बॉलीवुड एक्टर-फिल्म मेकर फरहान अख्तर अपनी आगामी फिल्म '120 बहादुर' की रिलीज के लिए तैयार है. फरहान इस फिल्म में ना सिर्फ लीड एक्टर की भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि इस फिल्म को डायरेक्ट भी किया है. यह फिल्म भारतीय सेना के जज्बे को बयां करती हैं. इस फिल्म में फरहान अख्तर परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह भाटी की भूमिका निभाने जा रहे हैं. इस फिल्म और कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में जानने के लिए ईटीवी भारत संवाददाता कीर्तिकुमार कदम आजाद ने फरहान अख्तर से खास बातचीत की. आइए एक नजर डालें हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाबों पर...

ईटीवी भारत: आपके '120 बहादुर' में हमें 'दादा किशन' का नारा सुनाई देता है. आप इसके बारे में क्या कहेंगे?

फरहान अख्तर: 'दादा किशन' का नारा दरअसल अहीर रेजिमेंट का पारंपरिक युद्धघोष है. अहीर समुदाय खुद को भगवान कृष्ण का वंशज मानता है, इसलिए युद्धभूमि में जाते समय वे 'दादा किशन' का नारा लगाकर अपने परम देवता श्री कृष्ण को श्रद्धांजलि देते हैं. यह उनकी वीरता, आस्था और आत्मबल का प्रतीक है.

ईटीवी भारत: फरहान सर, आप लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. इस बारे में आपका क्या कहना है?

फरहान अख्तर: जी हां, बिल्कुल, मैं लंबे समय के बाद पर्दे पर वापसी कर रहा हूं. मैं सिर्फ फिल्में करने के लिए नहीं करता. मुझे हमेशा लगता है कि दर्शकों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें उससे भी बढ़कर कुछ, कुछ सार्थक, गहरा और सार्थक भी मिलना चाहिए. कभी-कभी मैं बहुत ज्यादा सोच लेता हूं, लेकिन जब तक सही बात दिमाग में नहीं आती, मैं इंतजार करता हूं. और '120 बहादुर' जैसी कहानी इंतजार के लायक होती है.

ईटीवी भारत: क्या आप '120 बहादुर' की कहानी से तुरंत सहमत हो गए थे?

फरहान अख्तर: बिल्कुल, और साथ ही, मेरे मन में एक और एहसास था, उन लोगों से फिर से जुड़ने का, जो बचपन में मुझे फिल्मों में अभिनय करते देखते थे. मैं उस दर्शक के साथ एक तरह का पुनर्मिलन चाहता था, और यह इस फिल्म के जरिए पूरा हो रहा है.

ईटीवी भारत: क्या आपको लगता है कि फिल्म '120 बहादुर' भारतीय दर्शकों का युद्ध की कहानियों को देखने का नजरिया बदल देगी?

फरहान अख्तर: हां, बिल्कुल. मुझे उम्मीद है कि यह फिल्म नए लेखकों और निर्देशकों को हमारे इतिहास को अपनी नजर से देखने के लिए प्रोत्साहित करेगी. हमारी मिट्टी, हमारी परंपराओं और हमारे इतिहास में वीरता की अनगिनत कहानियां छिपी हैं. मुश्किल समय में लिए गए कड़े फैसले, साहस, बलिदान, ये सभी वो पल हैं जो हमें परिभाषित करते हैं. और मैं प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऐसी कहानियां खोजें और उन्हें दुनिया के सामने पेश करें.

ईटीवी भारत: क्या फिल्म इंडस्ट्री में इतने साल बिताने के बाद भी आपको बॉक्स ऑफिस के आंकड़े महत्वपूर्ण लगते हैं?

फरहान अख्तर: मेरे लिए सबसे जरूरी चीज दर्शकों का प्यार है. बॉक्स ऑफिस के आंकड़े उस प्यार को मापने का एक जरिया हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसी फिल्में बनाना चाहता हूं जो लोगों के दिलों को छू जाएं. सच कहूं तो बॉक्स ऑफिस के आंकड़े जनता की चर्चा के लिए होते हैं, निर्माताओं के लिए नहीं. मैं बस यही चाहता हूं कि दर्शक सिनेमाघरों में आएं और फिल्म देखें और उसका पूरा आनंद लें.

ईटीवी भारत: फरहान, राशि के साथ काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा?

फरहान अख्तर: मुझे ईमानदार और समर्पित लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है और राशि बिल्कुल वैसी ही हैं. उन्होंने अपने किरदार को जीवंत करने के लिए पहले दिन से ही कड़ी मेहनत की. शूटिंग के दौरान हमारी अच्छी बातचीत हुई और हम उन्हें बेहतर तरीके से जान पाए. वह अभी अपने करियर के शुरुआती दौर में हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि उनसे अभी और भी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है.

ईटीवी भारत: फरहान, 'राजी' के निर्देशन के बारे में आप क्या कहेंगे?

फरहान अख्तर: सच कहूं तो मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह मुझे निर्देशित कर रहे हैं. मैं बस यह देख रहा था कि इन लंबे शॉट्स को कैसे शूट करूं और एक्शन सीन में अपनी पकड़ कैसे बनाए रखूं. जब वह कैमरा सेट कर रहे थे, मैं दौड़ने की तैयारी कर रहा था. लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. यहां मौजूद हर कोई इस बात से सहमत होगा कि इस फिल्म के पीछे असली रचनात्मक प्रेरणा 'राजी' ही थी.

ईटीवी भारत: आपके निर्देशन में बनी फिल्म 'लक्ष्य' का एक सीन हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें युद्ध क्यों जरूरी है, इस पर चर्चा हो रही थी. क्या इस फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर की भूमिका निभाते हुए आपने व्यक्तिगत रूप से कोई बदलाव महसूस किया?

फरहान अख्तर: हां, बिल्कुल. इस भूमिका ने मुझे और जिम्मेदारी का एहसास दिलाया. मैं देश और उनके परिवारों के लिए सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में और ज्यादा जागरूक हुआ. फिल्म पूरी होने के बाद भी, उस जिम्मेदारी का बोझ मेरे मन में बना रहा. युवाओं के लिए युद्ध फिल्में बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनके जरिए उन्हें हमारी आजादी के लिए किए गए सच्चे बलिदान और बहादुरी का पता चलता है. इसलिए ऐसी कहानियों को प्रस्तुत करना बहुत जरूरी है.

ईटीवी भारत: फरहान, आपने कई बायोपिक फिल्में की हैं और आपकी देशभक्ति साफ दिखाई देती है. क्या इन फिल्मों के जरिए दर्शकों को कोई मैसे देने का आपका कोई इरादा है?

फरहान अख्तर: मेरा इरादा कभी भी उपदेश देने या कोई संदेश थोपने वाली फिल्म बनाने का नहीं है. मैं ऐसी कहानियों की तलाश में रहता हूं,जो भावनात्मक स्तर को छू सकें और दर्शकों की सोच में थोड़ा बदलाव ला सकें. इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी पहचान को परिभाषित करता है. अगर मुझे कोई ऐसी कहानी मिलती है जो बिना किसी पूर्वाग्रह या भेदभाव के इतिहास को उजागर करती है, तो मुझे ऐसी ईमानदार फिल्म का हिस्सा बनकर हमेशा खुशी होती है.

