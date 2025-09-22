मोहनलाल को दादासाहेब फाल्के सम्मान, एकता कपूर ने दी बधाई, 'वृषभ' की टीम ने भी भेजीं शुभकामनाएं
मोहनलाल, मलयालम से लेकर तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ तक हर इंडस्ट्री में चमके हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 22, 2025 at 8:15 PM IST
हैदराबाद : सिनेमा जगत में जश्न का माहौल है, क्योंकि लीजेंडरी ऐक्टर मोहनलाल को मिला है दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान. चार दशक से ज़्यादा और 340 से ऊपर फिल्मों का सफर तय कर चुके मोहनलाल, मलयालम से लेकर तमिल, तेलुगु, हिंदी और कन्नड़ तक हर इंडस्ट्री में चमके हैं. उनकी बहुमुखी प्रतिभा और करिश्मा ने उन्हें घर-घर का नाम बना दिया है और पीढ़ियों को इंस्पायर किया है.
जल्द ही सुपरस्टार अपने बहुप्रतीक्षित फिल्म वृषभ में नजर आएंगे और इस गर्व के पल पर मेकर्स ने जमकर प्यार और बधाइयां बरसाईं. टीम वृषभा ने इस उपलब्धि को सिर्फ़ अवॉर्ड नहीं, बल्कि एक लेजेंड के साथ काम करने के सम्मान की तरह मनाया.
प्रोड्यूसर एकता आर कपूर बोलीं, 'बधाई मोहनलाल सर! आपके टैलेंट और परफॉर्मेंस ने लाखों-करोड़ों कलाकारों को प्रेरित किया है, टीम वृषभ के लिए आपके साथ काम करना किसी गिफ्ट से कम नहीं, आप सच में इंडियन सिनेमा के चमकते सितारे हैं'.
प्रोड्यूसर वरुण माथुर ने कहा, 'बहुत मुबारक हो मोहनलाल सर इस शानदार उपलब्धि पर, ये आपकी लेजेंडरी जर्नी का एक और सुनहरा पन्ना है, पूरी टीम वृषभ की ओर से ढेर सारी बधाइयां'.
प्रोड्यूसर अभिषेक व्यास ने जोड़ा, 'दिल से बधाई मोहनलाल सर, आपके सालों का शानदार काम आज भी हमें प्रेरित करता है और सिनेमा का भविष्य गढ़ रहा है, हमें आपके इस सफर का हिस्सा बनकर बेहद गर्व है'.
डायरेक्टर नंदा किशोर बोले, 'मोहनलाल सर को दादासाहेब फाल्के अवॉर्ड मिलना हर सिनेमा प्रेमी के लिए गर्व का पल है, वो सिर्फ एक्टर नहीं, बल्कि एक इमोशन हैं, ऐसे लेजेंड के साथ काम करना सौभाग्य है'.
वृषभ को पेश कर रहे हैं बालाजी टेलीफिल्म्स (एसोसिएशन में अभिषेक एस व्यास स्टूडियोज के साथ) फिल्म को प्रोड्यूस किया है शोभा कपूर, एकता आर कपूर, सी.के. पद्मा कुमार, वरुण माथुर, सौरभ मिश्रा, अभिषेक एस व्यास, प्रवीर सिंह, विशाल गुर्नानी और जूही पारेख मेहता ने. मलयालम और तेलुगु में शूट हुई ये फिल्म हिंदी और कन्नड़ में भी रिलीज होगी. इस दीवाली, वृषभा का भव्य वर्ल्डवाइड रिलीज होगा.