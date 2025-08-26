ETV Bharat / entertainment

'मुझे माफ करना शाहरुख': फराह खान ने किंग खान और आर्यन से मांगी माफी, पर क्यों? देखें वीडियो - FARAH KHAN APOLOGIZED TO SHAH RUKH

फराह खान ने अपने रसोइये दिलीप कुमार का एक डांस वीडियो अपलोड किया है. इस पर शाहरुख खान की प्रतिक्रिया आई है. देखें

Farah Khan Shah rukh and Aryan Khan
दिलीप के साथ फराह खान/शाहरुख खान-आर्यन (IANS)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read

मुंबई: शाहरुख खान किसी भी वायरल पल को मनोरंजन में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज, 26 अगस्त को सुपरस्टार अपनी करीबी दोस्त फराह खान के शेयर किए गए एक अनोखे वीडियो को लेकर ऑनलाइन चर्चा में शामिल हुए, जिसमें उनके रसोइये दिलीप ने आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के नए रिलीज हुए गाने 'बदली सी हवा है' को बेहद मजेदार तरीके से रीक्रिएट किया है. शाहरुख ने न सिर्फ इस क्लिप पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि फराह की उस अंदाज में खिंचाई भी की जो सिर्फ वही कर सकते हैं..

फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने रसोइये दिलीप का एक डांस वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिलीप आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने 'बदली सी हवा है'पर डांस करते दिख रहा है.

इस मजेदार पल ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, शाहरुख खान भी इस चर्चा में शामिल हो गए. इस क्लिप को शेयर करते हुए फराह खान ने शाहरुख, गौरी खान और आर्यन को टैग किया और मजाकिया अंदाज में दिलीप के इस गाने पर किए गए मजेदार डांस के लिए माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'दिलीप के उत्साह के लिए शाहरुख गौरी खान आर्यन से माफी. पर गाना है ही इतना अच्छा, वह खुद को रोक नहीं पाए.'

फराह खान के वीडियो पोस्ट करते ही शाहरुख खान और फिल्म मेकर करण जौहर ने उस पर प्रतिक्रिया दी. करण जौहर ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'मैं उनके डांस मूव्स का फैन हूं. मुझे उनके साथ डांस करना है.'

शाहरुख खान की प्रतिक्रिया
शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फराह का वीडियो अपलोड कर कैप्शन में लिखा है, 'तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 30 सालों से मुझे निर्देशित करते हुए तुमने मुझे दिलीप जैसा कोई भी बेहतरीन डांस स्टेप नहीं सिखाया?? फिर भी लव यू.'

Shah rukh KHAN
शाहरुख खान का पोस्ट (Instagram)

सोशल मीडिया पर छाया फराह का कूक
फराह खान का रसोइया दिलीप तब से चर्चा में है, जब से उन्होंने फराह के व्लॉग्स में काम करना शुरू किया है. निर्देशक राकेश रोशन, अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, बोमन ईरानी, ​श्रुति हासन, अर्जुन कपूर, सोनू सूद, काजोल जैसी बॉलीवुड हस्तियां फराह के यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है. कंटेंट के लिए फराह और दिलीप मशहूर हस्तियों के घर जाते हैं और उनकी पसंदीदा रेसिपी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:

मुंबई: शाहरुख खान किसी भी वायरल पल को मनोरंजन में बदलने का कोई मौका नहीं छोड़ते. आज, 26 अगस्त को सुपरस्टार अपनी करीबी दोस्त फराह खान के शेयर किए गए एक अनोखे वीडियो को लेकर ऑनलाइन चर्चा में शामिल हुए, जिसमें उनके रसोइये दिलीप ने आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के नए रिलीज हुए गाने 'बदली सी हवा है' को बेहद मजेदार तरीके से रीक्रिएट किया है. शाहरुख ने न सिर्फ इस क्लिप पर प्रतिक्रिया दी, बल्कि फराह की उस अंदाज में खिंचाई भी की जो सिर्फ वही कर सकते हैं..

फिल्म मेकर और कोरियोग्राफर फराह खान ने अपने रसोइये दिलीप का एक डांस वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दिलीप आर्यन खान की फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के गाने 'बदली सी हवा है'पर डांस करते दिख रहा है.

इस मजेदार पल ने फैंस का दिल जीत लिया. वहीं, शाहरुख खान भी इस चर्चा में शामिल हो गए. इस क्लिप को शेयर करते हुए फराह खान ने शाहरुख, गौरी खान और आर्यन को टैग किया और मजाकिया अंदाज में दिलीप के इस गाने पर किए गए मजेदार डांस के लिए माफी मांगी. उन्होंने लिखा, 'दिलीप के उत्साह के लिए शाहरुख गौरी खान आर्यन से माफी. पर गाना है ही इतना अच्छा, वह खुद को रोक नहीं पाए.'

फराह खान के वीडियो पोस्ट करते ही शाहरुख खान और फिल्म मेकर करण जौहर ने उस पर प्रतिक्रिया दी. करण जौहर ने पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा है, 'मैं उनके डांस मूव्स का फैन हूं. मुझे उनके साथ डांस करना है.'

शाहरुख खान की प्रतिक्रिया
शाहरुख खान ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर फराह का वीडियो अपलोड कर कैप्शन में लिखा है, 'तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि 30 सालों से मुझे निर्देशित करते हुए तुमने मुझे दिलीप जैसा कोई भी बेहतरीन डांस स्टेप नहीं सिखाया?? फिर भी लव यू.'

Shah rukh KHAN
शाहरुख खान का पोस्ट (Instagram)

सोशल मीडिया पर छाया फराह का कूक
फराह खान का रसोइया दिलीप तब से चर्चा में है, जब से उन्होंने फराह के व्लॉग्स में काम करना शुरू किया है. निर्देशक राकेश रोशन, अजय देवगन, मृणाल ठाकुर, बोमन ईरानी, ​श्रुति हासन, अर्जुन कपूर, सोनू सूद, काजोल जैसी बॉलीवुड हस्तियां फराह के यूट्यूब चैनल पर आ चुकी है. कंटेंट के लिए फराह और दिलीप मशहूर हस्तियों के घर जाते हैं और उनकी पसंदीदा रेसिपी बनाते हैं.

यह भी पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

BADS OF BOLLYWOOD SONGFARAH KHAN COOK DILIP DANCEशाहरुख खान फराह खानFARAH KHAN APOLOGIZED TO SHAH RUKHFARAH KHAN APOLOGIZED TO SHAH RUKH

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप ने जारी किया नोटिफिकेशन, भारत पर लागू होगा 50 फीसदी टैरिफ

एशिया कप से पहले टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, अब बीसीसीआई ने की इस शख्स की छुट्टी

भारतीय वायुसेना की MiG-21 को विदाई, बीकानेर-बाड़मेर के आसमां से आखिरी उड़ान

रूस और यूक्रेन वार्ता से बचते हैं तो गंभीर परिणाम होंगे, ट्रंप की चेतावनी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.