WATCH: रणबीर-दीपिका ने एयरपोर्ट पर लगाया एक-दूजे को गले, फिर बग्गी में बैठ पहुंचे टर्मिनल, वीडियो देख फैंस का दिल खुश
रणबीर ने कार से निकलती हुई दीपिका पादुकोण को गले लगाया. दीपिका ने भी रणबीर को वार्म हग दिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 4, 2025 at 1:13 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड के स्टार एक्स कपल रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण एक बार फिर साथ में देखे गये हैं. एक्स कपल को मुबंई एयरपोर्ट पर साथ में देखा गया है. दोनों को यहां एक साथ देख उनके फैंस के चेहरे खिल उठे हैं. इतना ही नहीं रणबीर और दीपिका दोनों ने बिना किसी हिचक एक-दूजे को गले भी लगाया. रणबीर और दीपिका साथ में फिल्म ये जवानी है दिवानी और तमाशा भी कर चुके हैं. अब एयरपोर्ट से आया रणबीर और दीपिका का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वीडियो में आप देखेंगे कि रणबीर ने कार से निकलती हुई दीपिका पादुकोण को गले लगाया. दीपिका ने भी रणबीर को वार्म हग दिया और दोनों ही बेहद कूल लुक में नजर आए. रणबीर ने ऑल ब्लैक लुक में नजर आए तो आंखों पर काला चश्मा वह कैप लगाए हुए थे. वहीं, दीपिका कंफर्म लुक में दिखीं, दीपिका ने ग्रे रंग का को-ओर्ड कॉम्फी सेट पहना हुआ था और बालों को बांध रखा था और साथ ही चश्मा भी लगाया हुआ था. दोनों ने एक -दूजे को लगे लगाया और प्यारी मुस्कान के साथ विदा हुए. अब इस वीडियो पर एक्स कपल के फैंस क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं चलिए जानते हैं.
रणबीर और दीपिका को लंबे अरसे बाद साथ में देखने पर एक फैन ने लिखा है, काश इनकी शादी हो गई होती'. दूसरा यूजर लिखता है, दीपिका सोच रही है कि अगर रणबीर से शादी हो जाती तो वह मीडिया के सामने उनका हाथ पकड़कर चल सकतीं'. तीसरे यूजर ने लिखा है, किसी ने नोटिस किया दीपिका ब्लश कर रही हैं'. कई फैंस ने लिखा है कि इस एक्स कपल की कैमिस्ट्री में आज भी जादू है.
दीपिका पादुकोण को लेकर बीती 19 सितंबर को कल्कि 2898 एडी के मेकर्स ने उनके फिल्म छोड़ने का एलान किया था. दीपिका पादुकोण बीते साल फिल्म कल्कि 2898 एडी में प्रभास के साथ दिखी थीं, लेकिन दीपिका अब फिल्म के दूसरे पार्ट में नजर नहीं आएंगी. बता दें, इससे पहले एक्ट्रेस को एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट से अपनी मांग के चलते हाथ धोना पड़ा था.
वहीं, दीपिका के फिल्म कल्कि 2898 एडी 2 से जाने के बाद फिल्म के निर्देशक नाग अश्विन ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया था और लिखा था, 'जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या होगा यह आपको तय करना हैं'. दीपिका अब शाहरुख के साथ फिल्म किंग की शूटिंग कर रही हैं. वहीं, रणबीर कपूर डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म लव एंड वॉर और नितेश तिवारी के साथ फिल्म रामायण कर रहे हैं.