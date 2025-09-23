एकता कपूर की हैट्रिक: पद्म श्री, एमी और अब नेशनल अवॉर्ड से मिला नया सम्मान
2020 में एकता कपूर को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 23, 2025 at 6:15 PM IST
हैदराबाद: एकता कपूर ने पिछले तीन दशकों से ज़्यादा समय में हमारी कहानियों को देखने का अंदाज बदल दिया है. टीवी से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उनके शो सिर्फ प्राइमटाइम पर ही नहीं छाए रहे बल्कि लोगों की ज़िंदगी का एक हिस्सा भी बन गए। शो जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की और बाद में नागिन जैसी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें हर घर का नाम बना दिया. यह सब उस दौर में हुआ जब ना सोशल मीडिया इतना बड़ा था और ना ही ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की इतनी पहुंच थी.
साल 2020 में एकता कपूर को उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जो भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान में से एक है. इसके तीन साल बाद, 2023 में उन्होंने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की और इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवॉर्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रोड्यूसर बनीं. ये सम्मान सिर्फ़ उनकी खुद की जीत नहीं थे, बल्कि उस इंडस्ट्री के लिए भी गर्व का पल थे जिसे बनाने और आगे बढ़ाने में उनका बड़ा हाथ रहा है.
ऐसे में आज उन्होंने अपने करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है, फिल्म कटहल: अ जैकफ्रूट मिस्ट्री के लिए उनका पहला नेशनल फिल्म अवॉर्ड. यह सम्मान उन्हें को-प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा और नेटफ्लिक्स के साथ साझा हुआ है. फिल्म ने बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड जीता है, जो इसलिए भी खास है क्योंकि इससे न सिर्फ सिनेमा में उनकी मज़बूत मौजूदगी साबित होती है, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह हमेशा नए कलाकारों और अलग तरह की कहानियों को आगे बढ़ाने का एक अलग ओर सही नज़रिया रखती हैं.
VIDEO | Filmmaker Ekta Kapoor (@EktaaRKapoor) arrives at Vigyan Bhawan in New Delhi to attend the National Film Awards.— Press Trust of India (@PTI_News) September 23, 2025
(Full video available on PTI Videos – https://t.co/dv5TRAShcC)#NationalFilmAwards pic.twitter.com/bYvbDfBLv4
अपने खास अंदाज के लिए जाने जानें वाली एकता कपूर आगे बढ़ते हुए रुकने का कोई संकेत नहीं दे रही हैं. ऐसे में वह डायरेक्टर प्रियदर्शन के साथ अक्षय कुमार स्टारर 'भूत बंगला' लेकर आ रही हैं, जबकि सिद्धार्थ मल्होत्रा और तमन्ना भाटिया स्टारर 'VVAN' के लिए उन्होंने पहली बात TVF के साथ पार्टनरशिप की है. इतना ही नहीं 'क्योंकि' जैसी क्लासिक्स को फिर लाकर अपना जादू बिखेर रही हैं.