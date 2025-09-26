ETV Bharat / entertainment

इंटरव्यू: 'ऋषभ शेट्टी ने कहा जब तक जिंदा हैं, एक्शन करेंगे', 'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टंट मास्टर अर्जुन राज का खुलासा

'बारिश के कारण हमें बहुत परेशानी हुई, खासकर बरसात के मौसम में तो यह बहुत बड़ी समस्या थी, हमने जितना संभव हो सका, प्राकृतिक रूप से शूटिंग की, एक सदी पहले मौजूद घने जंगलों के स्तर के अनुरूप, जंगल के बीच में जाना, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता था, और एक्शन दृश्य करना एक चुनौती थी, बरसात के मौसम में, हमने बारिश रुकने के बाद सीन की शूटिंग की, जिस शूटिंग को 20 दिनों में पूरा होना था, उसमें 40 दिन लग गए'.

सवाल: जो वीडियो पहले ही जारी हो चुके हैं, उनसे पता चलता है कि घने जंगलों के बीच दिन-रात शूटिंग हुई, लेकिन जब लोकेशन पर कुछ दुर्घटनाएं हुईं, तो आपका मूड कैसा था?

'इस फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसमें समय लगा, चूंकि यह जंगल के बीच में एक लाइव लोकेशन थी, इसलिए काफी तैयारी की जरूरत थी, हमने पहले से ही जोखिम भरे स्टंट का खूब अभ्यास किया और सभी सुरक्षा सावधानियां बरतीं, हमें निर्देशक के साथ यात्रा भी करनी पड़ी क्योंकि एक्शन कहानी के अनुसार ही थे, उन्होंने ऋषभ शेट्टी के साथ तीन साल के सफर के बारे में बताया.

सवाल: आप एक जाने-माने स्टंट मास्टर हैं, ऋषभ शेट्टी के साथ तीन साल का सफर कैसा रहा?

उन्होंने कहा, 'मैंने लगभग हर चीज पर काम किया है, इनमें वॉर सीन भी शामिल है. इसके अलावा, मैंने जंगल में होने वाले एक्शन सीन को बनाया है, मैंने फिल्म के महत्वपूर्ण एक्शन दृश्यों का निर्देशन भी किया है, वे ट्रेलर में नहीं दिखाए गए हैं, वे फिल्म के मूल, महत्वपूर्ण सीन हैं, आपको उन्हें फिल्म में ही देखना होगा, हमने उन सभी लड़ाई के दृश्यों को बहुत स्वाभाविक बनाया है, हमने ऐसा नहीं किया कि यहां केवल एक ही लड़ाई थी, हमने कहानी के अनुसार एक्शन सीन किए'.

सवाल: इसमें एक्शन सीन हैं जहां ऋषभ शेट्टी पहाड़ी से उड़ते हैं, युद्ध के सीन हैं, आपने कौन से सीन डायरेक्ट किए हैं?

उन्होंने कहा, 'फिल्म में कई एक्शन सीक्वेंस हैं, इनमें से मैंने मुख्य हाइलाइट फाइट्स में 5 एक्शन सीन कंपोज किए हैं, इसके अलावा, मैंने चार-पांच छोटे फाइट्स भी डायरेक्ट किए हैं, हमने हर एक्शन के लिए एक महीने तक प्रैक्टिस की, डायरेक्टर की डिमांड पर हम कुछ फाइटर्स के साथ उस फाइट सीन का वीडियो बनाते, उसे एडिट करते और ऋषभ सर को दिखाते, अगर ऋषभ सर उसमें कोई बदलाव सुझाते, तो हम उसे करते और खूब रिहर्सल करने के बाद ही शूटिंग के लिए जाते, ऋषभ सर 20 से 25 दिन प्रैक्टिस करते थे'.

सवाल: कांतारा चैप्टर 1 पर आपके और ऋषभ शेट्टी के बीच काम कैसा रहा?

जी हां, 'कांतारा' के पहले पार्ट के लिए, पांच स्टंट मास्टर्स, कन्नड़ के अर्जुन राज, हॉलीवुड स्टंट डायरेक्टर टोडर लाजरोव, राम लक्ष्मण, महेश मैथ्यू और मिथुन सिंह राजपूत ने स्टंट को मिलकर किया है. इंटरवल और क्लाइमेक्स के एक्शन सीन का निर्देशन करने वाले हमारे कन्नड़ अर्जुन राज ने ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत की . एक्शन सीक्वेंस के सीन कितने चुनौतीपूर्ण थे?, डिवाइन स्टार ऋषभ शेट्टी के साथ 3 साल का सफर... और भी कई दिलचस्प बातें.

भारतीय फिल्म जगत बेसब्री से हाई-वोल्टेज फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का इंतजार कर रहा है. करोड़ों की लागत से होम्बले फिल्म्स द्वारा निर्मित यह फिल्म एक हफ्ते बाद रिलीज होगी. फिल्म का प्री-रिलीज बिजनेस अभी से ही जोरदार चल रहा है. इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की न केवल पड़ोसी राज्यों में, बल्कि विदेशों में भी भारी मांग है. ऋषभ शेट्टी द्वारा निर्देशित और अभिनीत इस फिल्म के एक्शन सीन की चर्चा बड़े स्तर पर हो रही है.

'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टंट मास्टर अर्जुन राज (ETV Bharat)

सवाल: ऋषभ शेट्टी द्वारा बिना किसी डुप्लीकेट के एक्शन करना कितना चुनौतीपूर्ण था?

उन्होंने तारीफ करते हुए कहा, 'हीरो को प्रमुख एक्शन सीन करना चाहिए, जब ​​कंतारा जैसी कहानियां होती हैं, तो आपको वही करना होता है जो कहानी की मांग होती है, चूंकि हमने जो लड़ाईयां रची हैं, वे कहानी के साथ चलती हैं, इसलिए हमें किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऋषभ सर का शरीर बहुत अनोखा है, हमने उसके लिए डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं किया, चूंकि हमने सभी लड़ाइयां रिहर्सल के बाद शूट की थीं, इसलिए हमने ऋषभ सर के लिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया, यह गर्व की बात है कि ऋषभ सर ने एक हीरो के तौर पर सबसे जोखिम भरे एक्शन सीक्वेंस भी करने की कोशिश की'.

सवाल: ऋषभ शेट्टी के प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं?

उन्होंने कहा, 'कुछ एक्शन सीन बहुत मुश्किल थे, स्टंट भी उससे भी ज़्यादा मुश्किल थे, कभी-कभी, अगर लाइटिंग या कैमरा फोकस सही नहीं होता, तो हम एक और टेक मांगते थे, और मास्टर हमेशा कहते थे, 'जब तक ज़िंदा हूं, तब तक करता रहूंगा, ऋषभ सर हमें जोश से भर देते थे, एक्शन चाहे कितना भी जोखिम भरा क्यों न हो, ऋषभ सर उसे बखूबी करने के लिए दृढ़ थे'.

'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टंट मास्टर अर्जुन राज (ETV Bharat)

सवाल: जब सेट पर दुर्घटनाएं होती थीं तो आप कैसे परेशान हो जाते थे?

उन्होंने कहा, 'हमने अपनी कन्नड़ फिल्म के लिए हज़ारों लोगों के साथ शूटिंग की, इसके अलावा, लोगों को अपनी मिट्टी की कहानी बताना भी एक खुशी की बात है, मैं कहना चाहूंगा कि हमने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है'.

सवाल: पूरी दुनिया कांतारा चैप्टर 1 देखने का इंतजार कर रही है. आप इस फिल्म का हिस्सा हैं, कौन सा एक्शन सीन आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और आपने उसे कंपोज किया?

उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा, 'इंटरवल और क्लाइमेक्स में एक्शन सीक्वेंस मेरे पसंदीदा स्टंट हैं, इंटरवल के सीन्स को ऋषभ सर के एक्शन सीन्स के रूप में तैयार किया गया था, वहीं से ऋषभ सर के साथ मेरा सफर शुरू हुआ, एक्शन के साथ-साथ ऋषभ सर का अभिनय भी कमाल का था, इंटरवल में जो एक्शन है, उसे कोई दोहरा नहीं सकता, यह बहुत ही अद्भुत है, मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल भारत, बल्कि दुनिया इस फिल्म को बहुत पसंद करेगी'.

'कांतारा: चैप्टर 1' के स्टंट मास्टर अर्जुन राज टीम के साथ (ETV Bharat)

सवाल: इन तीन सालो में ऋषभ शेट्टी के साथ आपका जुड़ाव कैसा रहा?

उन्होंने कहा, 'ऋषभ सर की ऊर्जा देखते ही बनती है, उन्होंने इस फ़िल्म को भव्य पैमाने पर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत की है, अभिनय और निर्देशन दोनों में, जंगल में तेज धूप और बारिश होने के बावजूद, ऋषभ सर की ऊर्जा कभी कम नहीं हुई, इसी जुनून ने हमें उनके साथ तीन साल तक सफर करने के लिए प्रेरित किया'.

सवाल: ऋषभ शेट्टी की पत्नी प्रगति शेट्टी से कैसा सहयोग मिला?

उन्होंने कहा, 'वह बहुत सहयोगी थी, जब ऋषभ सर जोखिम भरे एक्शन करते थे, तो हम प्रगति शेट्टी को शूटिंग सेट पर देर से आने के लिए कहते थे, हम सब एक परिवार की तरह थे, प्रगति सिनेमा में एक विभागाध्यक्ष भी थी, जब वह शूटिंग सेट पर नहीं आते थे, तो हम जोखिम भरे स्टंट करने की योजना बनाते थे'.

सवाल: क्या आपको लगता है कि इस फिल्म के बाद आपको और बड़ी फिल्में मिलेंगी?

स्टंट निर्देशक अर्जुन राज कहते हैं, 'कांतारा की फिल्म ईश्वर का दिया हुआ उपहार है, इस फिल्म को रिलीज होने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, कुल मिलाकर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि राइडर, घोस्ट, गरदी, युवा जैसी कई फिल्मों के लिए एक्शन निर्देशक के रूप में काम कर चुके अर्जुन राज, कांतारा के चैप्टर 1 के साथ मांग और बढ़ेगी.

कांतारा के मेकर्स होम्बले फिल्म्स हैं, जो केजीएफ और सालार जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. फिल्म में ऋषभ शेट्टी के साथ, रुक्मिणी वसंत और गुलशन देवैया मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में बड़े ही धूमधाम से रिलीज होगी.