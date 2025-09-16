ETV Bharat / entertainment

सोनू सूद को ED का समन, सट्टेबाजी ऐप मामले में इस दिन होगी एक्टर से पूछताछ

बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा से निजी दस्तावेज साझा करने के लिए कहा गया और एक सट्टेबाजी ऐप के लिए उनके द्वारा किए गए विज्ञापनों के संबंध में पूछताछ की गई. यह मामला सट्टेबाजी ऐप 1xBet के संचालन में ईडी द्वारा उजागर किए गए कथित धन शोधन से संबंधित है.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet मामले में बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को 24 सितंबर को दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में पूछताछ के लिए पेश होने के लिए बुलाया है. हालांकि, इस मामले पर अबतक एक्टर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

दिल्ली: सट्टेबाजी ऐप मामले में बंगाली एक्टर अंकुश हाजरा और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती ने मंगलवार, 16 सितंबर को प्रवर्तन निदेशालय को अपने-अपने दस्तावेज सौंप दिए है. अब, बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद को ईडी ने 1xBet से जुड़े अवैध सट्टेबाजी ऐप मामले की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए तलब किया है. खबर हैं कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा से इस महीने के अंत में पूछताछ की जा सकती है.

अंकुश हाजरा और पूर्व सांसद मिमी चक्रवर्ती का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील शशि कौशिक ने कहा, 'ये बुनियादी दस्तावेज हैं, कोई महत्वपूर्ण नहीं. ये बुनियादी दस्तावेज हैं जो सभी को अपने पास रखने चाहिए, और वे भी वही दस्तावेज अपने पास रख रहे हैं.'

ईडी कार्यालय में पेश होने के एक दिन बाद वकील कौशिक ने कहा, 'उनके जो भी संपर्क हैं, अधिकारी उनकी पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कोई समस्या नहीं है. यह कोई पूछताछ नहीं है, बल्कि जांच करने का उनका सामान्य तरीका है.'

यह मामला अवैध सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़ा है, जिसमें ईडी पहले ही कई एक्टर्स और क्रिकेटरों से पूछताछ कर चुकी है. ईडी के सूत्रों ने बताया कि उथप्पा को 22 सितंबर, युवराज सिंह को 23 सितंबर और सोनू सूद को 24 सितंबर को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है.

1xBet इंडिया वेबसाइट का दावा है कि कंपनी अपने पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को कई खेल सट्टेबाजी विकल्प प्रदान करती है. यह एविएटर गेम ऑनलाइन, क्रिकेट बेटिंग लाइन और ऑनलाइन कैसीनो स्लॉट जैसे खेलों को सूचीबद्ध करता है और फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, टेनिस और ई-स्पोर्ट्स जैसे खेल आयोजनों पर टेलीग्राम भुगतान के माध्यम से दांव स्वीकार करता है. ऐप की कंपनी का मुख्यालय साइप्रस में है और यह सबसे बड़े ऑनलाइन कैसीनो में से एक है.

यह कंपनी स्पेन और फ्रांस में फुटबॉल टीमों को प्रायोजित करने के लिए जानी जाती है. वित्तीय गड़बड़ियों की जांच के बाद, कंपनी को यूके, अमेरिका, रूस, स्पेन और फ्रांस से अपनी सेवाएं वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा.

भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन के एक अवैध ऐप से जुड़े होने का कथित विवाद पिछले साल महादेव सट्टा ऐप द्वारा उठाए गए विवाद के काफी करीब है, जिसने बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर, बोमन ईरानी, ​​हिना खान और श्रद्धा कपूर जैसी मशहूर हस्तियों को अपने साथ जोड़ लिया था. ईडी ने इस ऐप के खिलाफ जांच शुरू की. जांच में यूएई और पाकिस्तान में चल रहे 5,000 करोड़ रुपये के हवाला रैकेट का भी पर्दाफाश हुआ था.