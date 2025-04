ETV Bharat / entertainment

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को ED ने भेजा नोटिस, 27 अप्रैल को होना है पेश, जानें क्या है मामला - MAHESH BABU

महेश बाबू ( IANS )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : April 22, 2025 at 9:17 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 9:36 AM IST 2 Min Read

हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को नोटिस जारी किया है. ईडी ने साईसूर्या डेवलपर्स और सुराना प्रोजेक्ट मामलों में उन्हें नोटिस जारी किया. महेश बाबू इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के प्रवक्ता हैं. ईडी ने उन्हें इन्वेस्ट के लिए प्रभावित करने के आरोप में ये नोटिस जारी किए. 27 को होंगे पेश नोटिस भेजते हुए ईडी ने इस महीने की 27 तारीख को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है. रिपोर्ट के अनुसार महेश ने साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप द्वारा शुरू की गई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट किया, लेकिन इन ग्रुप के कस्टमर को धोखा दिया है इसीलिए उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में नोटिस जारी किया गया है. कथित तौर पर, महेश को इन समर्थनों के लिए 5.9 करोड़ रुपये मिले - 3.4 करोड़ रुपये चेक के जरिए और 2.5 करोड़ रुपये नकद. अब, नकद भुगतान जांच के दायरे में आ गया है.

तेलंगाना पुलिस ने भाग्यनगर प्रॉपर्टीज लिमिटेड के नरेंद्र सुराना और साई सूर्या डेवलपर्स के सतीश चंद्र गुप्ता के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की हैं. आरोप है कि इन दोनों ने लेआउट में एक ही प्लॉट को कई बार बेचकर खरीदारों को धोखा दिया और रजिस्ट्रेशन के बारे में झूठे वादे भी किए. जैसे ही ईडी ने जांच शुरू की, उन्होंने महेश बाबू को किए गए भुगतानों पर ध्यान दिया और अनुमान लगाया कि नकद में भुगतान किए गए 2.5 करोड़ रुपये लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का हिस्सा होंगे. महेश बाबू पिछली बार 'गुंटूर कारम' में नजर आए थे, वहीं उनकी आने वाली फिल्मों में एस एस राजामौली के साथ SSMB29 है. वहीं वे पुरी जगन्नाथ की जन गण मन की शूटिंग में भी वयस्त हैं. दोनों फिल्मों के 2025 में रिलीज होने की संभावना है. यह भी पढ़ें: PM मोदी से फैमिली संग मिले 'जाट' के विलेन रणदीप हुड्डा, इन अहम मुद्दों पर की एक्टर ने चर्चा - PM NARENDRA MODI RANDEEP HOODA

