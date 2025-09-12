35 मिनट का क्लाइमेक्स, 17 हजार फीट ऊंचाई पर शूट हुआ वॉर सीन, '120 बहादुर' के डायरेक्टर ने बताई दिलचस्प बातें
डायरेक्टर रजनीश घई ने फरहान अख्तर स्टारर 120 बहादुर के शूटिंग एक्सपीरियंस से लेकर अनोखे क्लाइमैक्स सीन पर की बात
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 2:48 PM IST
हैदराबाद: रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट हमेशा से हिंदी सिनेमा को दमदार कहानियां देने के लिए जाना जाता है. ऐसे में वह अपने अगले बदले बड़े प्रोजेक्ट के रूप में '120 बहादुर' लेकर आ रहे हैं, जिसे लेकर जबरदस्त चर्चा हर तरफ है. इस फिल्म में फरहान अख्तर लीड रोल निभा रहे हैं, जबकि इसकी कहानी रेजांग ला में 1962 के भारत-चीन युद्ध पर आधारित है.
हिमालय की कड़ाके की ठंड और बर्फीली चोटियों के बीच सेट यह फिल्म उन जाँबाज़ सैनिकों की हिम्मत, त्याग और अदम्य साहस को दिखाएगी, जिन्होंने मुश्किल हालात में भी अपनी जमीन आखिरी दम तक नहीं छोड़ी. डायरेक्टर रजनीश ‘रेज़ी’ घई ने बताया है कि इस प्रोजेक्ट को बेहद बड़े लेवल पर तैयार किया गया है. वह ये भी कहते हैं कि इस ऐतिहासिक और कभी न भूलने वाली कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए बहुत बारीकी से तैयारी और कड़ी मेहनत की गई है.
रजनीश कहते हैं, 'फिल्म का स्केल बहुत ही बड़ा है, जरा सोचिए, 14,000 फीट की ऊंचाई पर 600 लोगों के क्रू के साथ शूटिंग करना, जहां शूट में इस्तेमाल होने वाले बड़े-बड़े उपकरण जैसे क्रेन, लाइटिंग ट्रक, हथियार और सैकड़ों एक्स्ट्रा कलाकार, उस बेहद मुश्किल हालातों में काम कर रहे थे, कभी-कभी, हम रात में माइनस 8 डिग्री में भी शूटिंग कर रहे थे, यह शानदार था, लेकिन हर कोई जम रहा था; पर जितना काम हमने पूरा किया वह सच में कमाल था.
उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, 'आप खुद सोचिए: 120 भारतीय सैनिक, 3,000 चीनी सैनिकों से हिमालय में लड़ रहे हैं, तो भला इसमें भव्यता क्यों नहीं होगी? लद्दाख में खड़े होकर ही हम इतना छोटा महसूस करते हैं, और कोई भी कैमरा लेंस उस खूबसूरती को पूरी तरह से नहीं कैद कर सकता जो हमारी आंखें देखती हैं.
रजनीश ने आगे कहा, 'फिल्म के एक्शन, धमाके, हाथ से लड़ी गई लड़ाई, और वॉर के सीक्वेंस एक बहुत बड़े कैनवास पर फिल्माए गए हैं, हमने लगभग 35 मिनट लंबा क्लाइमेक्स शूट किया है, मुझे नहीं लगता कि भारत में किसी ने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारा वॉर सीन बिलकुल असली लगता है, एकदम असली, मैं ऐसी फिल्में नहीं बनाना चाहता जो गुरुत्वाकर्षण के नियमों को तोड़ें, मैं चाहता हूं कि लोग विश्वास करें कि यह लड़ाई सच में हुई थी, और वे महसूस करें कि वे उस वॉर के बीच में हैं, हमने असली बर्फीले तूफानों को दिखाने के लिए इंग्लैंड से ऐसे स्नो स्पेशलिस्ट को भी बुलाया, जिन्होंने 'गेम ऑफ थ्रोन्स' में काम किया था, क्योंकि असली लड़ाई 17,000 फीट की ऊंचाई पर, माइनस 24 डिग्री में, बर्फीले तूफानों के बीच हुई थी, इसलिए असलियत हमारे लिए सबसे अहम थी'.
फिल्म 120 बहादुर का सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला टीजर हाल ही में रिलीज किया गया है, जो साहस की उस महागाथा की एक दमदार झलक पेश करता है जिसे यह फिल्म दिखाएगी. सच्ची घटनाओं से प्रेरित यह फिल्म 1962 के रेज़ांग ला वॉर के दौरान 120 भारतीय सैनिकों की वीर गाथा बताती है, जो इतिहास के सबसे बहादुर आखिरी वॉर में से एक माना जाता है.
फिल्म को रजनीश 'रेज़ी' घई ने डायरेक्ट किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है. यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है. फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.