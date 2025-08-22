ETV Bharat / entertainment

फातिमा सना शेख ने जताया जयपुर से प्यार, इंस्टाग्राम पर शेयर की यात्रा की झलक

बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख की जयपुर की तस्वीरें इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 4:11 PM IST

जयपुर: बॉलीवुड अभिनेत्री फातिमा सना शेख ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक खूबसूरत पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने अपनी जयपुर यात्रा की तस्वीर को साझा करते हुए लिखा कि Jaipur is one of my favourite cities! I've only scratched the surface, and there's still so much left to explore. इस पोस्ट में फातिमा जयपुर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक वैभव से प्रभावित नजर आ रही हैं. उन्होंने साफ किया कि यहां की यात्रा अभी अधूरी है और शहर की सुंदरता को पूरी तरह न छोड़ पाना उन्हें और गहराई से जानने के लिए उत्सुक बनाता है. जयपुर की गलियों, हवेलियों और विरासत से जुड़ी यह उनकी वही जुड़ाव है, जो बॉलीवुड सितारों और आम प्रशंसकों दोनों के दिलों को आकर्षित करता है. पूरी तरह से अपनी इस पोस्ट में फातिमा जयपुर की तारीफ करते हुए मुरीद दिख रही हैं.

जयपुर के रंग आए नजर: शुक्रवार दोपहर में फातिमा के पेज से पोस्ट हुई तीन तस्वीरों में ऐतिहासिक जलमहल की खूबसूरती नजर आ रही है, तो साथ ही में जयपुर के ई-रिक्शा की राइट का लुत्फ लेते हुए बॉलीवुड की युवा अदाकारा को देखा जा सकता है. इसके अलावा एक और तस्वीर भी उन्होंने पेज पर डाली है, जिसमें वह बादलों के बीच मशहूर अल्बर्ट हॉल म्यूजियम को सेल्फी के साथ कैमरे पर कैद करते हुए दिख रही है.

मस्टर्ड कलर की प्रिंटेड स्लीवलेस ड्रेस पहने हुए इन तस्वीरों पर फातिमा शेख के फैन्स भी कमेंट कर कर रहे हैं. फातिमा के फैन्स कमेंट सेक्शन में उत्सुक प्रतिक्रियाएं देते हुए अपने विचार लिख रहे हैं. कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें हवामहल, जलमहल, आमेर किला और स्थानीय बाजारों का दौरा जरूर करना चाहिए. कुछ ने तो स्थानीय व्यंजनों का मजा लेने के लिए भी प्रेरित किया.

मस्टर्ड कलर की प्रिंटेड स्लीवलेस ड्रेस पहने हुए इन तस्वीरों पर फातिमा शेख के फैन्स भी कमेंट कर कर रहे हैं. फातिमा के फैन्स कमेंट सेक्शन में उत्सुक प्रतिक्रियाएं देते हुए अपने विचार लिख रहे हैं. कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि उन्हें हवामहल, जलमहल, आमेर किला और स्थानीय बाजारों का दौरा जरूर करना चाहिए. कुछ ने तो स्थानीय व्यंजनों का मजा लेने के लिए भी प्रेरित किया.

