WATCH: रणबीर-दीपिका ने एयरपोर्ट पर लगाया एक-दूजे को गले, फिर बग्गी में बैठ पहुंचे टर्मिनल, वीडियो देख फैंस का दिल खुश

रणबीर-दीपिका ने एयरपोर्ट पर लगाया एक-दूजे को गले ( IANS/ANI )

हैदराबाद: बॉलीवुड के स्टार एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर साथ में देखे गये हैं. एक्स कपल को मुबंई एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया है. दोनों को यहां एक साथ देख उनके फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. इतना ही नहीं रणबीर और दीपिका दोनों ने बिना किसी हिचक एक-दूजे को गले भी लगाया. रणबीर और दीपिका साथ में फिल्म ये जवानी है दिवानी और तमाशा भी कर चुके हैं. अब एयरपोर्ट से आया रणबीर और दीपिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देखेंगे कि रणबीर ने कार से निकलती हुई दीपिका पादुकोण को गले लगाया. दीपिका ने भी रणबीर को वार्म हग दिया और दोनों ही बेहद कूल लुक में नजर आए. रणबीर ने ऑल ब्लैक लुक में नजर आए तो आंखों पर काला चश्मा वह कैप लगाए हुए थे. वहीं, दीपिका कंफर्म लुक में दिखीं, दीपिका ने ग्रे रंग का को-ओर्ड कॉम्फी सेट पहना हुआ था और बालों को बांध रखा था और साथ ही चश्मा भी लगाया हुआ था. दोनों ने एक -दूजे को लगे लगाया और प्यारी मुस्कान के साथ विदा हुए. अब इस वीडियो पर एक्स कपल के फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए जानते हैं.