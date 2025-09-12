'120 बहादुर' की रिलीज से पहले फरहान अख्तर पहुंचे कोलकाता, इवेंट में की शिरकत
120 बहादुर फिल्म का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 12, 2025 at 10:52 AM IST
हैदराबाद: फरहान अख्तर स्टारर फिल्म 120 बहादुर पीवीसी मेजर शैतान सिंह भाटी की बहादुरी और देशभक्ति की कहानी बयां करती है. यह फिल्म दर्शकों को वॉर ड्रामा के रोमांच और हीरोइज्म का गहरा एहसास देती है, जहां हर फ्रेम में इमोशन्स और शानदार विज़ुअल्स की झलक दिखाई देती है. फरहान अख्तर ने फिल्म रिलीज से पहले कोलकाता का दौरा करते हुए, वहां एक इवेंट में हिस्सा लिया है, जहां उन्होंने मीडिया और फैंस के साथ अपनी उत्सुकता और फिल्म से जुड़ी भावनाएँ साझा कीं हैं.
120 बहादुर फिल्म का जबरदस्त टीजर रिलीज कर दिया गया है, जिसकी कहानी 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. इसमें 120 भारतीय सैनिकों की सच्ची और उनकी शानदार दास्तान दिखाई गई है, जिन्होंने दुश्मनों के सामने डटकर बिना हार माने अपनी ज़मीन की रक्षा की। बता दें कि यह भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर आखिरी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है.
इस पूरी कहानी की जान है 'हम पीछे नहीं हटेंगे' यह लाइन फिल्म में हर जगह गूंजती है और देशभक्ति की भावना को खूबसूरती से पेश करती है. फिल्म को रजनीश 'रेजी' घई ने डायरेक्ट किया है और इसे रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर (एक्सेल एंटरटेनमेंट) और अमित चंद्रा (ट्रिगर हैप्पी स्टूडियोज़) ने प्रोड्यूस किया है। यह एक्सेल एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। फिल्म 21 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
120 बहादुर की कहानी 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. इसमें 120 भारतीय सैनिकों की सच्ची और उनकी शानदार दास्तान दिखाई गई है, जिन्होंने दुश्मनों के सामने डटकर बिना हार माने अपनी ज़मीन की रक्षा की. बता दें कि यह भारतीय सैन्य इतिहास की सबसे बहादुर आखिरी लड़ाइयों में से एक मानी जाती है.