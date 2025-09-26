ETV Bharat / entertainment

एकता कपूर अजमेर पहुंची, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में चादर पेश कर मांगी दुआ

निर्माता निर्देशक एकता कपूर अपनी आगामी फिल्म 'वृषभ' की कामयाबी की दुआ करने अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में आई.

अजमेर दरगाह में एकता कपूर (Etv Bharat Ajmer)
अजमेर: बालाजी टेलीफिल्म्स लिमिटेड की निर्माता-निर्देशक एकता कपूर अजमेर शरीफ दरगाह हाजिरी देने पहुंचीं. वहां उन्होंने जुमे की नमाज से पहले अपनी टीम के साथ सूफी संत हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार पर अकीदत की चादर और फूल पेश किए.

एकता कपूर ने अपने पिता बॉलीवुड फिल्म एक्टर जितेंद्र कपूर और भाई एक्टर तुषार कपूर समेत पूरे परिवार की तरफ से चादर पोशी की. दरगाह के खादिम सैय्यद इमरान चिश्ती ने उन्हें जियारत कराई और सैय्यद गुलफाम चिश्ती ने उन्हें दरबार का तबर्रुक भेंट किया.

हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताना शरीफ में एकता कपूर ने 15 मिनट रुक कर घर परिवार की खुशहाली के साथ-साथ अपने नए प्रोजेक्ट की कामयाबी का धागा भी बांधा. खादिम सैय्यद इमरान चिश्ती ने बताया कि कपूर खानदान ख्वाजा साहब से बेहद आस्था रखता है. यही वजह है कि जब कभी कोई नई फिल्म एकता कपूर बनाती हैं तो उसकी कॉपी रील अजमेर दरगाह पर पेश की जाती है. यहां कामयाबी की दुआ मांगी जाती है. यही वजह है कि इस बार भी एकता कपूर अपनी नई फिल्म 'वृषभ' और बालाजी प्रोजेक्ट की कामयाबी के लिए अजमेर पहुंची हैं.

एकता कपूर ने अपने खानदान और कारोबार में तरक्की के साथ-साथ अपने बेटे रवि कपूर और भतीजे लक्ष्य कपूर के लिए भी बुजुर्ग खादिम सैय्यद अब्दुल गनी चिश्ती उर्फ कल्लू मिया से विशेष दुआ करवाई. फिल्म 'वृषभ' 16 अक्टूबर को रिलीज होगी, जिसमें फिल्म स्टार मोहनलाल, समरजीत लंकेश, रागिनी द्विवेदी, सिद्दीकी, नयन सारिका और नेहा सक्सेना शामिल हैं.

