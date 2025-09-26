ETV Bharat / entertainment

एमी 2025: 'अमर सिंह चमकीला' को मिले 2 नॉमिनेशन, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ

चमकीला के रूप में दिलजीत के दमदार अभिनय ने न केवल फैंस और आलोचकों की प्रशंसा बटोरी है, बल्कि उन्हें एमी नामांकन भी दिलाया है. इस फिल्म को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज कैटेगरी में भी नामांकन मिला है, जिससे यह टीम के लिए डबल सेलिब्रेशन बन गया है.

दिलजीत दोसांझ का प्रतिस्पर्धा दुनिया की कुछ टैलेंटेड एक्टर से होगा. 2025 के अंतर्राष्ट्रीय एमी बेस्ट एक्टर के नॉमिनेशन में 'लुडविग' के लिए डेविड मिशेल, 'यो, एडिक्टो (आई, एडिक्ट)' के लिए ओरिओल प्ला और 'वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड' के लिए डिएगो वास्केज शामिल हैं.

दिलजीत दोसांझ को एमी पुरस्कार 2025 के लिए नॉमिनेट किया गया है. यह दिलजीत के लिए एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय उपलब्धि है. यह सम्मान उन्हें इम्तियाज अली की नेटफ्लिक्स पर आधारित जीवनी पर आधारित फिल्म अमर सिंह चमकीला में दिवंगत पंजाबी लोक कथाकार की भूमिका निभाने के लिए मिला है.

लॉस एंजिल्स (अमेरिका): इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने गुरुवार, 25 सितंबर को नॉमिनेशन लिस्ट का एलान किया है. पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एमी पुरस्कार 2025 के लिए अपने पहले नॉमिनेशन के साथ वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाई है.

आर्ट मैटर्स विद मेल्विन ब्रैग, यूनाइटेड किंगडम

डीजे मेहदी: मेड इन फ्रांस, फ्रांस

हर्चकोविच; एक्सपोस्टो (हर्चकोविच; एक्सपोज्ड), ब्राजील

रयुइची सकामोटो: लास्ट डेज, जापान

बेस्ट एक्टर

दिलजीत दोसांझ (अमर सिंह चमकीला),भारत

डेविड मिशेल (लुडविग), यूनाइटेड किंगडम

ओरियोल प्ला (यो, एडिक्टो), स्पेन

डिएगो वास्केज इन वन हंड्रेड इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, कोलंबिया

बेस्ट एक्ट्रेस

चार्लोट होप (कैच मी अ किलर), दक्षिण अफ्रीका

एना मैक्सवेल मार्टिन (अन्टिल आई किल यू), यूनाइटेड किंगडम

कैरोलिना मिरांडा (मुजेरेस एसेसिनास - सीजन 2), मेक्सिको

मारिया सिड इन स्मार्टपंकटेन ( प्रेशर पॉइंट), स्वीडन

कॉमेडी

चिकन नगेट, दक्षिण कोरिया

आइरिस, फ्रांस

लुडविग, यूनाइटेड किंगडम

वाई लेगेरॉन डे नोचे (वे केम एट नाइट), मेक्सिको

करंट अफेयर्स

डिस्पैच: किल जोन: इनसाइड गाजा, यूनाइटेड किंगडम

फिलीपींस: डाइविंग फॉर गोल्ड, फ्रांस

रिपोर्टर रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन: डेसापेरेसिडोस फोर्साडोस (एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस), ब्राजील

वॉक द लाइन, सिंगापुर

डॉक्यूमेंट्री

हेल जम्पर, यूनाइटेड किंगडम

किंग ऑफ किंग्स: चेजिंग एडवर्ड जोंस, फ्रांस

ओ प्रेजर ए मेउ (इट्स माई प्लेजर), ब्राजील

स्कूल टाईज, दक्षिण अफ्रीका

ड्रामा सीरीज

लास अजुलेस (वीमेन इन ब्लू), मेक्सिको

बैड बॉय, इजराइल

कोएक (केक), दक्षिण अफ्रीका

राइवल्स, यूनाइटेड किंगडम

किड्स: एनीमेशन

ब्लूई, ऑस्ट्रेलिया

लैम्पुत - सीजन 4, सिंगापुर

लुपी ई बडुकी, ब्राजील

मुउमिलाक्सो - सीजन 4 (मूमिनवैली), फिनलैंड

स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री

अर्जेंटीना '78, अर्जेंटीना

चेजिंग द सन 2, दक्षिण अफ्रीका

इट्स ऑल ओवर: द किस दैट चेंज्ड द स्पैनिश फ़ुटबॉल, स्पेन

स्वेन, यूनाइटेड किंगडम

टीवी मूवी/मिनी-सीरीज

अमर सिंह चमकीला, भारत

हेरहाउजेन: द बैंकर एंड द बॉम्ब, जर्मनी

लॉस्ट बॉयज एंड फेयरीज, यूनाइटेड किंगडम

वेन्सर ओ मोरिर (विक्ट्री ऑर डेथ) , चिली

फिल्म 'अमर सिंह चमकीला' के बारे में

इम्तियाज अली की निर्देशित यह फिल्म पंजाब के प्रतिष्ठित लोक गायक अमर सिंह चमकीला की कहानी कहती है, जिन्हें अक्सर 'पंजाब का एल्विस' कहा जाता है. चमकीला 1980 के दशक में अपने जोशीले गीतों और एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के लिए मशहूर हुए, लेकिन 1988 में उनकी और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की 27 वर्ष की आयु में हुई हत्या के दुखद अंत के साथ उनका जीवन समाप्त हो गया. अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली अमर सिंह चमकीला में परिणीति चोपड़ा भी हैं और इसे इम्तियाज अली और साजिद अली ने लिखा है.

हाल के सालों में भारतीय कंटेंट लगातार एमी अवार्ड्स में अपनी छाप छोड़ रहा है. 2020 में, नेटफ्लिक्स की 'दिल्ली क्राइम' ने बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया, जबकि कॉमेडियन वीर दास ने 2021 में अपने नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशल 'वीर दास: फॉर इंडिया' के लिए एमी पुरस्कार जीता था.

एमी पुरस्कार 2025 की कैटेगरी

इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज ने 53वें इंटरनेशनल एमी पुरस्कार के लिए नॉमिनेशन का एलान कर दिया है. इस साल 16 कैटेगरी में रिकॉर्ड 64 नॉमिनीज हैं, जिनमें 26 देशों के प्रतियोगी शामिल हैं. नॉमिनेशन में सबसे आगे यूनाइटेड किंगडम है, जिसने 12 नॉमिनेशन हासिल किए हैं. उसके बाद ब्राजील के आठ और दक्षिण अफ्रीका के चार नामांकन हैं.