ETV Bharat / entertainment

मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान, एकता कपूर ने दी बधाई, 'वृषभ' की टीम ने भी भेजीं शुभकामनाएं

मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : September 22, 2025 at 8:15 PM IST 2 Min Read