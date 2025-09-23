ETV Bharat / entertainment

एकता कपूर की हैट्रिक: पद्म श्री, एमी और अब नेशनल अवॉर्ड से मिला नया सम्मान

हैदराबाद: एकता कपूर ने पिछले तीन दशकों से ज़्यादा समय में हमारी कहानियों को देखने का अंदाज बदल दिया है. टीवी से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उनके शो सिर्फ प्राइमटाइम पर ही नहीं छाए रहे बल्कि लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन गए। शो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और बाद में नागिन जैसी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया. यह सब उस दौर में हुआ जब ना सोशल मीडिया इतना बड़ा था और ना ही ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की इतनी पहुंच थी. साल 2020 में एकता कपूर को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक है. इसके तीन साल बाद, 2023 में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर बनीं. ये सम्मान सिर्फ़ उनकी खुद की जीत नहीं थे, बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए भी गर्व का पल थे जिसे बनाने और आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ रहा है.