'कांतारा: चैप्टर 1' देख हिले राम गोपाल वर्मा, की ऋषभ शेट्टी की जमकर तारीफ
एंटरटेनमेंट की दुनिया के मेगास्टार और सेलेब्रिटीज भी फिल्म पर तारीफों की बौछार कर रहे हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 3:12 PM IST
हैदराबाद: साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली होम्बले फिल्म्स की कांतारा: चैप्टर 1 आखिरकार बड़े पर्दे पर बीती 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है और पहले ही दिन से सफलता की कहानी अपनी लिखनी शुरू कर चुकी है. ऐसे में अब फिल्म को दर्शकों के साथ-साथ क्रिटिक्स से भी देशभर से शानदार रिव्यूज के साथ जबरदस्त प्यार मिल रहे हैं. कहना होगा कि यह साल की सबसे बड़ी फिल्म है, जो सच में रिकॉर्ड बना रही है, इसी के साथ, एंटरटेनमेंट की दुनिया के मेगास्टार और सेलेब्रिटीज भी फिल्म पर तारीफों की बौछार कर रहे हैं. तो आइए जानते हैं कि स्टार्स कांतारा: चैप्टर 1 को कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं.
KANTAAAARRRAAA is FANTAAAASTICCCC .. All FILM MAKERS in INDIA should feel ASHAMED after seeing the UNIMAGINABLE EFFORT @Shetty_Rishab and his team put in the BGM, SOUND DESIGN, CINEMATOGRAPHY , PRODUCTION DESIGN and VFX ..Forgetting the CONTENT which is a BONUS , their EFFORT…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 3, 2025
राम गोपाल वर्मा ने क्या बोला?
राम गोपाल वर्मा ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा है, 'कांताआआआआआरा कमाल की है.. भारत के सभी फिल्म निर्माताओं को इस अकल्पनीय प्रयास को देखकर शर्म आनी चाहिए, @Shetty_Rishab और उनकी टीम ने बीजीएम, साउंड डिज़ाइन, सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिज़ाइन और वीएफएक्स में जो मेहनत की है.. कंटेंट को छोड़कर, जो एक बोनस है, उनकी मेहनत ही #kantarachaoter1 को एक ब्लॉकबस्टर बनने के लायक बनाती है.. क्रिएटिव टीम का बिना किसी समझौते के साथ समर्थन करने के लिए @HombaleFilms को सलाम 🙏🙏🙏 और नमस्ते @Shetty_Rishab, मैं तय नहीं कर पा रहा हूं कि आप एक महान निर्देशक हैं या एक महान अभिनेता.
KANTARA Chapter 1 is a true MASTERPIECE 🙏— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) October 2, 2025
INDIAN cinema has never seen anything like this before.
It's a cinematic thunderstorm, raw, divine, and unshakable.
Rishab shetty delivers a true one-man show, crafted and carried single-handedly 🙏@shetty_rishab
Special mention to…
प्रसिद्ध डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, 'फिल्म 'कंतारा: चैप्टर 1' एक सच्चा मास्टरपीस है, भारतीय सिनेमा ने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा है, यह एक सिनेमैटिक तूफान है, जो असल, दिव्य और अटूट है,ऋषभ शेट्टी ने एक सच्चा वन-मैन शो दिया है, जिसे उन्होंने अकेले ही बनाया और संभाला है'.
Congratulations to the team of #KantaraChapter1 on scoring a resounding success.@shetty_rishab sir pulled off the unthinkable by excelling both as a mindblowing actor and a brilliant director.— Jr NTR (@tarak9999) October 2, 2025
My best wishes to the entire cast and crew, along with @hombalefilms, for fearlessly…
मैन ऑफ मासेस, जूनियर NTR जिन्होंने RRR, देवरा, वॉर 2 जैसी कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, "फिल्म #KantaraChapter1 को जबरदस्त सफलता हासिल करने पर टीम को बधाई', @shetty_rishab सर ने एक शानदार एक्टर और एक बेहतरीन डायरेक्टर दोनों के रूप में जबरदस्त परफॉर्मेंस करके सोच से परे काम किया है. @hombalefilms के साथ-साथ पूरी कास्ट और क्रू को मेरी शुभकामनाएं, जिन्होंने ऋषभ सर के विज़न का निडरता से अपना समर्थन दिया है'.
देश के सबसे बड़े पैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास, जिन्होंने बाहुबली फ्रैंचाइज़ी, सलार, कल्की 2898 एडी और कई हिट फिल्में दी हैं, ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा, #KantaraChapter1 एक शानदार फिल्म है जिसमें हर किसी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है… यह साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है, ऋषभ शेट्टी, विजय किरागंडूर और होम्बले फिल्म्स को बधाई!!”
#KantaraChapter1 is a beautiful cinematic experience.— Gopichandh Malineni (@megopichand) October 2, 2025
Absolutely loved the world, the characters, and every bit of this grand spectacle.
Kudos to @shetty_rishab garu for excelling in both acting & direction, @rukminitweets is brilliant and DOP #ArvindKashyap’s work is…
गोपीचंद, जिन्होंने वर्षम, जयम जैसी कई मेगा हिट फिल्में दी हैं, ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, #KantaraChapter1 एक शानदार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है, मैंने इसकी दुनिया, किरदार और इस शानदार परफॉर्मेंस का हर पल बेहद पसंद किया है, @shetty_rishab गारू को एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों में शानदार काम के लिए सलाम, @rukminitweets बेहतरीन हैं और DOP #ArvindKashyap का काम कमाल का है, पूरी टीम को बधाई!
#KantaraChapter1 is not just a film, it’s a divine roar & cultural spectacle 🔥@shetty_rishab sir gave a performance of a life time with intensity, devotion & sheer brilliance!! ❤️🔥— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) October 2, 2025
Kudos to the producers @VKiragandur sir @hombalefilms for backing such magic. 👏🏼
I just… pic.twitter.com/VSvK5HHN6c
डायरेक्टर प्रसांत वर्मा, जो प्रसांत वर्मा सिनेमैटिक यूनिवर्स के पीछे का नाम हैं, जिसमें हानु-मैन और आने वाली फिल्म जय हनुमान शामिल है, जिनमें ऋषभ शेट्टी लीड रोल में हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, "#KantaraChapter1 सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक खास और शानदार अनुभव है @shetty_rishab सर ने पूरी मेहनत, भक्ति और शानदार एक्टिंग के साथ कमाल का परफॉर्मेंस किया है!!, प्रोड्यूसर्स @VKiragandur सर और @hombalefilms को इसे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद, मैं उन सींस को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा और @AJANEESHB के म्यूजिक ने फिल्म को और शानदार बना दिया है, @rukminitweets ने #KantaraChapter1 में सुंदरता और भावनाएं दोनों ला दी, मेरे लिए, हाल के समय का सबसे शानदार थिएट्रिकल अनुभव है,
Wishing a Super Blockbusterrrrrrrr to the Entire Team of#KantaraChapter1— DEVI SRI PRASAD (@ThisIsDSP) October 2, 2025
Rock it Again with ur Brilliant Performance Dear @shetty_rishab Sirrrrrr !!! 🔥
All d Best Guysssss… 😍@hombalefilms @VKiragandur @ChaluveG @rukminitweets @gulshandevaiah @AJANEESHB https://t.co/vorggutS3F pic.twitter.com/Jb1m6ojnvd
मशहूर संगीतकार देवी श्री प्रसाद, जिन्होंने पुष्पा फ्रेंचाइजी, कंगुवा और कई और फिल्मों के लिए संगीत दिया है, ने भी अपने सोशल मीडिया पर लिखा है, "#KantaraChapter1 की पूरी टीम को सुपर ब्लॉकबस्टर की शुभकामनाएं, अपनी शानदार परफॉर्मेंस से फिर धमाल मचाइए डियर @shetty_rishab सर!!! सभी को ढेरों शुभकामनाएं…
कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है. इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है.
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है. यह अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहते हुए भी अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रों के दर्शकों तक पहुंचेगी.
फिल्म 'कांताराः चैप्टर 1' के साथ, होम्बले फिल्म्स भारतीय सिनेमा की सीमाओं को आगे बढ़ा रही है. यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है.