फिल्म 'परम सुंदरी' के लिए एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर, सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने लगाए ठुकमे - PARAM SUNDARI PROMOTION IN JAIPUR

सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर ने जयपुर के राज मंदिर सिनेमा हाल में अपनी मूवी 'परम सुंदरी' के लिए एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर रखा था.

Sidharth Malhotra and Janhvi Kapoor in Jaipur
मूवी प्रमोशन के दौरान सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 9:14 PM IST

जयपुर: बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन के लिए मंगलवार को जयपुर पहुंचे. सिद्धार्थ और जाह्नवी ने राज मंदिर सिनेमा हॉल पर अपनी फिल्म के गाने पर जमकर धमाल मचाया. सिद्धार्थ और जाह्नवी को देखने के लिए काफी संख्या में प्रशंसकों की भीड़ जमा हो गई. सिद्धार्थ ने दर्शकों को 'खम्मा घणी' कहकर अभिवादन किया. सिद्धार्थ ने कहा कि परम सुंदरी दो प्यार भरे किरदारों की कहानी है. आप सभी को फिल्म बहुत पसंद आएगी.

इस दौरान सिद्धार्थ और जाह्नवी ने अपनी फिल्म के गाने परदेसिया पर डांस करके दर्शकों को भी झूमने पर मजबूर कर दिया. इस दौरान फैंस के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई. सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सभी दर्शकों को कहा कि हम आपसे मिलने आए हैं. आप लोगों को कैसा लग रहा है? फिर 'खम्मा घणी' राजस्थान कहकर अभिवादन किया. उन्होंने कहा कि वह कई बार जयपुर आ चुके हैं, लेकिन इस बार अपनी फिल्म के लिए आए हैं.

फिल्म 'परम सुंदरी' के प्रमोशन पर सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर (ETV Bharat Jaipur)

वहीं अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने कहा कि जयपुर मेरे लिए घर की तरह है. मेरी पहली फिल्म धड़क की शूटिंग भी जयपुर में हुई थी. उस समय भी जयपुर के लोगों का बहुत प्यार मिला था. आज वापस अपनी फिल्म परम सुंदरी के लिए जयपुर आए हैं. फिर यहां कर मुझे वैसा ही लग रहा है, जैसा पहली फिल्म के लिए महसूस हुआ था. उन्होंने कहा कि 29 अगस्त को सिनेमाघर में फिल्म 'परम सुंदरी' जरूर देखें. फिल्म की कहानी और गाने दोनों सभी को बहुत पसंद आएंगे.

फिल्म अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और अभिनेत्री जाह्नवी कपूर की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'परम सुंदरी' 29 अगस्त को देशभर के सिनेमाघर में रिलीज होगी. राज मंदिर सिनेमा में स्टार्स ने अपने फैंस के लिए एक्सक्लूसिव फैन प्रीमियर रखा था. दोनों स्टार्स ने सोशल मीडिया पर ये अनाउंसमेंट कर फैन्स का जोश बढ़ा दिया था. इस प्रीमियर में सिद्धार्थ और जान्हवी खुद फैन्स से मिले और बातें की. कार्यक्रम के दौरान राजमंदिर सिनेमा पर काफी संख्या में दर्शकों की भीड़ उमड़ने से सड़क पर यातायात बाधित हुआ.

PARAM SUNDARI PROMOTION IN JAIPUR

