ETV Bharat / entertainment

मलयालम एक्टर दुलकर सलमान के घर पर ईडी का छापा, भूटान कार घोटाले से जुड़ा हो सकता है मामला

चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने आज सुबह से मशहूर मलयालम एक्टर दुलकर सलमान के चेन्नई स्थित घर पर छापेमारी शुरू की है. यह घर चेन्नई के राजा अन्नामलाईपुरम इलाके में स्थित है, जो उनके पिता और मलयालम सिनेमा के दिग्गज अभिनेता ममूटी का घर है.

जब ईडी अधिकारी मौके पर पहुंचे, तब घर में कोई मौजूद नहीं था. इसके बाद उन्होंने घर के कर्मचारियों की मदद से दरवाजा खुलवाया और तलाशी शुरू की. अब तक ईडी की ओर से आधिकारिक रूप से यह नहीं बताया गया है कि यह कार्रवाई किस केस के तहत की जा रही है.

पिछले महीने कस्टम विभाग ने केरल में ममूटी और दुलकर सलमान के घरों पर छापेमारी की थी. आरोप था कि दुलकर सलमान ने भूटान से नीलामी में खरीदी गई लग्जरी कारों को भारत में कम कीमत पर दिखा कर टैक्स की चोरी की, और बाद में उन्हें देश में रजिस्टर कर बेच दिया. माना जा रहा है कि आज की ईडी की कार्रवाई भी इसी मामले से जुड़ी हो सकती है.