हैदराबाद: एक्सेल एंटरटेनमेंट और ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज की फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 120 बहादुर का इंतजार किया जा रहा है. फिल्म में फरहान पीवीसी मेजर शैतान सिंह भाटी के दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं. इमोशन्स से भरे इसके जबरदस्त टीजर में हीरोइज्म का गहरा अहसास महसूस हुआ था. इतना ही नहीं बल्कि शानदार विज़ुअल्स, दिल को छू लेने वाला बैकग्राउंड स्कोर और हर फ्रेम में झलकती देशभक्ति इसे एक अलग लेवल का वॉर ड्रामा बना रही है. फिल्म को लेकर फरहान अख्तर खुद भी काफी इमोशनल नज़र आए. ऐसे में फिल्म के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें कई तरह से छुआ है और उनके अंदर एक नया अहसास जगाया है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए फरहान अख्तर ने कहा, 'उनके द्वारा लड़े गए जंग की यह कहानी है। जो अब एक दास्तान बन चुकी है… जब मैंने सिर्फ शैतान सिंह जी की नहीं, बल्कि उनके साथ लड़ने वाले सैनिकों की भी कहानी सुनी, तब मैं बहुत प्रेरित हुआ, इससे मुझे यह एहसास हुआ कि अगर इंसान ठान ले, तो वह अपने लोगों और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकता है, यही वह जज़्बा था जो मुझे अंदर तक छू गया'.

फरहान ने आगे कहा, 'जब आप ये करते हैं, तब आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत देशभक्ति का अहसास जाग उठता है, ये कहीं न कहीं आपको याद दिलाता है कि भारतीय होने का असली मतलब क्या है। आपके अंदर कुछ जाग उठता है'.

कलाकारों के नजरिए पर बात करते हुए उन्होंने आगे कहा, “हम सभी कलाकारों के पास बस अपनी समझ और महसूस करने की ताकत ही होती है, और उसी की मदद से हम काम करते हैं, लेकिन ये ऐसी कहानी है जो वक्त की कसौटी पर पहले ही खरी उतर चुकी है. कहानी मुझ तक पहुंची और लगभग 64 साल बाद भी इस कहानी को बनाने को लेकर उत्साह है और ये बात ही खुद ही बहुत कुछ बयां कर रही है.

120 बहादुर की कहानी 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. इसमें 120 भारतीय सैनिकों की सच्ची और उनकी शानदार दास्तान दिखाई गई है, जिन्होंने दुश्मनों के सामने डटकर बिना हार माने अपनी ज़मीन की रक्षा की. बता दें कि यह भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर आखिरी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है.

इस पूरी कहानी की जान है 'हम पीछे नहीं हटेंगे'. यह लाइन फिल्म में हर जगह गूंजती है और देशभक्ति की भावना को खूबसूरती से पेश करती है. फिल्म को रजनीश ‘रेजी’ घई ने डायरेक्ट किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है. फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.