दशहरा 2025: दिल्ली की रामलीला में रावण दहन करेंगे बॉबी देओल, 'एनिमल' के विलेन बोले- आ रहा हूं मैं

इस दशहरा बॉबी देओल दिल्ली लाल किला मैदान में रावण दहन करेंगे. उन्होंने लव कुश रामलीला समिति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.

Bobby Deol
बॉबी देओल (IANS)
Published : September 29, 2025 at 2:19 PM IST

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल दिल्ली के लाल किले में भव्य उत्सव के साथ दशहरा 2025 मनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. वह इस दशहरा पर दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण दहन करेंगे. बॉबी देओल ने लव कुश रामलीला समिति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है. आयोजकों ने इसकी पुष्टि की है.

बॉबी देओल पारंपरिक रावण दहन में हिस्सा लेंगे. उन्होंने 2 अक्टूबर को दिल्ली के लाल किला मैदान में रावण के पुतले के प्रतीकात्मक वध में भाग लेने के लिए लव कुश रामलीला समिति का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है.

लव कुश रामलीला समिति के एक बयान के अनुसार, बॉबी देओल ने बुराई पर अच्छाई की जीत का सम्मान करने वाली इस प्रतिष्ठित परंपरा का हिस्सा बनने पर अपनी खुशी साझा की. आयोजकों के साथ साझा किए गए एक वीडियो में बॉबी देओल ने अपना उत्साह व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, 'दिल्ली के लाल किला मैदान में होने वाले भव्य लव कुश रामलीला में इस बार दशहरा पर मैं आ रहा हूं. तो मिलते हैं दशहरे पर.'

मीडिया से बात करते हुए आयोजकों ने बताया कि वे बॉबी की टीम के साथ रसद और रिहर्सल शेड्यूल पर समन्वय कर रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्यक्रम का क्रम कार्यक्रम के सावधानीपूर्वक नियोजित कार्यक्रम के साथ पूरी तरह से हो सके. सुरक्षा और अग्निशमन विभाग के कर्मचारी हाई अलर्ट पर हैं.

बता दें, पिछले साल, रोहित शेट्टी और अजय देवगन सहित 'सिंघम अगेन' के कलाकारों और क्रू ने दशहरा समारोह में भाग लिया था, जिसमें रावण के पुतले का पारंपरिक दहन किया गया था. रोहित शेट्टी की यह फिल्म दीवाली के मौके पर रिलीज हुई थी.

बॉबी देओल को हाल ही में आर्यन खान के निर्देशन में बनी पहली फिल्म 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में उनके अभिनय के लिए खूब सराहना मिली. 18 सितंबर को प्रीमियर हुई इस वेब सीरीज में उन्होंने बॉलीवुड सुपरस्टार अजय तलवार का किरदार निभाया है. इस सीरीज में हंसी, ड्रामा और बॉलीवुड के पर्दे के पीछे की झलक देखने को मिलती है.

