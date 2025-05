ETV Bharat / entertainment

EXCLUSIVE: 'मैं खुद से इंस्पायर होती हूं..' 'छोटी सरदारनी' फेम निमृत ने भरी ऊंची उड़ान, बताया कैसी रही गुरु रंधावा संग डेब्यू फिल्म - NIMRIT KAUR AHLUWALIA

निमृत कौर अहलूवालिया ( ETV Bharat )

Published : May 23, 2025 at 9:03 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 9:09 PM IST

एकता गुप्ता हैदराबाद: टेलीविजन सीरीयल 'छोटी सरदारनी' में मेहर कौर का लीड किरदार निभाकर घर-घर में फेमस हुई पंजाबी एक्ट्रेस निम्रत कौर अहलूवालिया ने टीवी के बाद अब सिल्वर स्क्रीन अपनी शुरुआत कर दी है. उनकी डेब्यू पंजाबी फिल्म 'शौंकी सरदार' 16 मई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. खास बात यह है कि वे फेमस सिंगर-एक्टर गुरु रंधावा के साथ इस फिल्म में नजर आ रही हैं. अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर गुरु रंधावा संग काम करने तक और अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में निमृत ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. तो पढ़ें निमृत कौर अहलूवालिया के साथ हुई खास बातचीत जिसमें उन्होंने कई दिलचस्प सवालों के जवाब दिए हैं. सवाल- डेब्यू फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और इसलिए भी खास है क्योंकि दर्शकों का रिव्यू, क्रिटीक्स का रिव्यू और इंडस्ट्री की तरफ से बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है. हर एक्टर के लिए इस तरह की सराहना बहुत मायने रखती है. क्योंकि इसी से एक नई शुरुआत करने वाले एक्टर को मोटिवेशन मिलता है. सवाल- गुरु रंधावा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, वे कैसे को-एक्टर हैं? को-एक्टर की बात करूं तो गुरु रंधावा बहुत ही मोटिवेटिंग और अपने काम को लेकर काफी गंभीर हैं. वे अपनी सिंगिंग के लिए तो फेमस हैं ही, मुझे लगता है कि अब बतौर एक्टर भी वे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं. इसके साथ ही वे जमीनी और ईमानदार कलाकार हैं. उनके साथ काम करना काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा. निमृत कौर अहलूवालिया (ETV Bharat) सवाल- फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उतना खास नहीं रहा, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं?

