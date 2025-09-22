ETV Bharat / entertainment

'दृश्यम 3' की शूटिंग शुरू, मोहनलाल और डायरेक्टर की पूजा सेरेमनी से सामने आईं तस्वीरें

हैदराबाद: मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मोहनलाल ने आज 22 सितंबर को अपने फैंस को बड़ा तोहफा दिया है. एक्टर ने आज 22 सितंबर को अपनी मोस्ट अवेटेड फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग शुरू कर दी है. एक्टर ने दृश्यम 3 की पूजा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं. दृश्यम 3 की पूजा सेरेमनी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छा गई है और अब इस फिल्म के दर्शक की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. दृश्यम 3 से पहले फिल्म के दो पार्ट दृश्यम 2 और दृश्यम दर्शकों के बीच छा चुकी है और बॉलीवुड में अजय देवगन फिल्म के दोनों पार्ट हिंदी में बना चुके हैं. यानि अब बॉलीवुड में तीसरे पार्ट की तैयारी शूरू होने वाली है.

पूजा सेरेमनी से आई तस्वीरों में मोहनलाल और फिल्म की पूरी टीम दिख रही है. वहीं, फिल्म के डायरेक्टर जीतू जोसेफ और मोहनलाल एक ही फ्रेम में कैद दिखे हैं. इस पोस्ट को शेयर कर लिखा गया है, एक बार फिर जॉर्जकुट्टी की अकेली दुनिया सामने ला रहे हैं, आज दृश्यम 3 की शूटिंग और पूजा दोनों शुरू हुई'. दृश्यम फ्रेंचाइजी एक क्राइम थ्रिलर है, इसका निर्देशन जीतू जोसेफ ने किया है. फिल्म का पहला पार्ट साल 2013 में आया था, जिसमें मोहनलाल और मीना अहम रोल में थे और फिल्म का दूसरा पार्ट साल 2021 में रिलीज हुआ. फिल्म की कहानी को इतनी चालाकी से पेश किया गया है कि दोनों पार्ट देखने के दौरान आप एक पल को भी अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं होंगे.

बता दें, हाल ही में मोहनलाल को सिनेमा में उनके शानदार योगदान के लिए दादासाहेब फाल्के पुरस्कार देने का एलान किया है. इसके लिए एक्टर को देश की कई नामी ग्रामी हस्तियों ने बधाई दी. वहीं, मोहनलाल ने इस सम्मान को अपनी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के नाम कर दिया है. इस पर मोहनलाल ने कहा है, यह मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक ट्रिब्यूट है, यह अवार्ड हमारी इंडस्ट्री में वापस आ रहा है, इसलिए मैं इस सम्मान को उनके साथ साझा कर रहा हूं, जिन्होंने इस सफर में मेरा साथ दिया है'. बता दें, प्रियदर्शन ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है कि उनकी अपमकिंग फिल्म हैवान में अक्षय कुमार और सैफ खान के साथ उनका रोल होगा. फिल्म में मोहनलाल कैमियों करेंगे.