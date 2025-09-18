ETV Bharat / entertainment

आदिवासी दर्शन पर बनी फिल्म 'ह्यूमन्स इन द लूप' का 19 सितंबर को रांची में प्रदर्शन, बच्चे से की गई है AI की तुलना, झारखंड के लिए है खास

आदिवासी दर्शन पर आधारित फिल्म 'ह्यूमन्स इन द लूप' 19 सितंबर को रांची में दिखाई जाएगी. इस फिल्म की शूटिंग झारखंड में हुई है.

film Humans in the Loop
ह्यूमन्स इन द लूप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 3:46 PM IST

राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट

रांची: झारखंड की एक आदिवासी महिला के संघर्ष पर फिल्म बनी है, जिसका नाम है 'ह्यूमंस इन द लूप'. रांची में इस फिल्म की स्क्रीनिंग 19 सितंबर को होने जा रही है. इसमें आदिवासी जीवन दर्शन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कनेक्शन को दर्शाया गया है.

एग्जीक्यूटिव प्रोडूसर के तौर पर मशहूर फिल्म अभिनेता आमिर खान की एक्स वाइफ किरण राव जोरशोर से इस फिल्म का प्रचार प्रसार कर रही हैं. इसका प्रदर्शन कई राज्यों में हो चुका है. फिल्म में बतौर एग्जीक्यूटिव प्रोडूसर की भूमिका झारखंड के फिल्ममेकर बिज्जू टोप्पो ने भी निभाई है. उनके साथ ईटीवी भारत के ब्यूरो चीफ राजेश कुमार सिंह ने फिल्र्म निर्माण के मकसद और झारखंड में इसकी प्रासंगिकता पर विस्तार से बातचीत की.

फिल्म निर्माता बिज्जू टोप्पो से बात करते संवाददाता राजेश कुमार सिंह (Etv Bharat)

रांची में हुई है शूटिंग, कई स्थानीय कलाकार हैं शामिल

बिज्जू टोप्पो के मुताबिक, यह फिल्म झारखंड की एक आदिवासी महिला पर केंद्रित है जो अप्रत्याशित रूप से खुद को AI के साथ जुड़ती हुई पाती है और इसके छिपे हुए पूर्वाग्रहों और नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है. फिल्म की शूटिंग रांची में जोन्हा फॉल वाले इलाके में हुई है. इसमें झारखंड के कलाकर अनुराग लुगुन ने अहम किरदार अदा किया है. साथ ही जोन्हा क्षेत्र की ग्रामीण लड़कियों ने भी भूमिका निभाई है. उन्होंने बताया कि आदिवासी दर्शन को समझने के लिए इस फिल्म से बेहतर शायद की कोई प्लेटफॉर्म मिले.

बच्चे की तरह है AI, गलत सीखाने पर गलत ही सीखेगा

फिल्म में एक सीन है जिसमें पत्ते पर मौजूद कीट को हटाने की बात होती है. फिल्म में मुख्य किरदार निभा रही आदिवासी समाज की नेहमा कहती है कि वो कीट नहीं है. वह तो पत्तों के सड़े हुए हिस्से को खाता है ताकि बाकि पौधा ठीक रहे. दरअसल, सेंटर हेड AI हवाले से कहती है कि वह कीट पौधा के लिए घातक है. जवाब में नेहमा कहती है कि AI बच्चे की तरह है. उसको गलत सिखाएंगे तो वो गलत सीख जाएगा. इस सरल और सच्ची बात को सेंटर इंचार्ज गलत रूप में लेकर नेहमा को फटकार लगा देती हैं.

बिज्जु टोप्पो ने बताया कि 'ह्यूमन्स इन द लूप' को कई अवार्ड मिल चुके हैं. इसमें यह बताया गया कि नेचर हम इंसानों को क्या दे रहा है. हम नेचर के लिए क्या कर रहे हैं. हम अपनी अगली पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं. हम अपने जल, जंगल और जमीन को किस रूप में हैंडओवर कर रहे हैं.

